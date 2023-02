Pacient ve Zlíně dostal čelist z 3D tiskárny. Měla by být odolnější a neprasknout

Pan Jiří ze Vsetína se léčí s onkologickým onemocněním od roku 2015, kdy jeho zubař poslal vzorek z úst na histologii a tím objevil nádor v čelistní kosti. Šlo o metastázu rakoviny ledvin. Část čelisti bylo už tehdy potřeba vyměnit.

„To jsem podstoupil první operaci s výměnou části kosti za implantát. Bohužel náhrada po roce praskla, takže jsem musel na další operaci. Jenže po roce se stalo totéž,“ popsal pacient, který tedy musel podstoupit další, už třetí operaci.

Nová dlaha je na míru a pevnější

Tentokrát ale dostal dlahu, která by měla podle všeho vydržet navždy. „Původní dlahy byly tzv. rekonstrukční a byly vyráběny průmyslově. My jsme je pak v průběhu operace ohýbali, připravili k implantaci. Tohle zpracování za studena s sebou ale nese určité strukturální změny, proto pak dlahy nevydržely delší zátěž. Teď jsou nové, lepší technologie, a tak jsme si mohli nechat udělat dlahu na míru u společnosti Tescan Medical přímo pro tohoto konkrétního pacienta,“ vysvětlil Jiří Šimek, primář Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

„Firma si vytvoří 3D obraz implantátu a vytiskne ho na speciální tiskárně, která pracuje s tavenou slitinou. Dlahu vytisknou, opracují a upraví, aby získala požadovanou tvrdost a pevnost,“ uvedl.

Čelist se většinou nahrazuje dlahou a kostí

Podobných operací provádějí chirurgové zlínského oddělení šest až sedm ročně, většinou právě u onkologických pacientů.

„Pokud je to možné, nahrazujeme část čelisti kombinací uměle vytvořené dlahy a částí vlastní lýtkové kosti operovaného člověka. Výhodou je, že do kosti můžete časem udělat dírku a přidat zubní implantáty. To u samotné dlahy možné není,“ konstatuje primář Jiří Šimek a doplňuje, že je skvělé, jak šly za posledních deset let dopředu virtuální technologie.

„Dnes se dá fyzicky vytvořit téměř vše, co je nakreslené, a to ještě z materiálů, které jsou pevné a biotolerantní, tedy dají se člověku našroubovat přímo do těla. Navíc to ušetří i čas na operačním sále. V tom vidím obrovský pokrok.“

Autor: archiv Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

Jak uvedl jednatel firmy Tescan Medical Přemysl Kršek pro server iDNES.cz, dohromady už firma dodala kolem stovky čelistních implantátů pro pacienty po celé republice. Například loni vyrobila asi třicet podobných čelistních implantátů na míru konkrétním, většinou onkologickým pacientům.





Zmíněný pacient, pan Jiří, strávil na operačním sále asi dvě hodiny, celkem v nemocnici pobyl čtyři dny. S výsledkem je nadmíru spokojený. „Jsem šťastný, že jsou dnes takové možnosti. Mohu normálně fungovat, jen jídlo koušu pouze na jedné straně, na té druhé nemám zuby. Ale to mi nijak nevadí, zvykl jsem si. Stále podstupuji onkologickou léčbu, snažím se udržovat v kondici, mít životosprávu. Žiju plnohodnotný život. V to bych před těmi osmi lety vůbec nedoufal,“ uzavřel.

3D tisk jako perspektivní metoda

3D tisk je stále velmi slibnou metodou v oblasti opory a náhrady kostí. Náhrady se totiž dají pomocí speciálních měření a 3D skenování přizpůsobit přímo na míru pacientům a jejich zranění či nemocem. Díky pokroku ve výrobě materiálů pro 3D tisk jsou navíc lékaři schopni pacientům tyto vytištěné náhrady voperovat tak, že jim nejen sedí, ale hlavně nezpůsobují v těle odmítavé reakce na cizí těleso.

Kosti ovšem nejsou to jediné, co se pomocí 3D tisku v lidském těle nahrazuje. V roce 2021 se začaly v Turnově testovat zubní protézy z 3D tiskáren. Vědci zkoumají také možnost spojení technologie 3D tisku a technologie pěstování kmenových buněk. Debatuje se i o tisku kůže a dalších měkkých tkání.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc zase využívají 3D tisku ke zhotovení modelu obličeje dítěte, které se ale ještě nenarodilo. Za 1130 korun tak mohou mít rodiče neobvyklou vzpomínku na těhotenství.