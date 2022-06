Spíte nazí, nebo v pyžamu?

Podle statistik prý spí nahých třicet procent mužů, žen o dvacet procent méně. Hlavním důvodem, proč spát nahý, je pohodlí. „Když spíte nazí, tak se vaše tělo uvolní a relaxuje lépe a rychleji, než když spíte oblečení,“ přesvědčují na webu sleepnaked.org . Kateřina Adámková, čtyřiadvacetiletá studentka to potvrzuje a dodává: „Nahá spím již několik let. Nesnáším, když se mi pyžamo nebo noční košile během noci točí kolem těla. Možná neumím spát, nebo se příliš vrtím, ale pokaždé mě to škrtí a to je nepříjemné.“

Je pro sexuální život lepší spát nahý, nebo v pyžamu?

Sexuologové se shodují v tom, že pokud nabízíte (zvláště ženy) nahotu partnerovi příliš často, zvykne si na ni a po nějaké době mu přijde naprosto přirozená, což může negativně ovlivnit sexuální život.

Se spaním bez pyžama je to ovšem trochu jinak. „V noci spím a partnerčinu nahotu příliš nevnímám, hlavně je schovaná pod peřinou, takže ji ani nevidím,“ svěřuje se přítel Kateřiny Adámkové a s úsměvem dodává, že když „to“ na ně přijde uprostřed noci nebo k ránu, nemusejí se zdržovat se svlékáním pyžama.

Není nahým zima?

Nazí spáči tvrdí, že je mnohem lepší v noci trochu mrznout, než se trápit v horku. Což je také jedním z důvodů, proč spát, zejména teď v létě, nahý. Navíc je v místnosti k spánku vhodná teplota 18 – 19 °C. Pokud se přikryjete peřinou, nastydnutí se ani bez pyžama bát nemusíte. Spaní v chladnější místnosti dokonce podporuje imunitu.

Co když přijde potopa?

Možná byste klidně spali nazí, ale trochu vás děsí představa živelného neštěstí. Noční nudisté z těchto důvodů doporučují mít vždy vedle postele nějaké oblečení, které si rychle natáhnete. Třeba i v případě, že vás v noci překvapí zloděj a dodávají, že podobná překvapení se mohou přece stát i během sprchování nebo koupání a do vany se přece člověk nenoří také v plavkách.





Proč spát nahý Je to pohodlné.

Je to přirozené.

Spát nahý je sexy.

Zlepšuje to imunitní systém. Proč spát v pyžamu Když mě někdo v noci „překvapí“, nepřekvapím ho svou nahotou.

Pyžamo může být sexy.

Je to hygieničtější.

Je nahé spaní hygienické?

Nahé spaní má ovšem také svá pravidla. Tím nejzásadnějším je dodržování hygieny. Člověk by měl ulehat do postele čistý a minimálně jednou týdně měnit ložní prádlo. Kůže se totiž loupe i potí neustále, tedy i ve spánku. Kožní lékařka Dermacetra plus MUDr. Dagmar Větěchová říká: „Musíme si uvědomit, že postel je místo, kde většinou trávíme mnoho času. Odloučených šupinek a roztočů se do ní během jedné noci dostane poměrně dost. Je tedy vhodné prát často jak ložní prádlo, tak i pyžama a noční košile.“ Pro spaní pak doporučuje prodyšný oděv a matrace vyrobené z materiálu, který odvádí pot. Při praní nezapomínejte na to, že roztoče ničí teploty nad 60°C. Lůžkoviny je nutné prát při této teplotě nejméně třicet minut. S hygienou souvisí i výběr materiálů a způsob jejich hygienického čištění.

Pokud nespíte v dlouhém prodyšném pyžamu, není ovšem z pohledu hygieny tak zásadní rozdíl mezi tím, zda jste úplně nazí, nebo spíte jen ve spodním prádle, například v boxerkách, nebo v krátkém pyžamu.

Pravidla nahého spaní Dodržujte hygienu.

Často perte ložní prádlo.

Zatáhněte závěsy. Možná byste se divili, kolik chodí po světě voyeurů. Třeba je jedním z nich i váš soused odnaproti…

Pokud sdílíte domácnost se spolubydlícím, upozorněte ho na to, že spíte nahý.

Možná je váš důvod proč nespát nahý, jiný – prostě se stydíte. Také to je přirozené a není na tom nic špatného. Pamatujte ovšem na to, že tělo je po většinu dne sevřené v oděvu. Dopřejte mu ve spánku naprosté uvolnění. Pyžamo vás nesmí nikde škrtit, guma v pase nesmí působit tlak na vnitřní orgány a materiál, jak už bylo řečeno, by měl být prodyšný. To platí jak pro pány, tak pro dámy ‒ a mimochodem, na sexy nočních košilkách také něco bude.