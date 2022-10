Telešmejdi mění taktiku. Psycholožka rozebrala rozhovor a ukázala, jaké triky používají

Typickou ukázkou manipulace je, že prodejce nepokládá otázku, jestli má dotyčný vůbec o produkt zájem, ale dává pouze možnost výběru ve smyslu: Co z toho si vyberete? Co vás zaujalo? Prodejce nedává prostor zamyslet se, jestli to chci, ale přiměje přemýšlet nad tím, co si vyberu z nabídky, varuje Romana Mazalová.