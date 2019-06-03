Spalničky berou Česko útokem, nemocných je pětkrát víc než loni

Z údajů Státního zdravotního ústavu vyplývá, že za celý loňský rok onemocnělo v Česku spalničkami dvě stě sedm lidí, zatímco o rok dříve jich bylo sto čtyřicet šest, a v roce 2016 dokonce jen sedm. Letos však lékaři nahlásili jen za první čtyři měsíce čtyři sta šedesát sedm případů.
Počet nakažených spalničkami v ČR za leden–duben v posledních pěti letech
|
Údaje za leden–duben
|
Rok 2015
|
Rok 2016
|
Rok 2017
|
Rok 2018
|
Rok 2019
|
Počet nemocných
|
5
|
1
|
85
|
82
|
467
Děti jsou v České republice proti spalničkám očkovány od roku 1969, až od roku 1975 se však podávají dvě dávky vakcíny, které jsou dnes považovány za potřebné. Část dospělých tak nebyla v dětství očkována vůbec, další nedostatečně. „Dle našich zkušeností více než jedna třetina lidí se zdokumentovanou vakcinací, ať už jednou, nebo dvěma dávkami vakcíny, nemá v současné době dostatečnou hladinu protilátek,“ řekla již dříve doktorka přírodních věd Aneta Medonosová z laboratoře SYNLAB.
„Pro dosažení kolektivní imunity je podle odborníků potřeba 95% proočkovanost populace, v současné době se však v Česku pohybuje jen okolo 90 %,“ uvádí Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Spalničky se šíří kapénkami
„Jediným zdrojem infekce spalniček je nemocný člověk, a to zejména v období od prvních příznaků onemocnění do čtvrtého dne od výsevu vyrážky,“ řekla Aneta Medonosová. Spalničky se šíří velmi snadno vzdušnou cestou. K přenosu dochází kapénkami nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. Nejde o banální onemocnění, u nakažených se mohou objevovat nejrůznější komplikace od zánětů uší, které mohou vést k ohluchnutí, přes zápaly plic až k vážným poruchám mozku s nevratným poškozením mentálních funkcí. V průměru jeden případ z tisíce končí smrtí.
Avšak, prodělané spalničky zanechávají spolehlivou odolnost proti opakovanému onemocnění, řekl nám v obsáhlém rozhovoru o spalničkách Hanuš Rozsypal, přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.
Na očkování přispívají pojišťovny
Očkovali vás proti spalničkám jako dítě? Dost možná už je hladina vašich protilátek nízká a vy jste spalničkami ohroženi (pokud jste je neprodělali). Nejlepší ochranou před nákazou je přesné změření protilátek. A v případě, že je hladina nízká, je doporučováno očkování. Standardně pojišťovny mohou vakcínu proti této nemoci hradit jen dětem v rámci povinného očkování dle očkovacího kalendáře. Ne všechny však očkování skutečně absolvují, a navíc protilátky získané díky vakcíně mohou po delší době vymizet. Jste-li klienty VZP, můžete od dnešního dne využít příspěvek pět set korun, pokud se necháte očkovat proti spalničkám. (Nově nabízený příspěvek na nákup vakcíny je určen pro pojištěnce ve věku od 25 do 50 let.)
Pět set korun v rámci fondu Prevence 2019 nabízí na různá očkování, včetně spalniček, i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Příspěvek až tisíc korun na kterékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV hrazeného jako bonus, hradí i Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Zda na očkování proti spalničkám přispívá i vaše pojišťovna, zjistíte po pročtení jejich preventivních programů. Protože se mohou často měnit, nabízíme vám v přehledné tabulce odkazy na jednotlivé pojišťovny, kde si kdykoliv můžete aktualizované informace najít.