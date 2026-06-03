První pojišťovna začíná rozesílat do poštovních schránek sety na odběr stolice

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) zkraje června oznámila, že spustila projekt s názvem Screening z domova. Je zaměřený na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva a konečníku. Telefonicky nebo e-mailem postupně osloví osm tisíc klientů. Muže i ženy ve věku 53 až 56 let, kteří mají aktivovanou Vitakartu a v posledních čtyřech letech neměli vykázaný test skrytého krvácení do stolice nebo neabsolvovali preventivní koloskopii.
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Odběrová sada až do poštovní schránky
Pojištěnce bude oslovovat klientské komunikační centrum. Počítá, že postupně kontaktuje osm tisíc lidí. „Vysvětlíme jim význam a důležitost vyšetření na skryté krvácení do stolice a nabídneme možnost bezplatného zaslání odběrové sady,“ vysvětluje Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka OZP.
Sadu doručí OZP na adresu potvrzenou klientem. Ušetří mu tím návštěvu v ordinaci praktika, kam jinak běžně lidé musí. Stejně jako pro žádanku na screeningovou koloskopii.
Odběr vzorku stolice si provede zájemce o screening sám doma. Je rychlý, nenáročný a není třeba před ním dodržovat žádná speciální dietní opatření. Na výsledek vyšetření nemají vliv ani běžně užívané léky.
Ne k praktikovi, ale do laboratoře
Vzorek předá pojištěnec OZP na nejbližším odběrovém nebo sběrném místě sítě laboratoří Synlab. Jejich přehled najdete zde. Analýzu hradí zdravotní pojišťovna.
Synlab vzorky vyhodnotí a výsledky odešle praktickému lékaři konkrétního klienta. Ten je posoudí a na základě znalosti osobní anamnézy a zdravotního stavu pojištěnce rozhodne, je-li potřeba pokračovat v dalších vyšetřeních nebo stačí pacienta pozvat za dva roky na test skrytého krvácení.
Pokud test na skryté krvácení do stolice vyjde pozitivní, praktik účastníkovi screeningu zavolá a dohodne se s ním na dalším postupu. „Asistenční služba OZP v takové situaci může pomoct klientovi se zajištěním poskytovatele pro další vyšetření,“ dodává Jitka Vojtová.
Podobné rozesílání testů připravují i další zdravotní pojišťovny. Kdy začne, ale zatím nekonkretizovaly. Rozesílání sad poštou už proběhlo i v minulosti. Před šesti lety bylo ambicí obeslat 10 tisíc lidí (více čtěte zde). Ke zvýšení účasti ve screeningu to ale tehdy s ohledem na koronavirovou pandemii příliš nevedlo.
Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku je určen všem zájemcům od 45 do 74 let. V rámci něj je bezplatný každé dva roky výše popsaný test stolice, každých deset let i endoskopické vyšetření tlustého střeva zvané koloskopie. Více o plošném programu se dozvíte na jeho webu kolorektum.cz.
Jiné podmínky než u plošného screeningu
V OZP jsme se zeptali, proč nový program omezili věkem 53 až 56 let, kdy screening je již od 45 let. Podle pojišťovny jde o věk, kdy je nejvyšší pravděpodobnost odhalení zdravotních potíží. Pojišťovna nastavila hranici i proto, aby do ověřovací fáze screeningu z domova zapojila jen určitý počet lidí. A to navíc z takové skupiny, u níž je předpoklad vyššího výskytu rakoviny.
Jestliže se tento způsob oslovení klientů ukáže jako funkční, jsme připraveni v něm pokračovat a rozšířit cílovou skupinu postupně na celou škálu, ujišťuje mluvčí OZP František Tlapák.
A proč zapojují jen klienty s Vitakartou?
Oslovili jsme je, abychom mohli využít i naši funkcionalitu zobrazování laboratorních výsledků, dodává František Tlapák. Pojišťovna jim zároveň, jako i po jiných screeninzích, připíše na Vitakartu odměnu ve formě kreditů navíc.
Upozornění
Není vyloučeno, že adresné zvaní zdravotních pojišťoven mohou využít podvodníci. Proto by klienti měli být na pozoru, pokud jim dojde zpráva do mobilu či e-mailové schránky, která je přesměrovává na jiný web nebo pokud někdo jménem pojišťovny vyžaduje osobní údaje včetně čísla účtů, platebních karet, ověřovacích hesel či stažení programu pro vzdálenou správu počítače.