Před dovolenou do solária? Před poškozením sluncem neochrání

K moři přijede rodina bílá jak sníh. Jejich pokožka na pláži téměř září a každému napoví, že jsou tu noví. Po dvou dnech jim kůže zčervená a třetí den všichni vyloženě trpí. Schovávají se pod slunečníkem nebo jinde ve stínu a po večerech na sobě nechávají působit panthenol. Po dalších třech dnech kůže zhnědne a oni se mohou vrátit zpátky do své vlasti ve střední Evropě a doufají, že snědá barva chvilku vydrží, protože k létu patří. Úzkostně ale schovávají místa, kde se kůže loupe, protože se tam předtím vytvořily puchýře.

Takový je častý scénář, kterému se mnozí snaží předejít. Jednou z doporučovaných rad je návštěva solária před letní dovolenou.

Solárium jako příprava na léto?

Není málo lidí, kteří svoji pokožku před dovolenou připravují a pravidelně opalují. Motivace je různá, ať už „vypadat lépe“ v plavkách, nebo právě jako prevence před spálením. Své laické rady a doporučení dávají na internet:

„Vůbec si nedovedu představit, že bych odjela na dovolenou, aniž bych předtím nenavštívila několikrát solárium. Doporučuje se to zejména těm, kteří se špatně opalují. Na sluníčku pak zhnědnou lépe a rychleji,“ radí na internetovém fóru Dominika a Hana se k ní přidává se svými zkušenostmi: „Když nejdu před dovolenou do solárka, tak pak po pár dnech chytám ‚sluneční vyrážku‘. Nebudu si platit dovolenou, abych nemohla polovinu pobytu na slunce.“

Skutečně, ještě zhruba před deseti lety zaznívalo z mnoha míst doporučení připravit tělo na léto pod umělým zářením a znělo to logicky. Rakovinu přece způsobuje nezdravé opalování, respektive spálení kůže, čemuž lze přípravou v soláriích zamezit. Díky pravidelnému, a hlavně pozvolnému slunění si pokožka zvyká a tmavne, takže se pak na dovolené, kde je vystavována intenzivnějšímu záření, nespálí. To se alespoň svého času tvrdilo a propagovalo.





Odborníci varují před opalováním všeho druhu

Výzkum rakoviny a škodlivých vlivů na kůži jde stále dopředu. Odborníci ze švýcarské Ligy proti rakovině šli v nedávném prohlášení dokonce tak daleko, že uvedli, že neexistuje nic jako „zdravé opálení“.

Opálení pokožky vzniká, protože se orgán brání, produkuje tmavý pigment melanin, díky čemuž zmírňuje účinky UVB paprsků. Zároveň však dlouhovlnné UVA paprsky pronikají hluboko do kůže a poškozují pojivovou tkáň. Kůže ztrácí elasticitu.

Výsledkem jsou vrásky, stařecké skvrny a předčasné stárnutí pleti. Jako pozitivní vývoj vědci uvádějí, že opalování v dnešní době stále více vychází z módy – ve prospěch pokožky.

„Hezký základ“ nabízí jen malou ochranu před poškozením sluncem

Ale nemají přece jen milovníci slunce a opálené pokožky trochu pravdu v tom, že je lepší navštěvovat preventivně solária, než si pak na dovolené spálit kůži? „Spálit se je úplně ta nejhorší možná varianta. Je potřeba, a vlastně docela dobré, každoročně kůži na sluneční sezónu bezpečně připravit. Základní cestou je dostatečný přísun vitaminu A a betakarotenu, které stimulují tvorbu pigmentu,“ vysvětluje Štěpán Hrňa, dermatolog z Uherského Hradiště, s tím, že se to samozřejmě nesmí přehnat, protože to pak člověk chytne žlutooranžový odstín.

Tématu preventivního opalování před nástupem letních měsíců a dovolených se podrobněji věnovala studie Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v sousedním Německu. Výzkum probíhal od března do konce léta a sledoval osoby pracující na slunci.

Ukázalo se, že předběžné opalování nabízí jen malou ochranu před poškozením sluncem. Respondenti si vybudovali bariéru odpovídající pouze opalovacímu krému s faktorem 1,5. V soláriích to může být trochu víc: „Opalováním v soláriu je dosaženo vlastní ochrany pokožky, která odpovídá maximálnímu slunečnímu ochrannému faktoru 6. Na letním slunci je to prakticky k ničemu,“ tvrdí profesor Eckhard W. Breitbart, předseda německé Asociace pro dermatologickou prevenci (ADP), který působí na dermatologické klinice v Buxtehude v Dolním Sasku, a dodává: „Naopak škodlivé účinky UV záření se rozvinou v plném rozsahu. Pokud chodíte do solária, kupujete si tam zvýšené riziko rakoviny kůže.“

Kolik času strávit sluněním za rok?

Zjištění jsou zvláště důležitá, protože výskyt rakoviny kůže se po desetiletí neustále zvyšuje. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se na celém světě každý rok objeví dva až tři miliony nových případů nemelanomové rakoviny kůže a více než 250 000 nových případů maligního melanomu. Hlavní příčinou je právě UV záření.

Dermatologové proto doporučují absolvovat maximálně 300 minut slunění (včetně solária) ročně, a to zejména fototypům 1 a 2. Do solária by nikdy neměli chodit mladí lidé do 18 let, kdokoli s typem pleti 1 (světlá pleť, pihy, blond nebo zrzavé vlasy, modré nebo zelené oči) a osoby s více než 40 mateřskými znaménky nebo nápadnými mateřskými znaménky.