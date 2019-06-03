Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Spalničky berou Česko útokem, nemocných je pětkrát víc než loni

Spalničky berou Česko útokem, nemocných je pětkrát víc než loni

Redakce
3. 6. 2019
7 nových názorů

Sdílet

Autor: Depositphotos.com
Před třemi lety byl v Česku jen jeden člověk nakažený spalničkami, jen během několika měsíců letošního roku je ale nakažených už 467. Jak se nemoc přenáší, projevuje a jak se před ní lze bránit?

Z údajů Státního zdravotního ústavu vyplývá, že za celý loňský rok onemocnělo v Česku spalničkami dvě stě sedm lidí, zatímco o rok dříve jich bylo sto čtyřicet šest, a v roce 2016 dokonce jen sedm. Letos však lékaři nahlásili jen za první čtyři měsíce čtyři sta šedesát sedm případů.

Počet nakažených spalničkami v ČR za leden–duben v posledních pěti letech

Údaje za leden–duben

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Počet nemocných

5

1

85

82

467

Děti jsou v České republice proti spalničkám očkovány od roku 1969, až od roku 1975 se však podávají dvě dávky vakcíny, které jsou dnes považovány za potřebné. Část dospělých tak nebyla v dětství očkována vůbec, další nedostatečně. „Dle našich zkušeností více než jedna třetina lidí se zdokumentovanou vakcinací, ať už jednou, nebo dvěma dávkami vakcíny, nemá v současné době dostatečnou hladinu protilátek,“ řekla již dříve doktorka přírodních věd Aneta Medonosová z laboratoře SYNLAB.

„Pro dosažení kolektivní imunity je podle odborníků potřeba 95% proočkovanost populace, v současné době se však v Česku pohybuje jen okolo 90 %,“ uvádí Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Spalničky se šíří kapénkami

„Jediným zdrojem infekce spalniček je nemocný člověk, a to zejména v období od prvních příznaků onemocnění do čtvrtého dne od výsevu vyrážky,“ řekla Aneta Medonosová. Spalničky se šíří velmi snadno vzdušnou cestou. K přenosu dochází kapénkami nebo bezprostředně kontaminovanými předměty. Nejde o banální onemocnění, u nakažených se mohou objevovat nejrůznější komplikace od zánětů uší, které mohou vést k ohluchnutí, přes zápaly plic až k vážným poruchám mozku s nevratným poškozením mentálních funkcí. V průměru jeden případ z tisíce končí smrtí.

Avšak, prodělané spalničky zanechávají spolehlivou odolnost proti opakovanému onemocnění, řekl nám v obsáhlém rozhovoru o spalničkách Hanuš Rozsypal, přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Na očkování přispívají pojišťovny

Očkovali vás proti spalničkám jako dítě? Dost možná už je hladina vašich protilátek nízká a vy jste spalničkami ohroženi (pokud jste je neprodělali). Nejlepší ochranou před nákazou je přesné změření protilátek. A v případě, že je hladina nízká, je doporučováno očkování. Standardně pojišťovny mohou vakcínu proti této nemoci hradit jen dětem v rámci povinného očkování dle očkovacího kalendáře. Ne všechny však očkování skutečně absolvují, a navíc protilátky získané díky vakcíně mohou po delší době vymizet. Jste-li klienty VZP, můžete od dnešního dne využít příspěvek pět set korun, pokud se necháte očkovat proti spalničkám. (Nově nabízený příspěvek na nákup vakcíny je určen pro pojištěnce ve věku od 25 do 50 let.)

Pět set korun v rámci fondu Prevence 2019 nabízí na různá očkování, včetně spalniček, i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Příspěvek až tisíc korun na kterékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV hrazeného jako bonus, hradí i Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Zda na očkování proti spalničkám přispívá i vaše pojišťovna, zjistíte po pročtení jejich preventivních programů. Protože se mohou často měnit, nabízíme vám v přehledné tabulce odkazy na jednotlivé pojišťovny, kde si kdykoliv můžete aktualizované informace najít.

Zdravotní pojišťovny

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ŠKODA

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Vstoupit do diskuse (7 názorů)

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy
1/22 otázek
Spustit kvíz

Související články

Poněkud velmi nepřesný, svérázný komentář a názory. Jak je to přesně a podle pravdy naleznete v SPC: https://www.vakciny.net/object?id=342 Nic to nemění na faktu, že teplota a zarudnutí jsou fyziologické reakce, kterými se projevuje správná imunitní odpověď. P.S. ať děláme co děláme o průjmech a zvracení není v SPC ani zmínka. :-))
TSD

Dále u nás najdete

Internet se baví slabým heslem Louvre

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Lide.cz jsou zpět

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).