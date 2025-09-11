Šípkový likér, čaj či marmeláda vyžadují čas, recepty ale nejsou složité

Šípky jsou červenou ozdobou podzimu a pokud je máte na zahradě, nebo v sousedství, hlídejte si dobu jejich zrání a zavčas si je nasbírejte do zásoby. Šípky jsou totiž jedním z největších zdrojů vitaminu C, skvěle se tedy hodí na čaj při podzimních nachlazeních, ale i jako základ do šípkového likéru, marmelády, omáčky nebo šípkové rýže s ořechy.
Proč sbírat šípky
Na to je snadná odpověď, protože obsahují řadu cenných látek. Kromě vitaminu C, mají hojně i vitaminu A a také červené barviva lykopenu, který je výborným antioxidantem.
Plody růže šípkové obsahují i vitaminy skupiny B, vitamin K, pektiny, flavonoidy – například rutin, který pomáhá zpevňovat cévní stěnu, třísloviny, sacharidy, kyselinu citrónovou a množství minerálů jako jsou vápník, hořčík, fosfor nebo železo.
Sbíráte šípky?
Kde a jak sbírat šípky
Plody růže šípkové dozrávají už koncem léta na slunečných místech s dobře propustnou půdou. Daří se mu na okraji lesů, na loukách nebo podél cest. Přestože už je tedy na sklonku letních prázdnin můžete zahlédnout, do jejich sběru se pusťte teď, v září či v říjnu.
Ale pozor, nikdy je nesbírejte za, nebo po dešti, mohly by vám zplesnivět. Vybírejte jen plody dokonalé, pevné, nepřezrálé, nebo naopak nedozrálé. Hlídejte si též, aby nebyly přešlé mrazem. Na sběr s sebou vezměte košík nebo papírový či plátěný sáček, ne igelitový, v něm by se mohly šípky zapařit.
Kdy vyrazit na šíépky?
Ideální čas je během září do zhruba poloviny října. Zásadnějším ukazatelem správné doby sklizně je však vzhled a stav samotných plodů. Při sběru je klíčové sbírat tvrdé a lesklé plody jasně červené barvy – světle oranžová nebo naopak nahnědlá barva není žádoucí, doporučuje web Vegmania.
Jak šípky zpracovat
Šípky můžeme využít na marmeládu či džem, protlak, sirup, víno, polévku nebo omáčku ke zvěřinovým jídlům. Ze sušených šípků se připravuje zdravý čaj, ale trochu jinak, než jste zvyklí. Kromě plodů se konzumují také květy, může se z nich připravovat čaj, med nebo sirup. Vybrali jsme pro vás 5 receptů, které se vám po nasbírání červených plodů budou hodit.
Šípkový čaj: přes noc a bez horké vody
Pokud šípky hodláte využívat jen na čaj, suché a čisté, bez stonků je vložte do sušičky, nebo do trouby, kde se sušte při cca padesáti stupních Celsia tak dlouho, dokud nejsou dokonal suché a v při promíchání nechrastí a mají jasně červenou až hnědou barvu. Nesmí se samy od sebe drolit. Takto usušené šípky uchovávejte v dobře uzavíratelné nádobě.
Na čaj stačí dvě vrchovaté lžičky sušených šípků, ale pozor nezalévejte je horkou vodou. Šípky ideálně večer přelijte vodou a nechte louhovat do rána, následně přes jemné plátýnko, nebo kávový filtr sceďte. Sítko nestačí, uvnitř šípku jsou jemné chloupky, které je potřeba z čaje odstranit, nebo vás budou velmi nepříjemně škrábat v krku. Čaj nikdy nechystejte přelitím sušených či čerstvých plodů horkou vodou, přišli byste o většinu vitaminu C.
Marmeláda z šípků místo rybízové
Hodláte-li šípky zpracovávat v marmeládu, která se skvěle hodí místo rybízové do vánočního lineckého cukroví, šípky uvařte do měkka, umelte na masovém strojku a propasírujte přes jemné sítko. Na kilo šípků přidejte kilo cukru a hřebíček a vše svařte na hustou marmeládu. Horké plňte do čistých sklenic, zavíčkujte, otočte a nechte vychladnout.
Šípková omáčka ke zvěřině
Odpověď na Hrabalovu otázku je jasná. Se šípkovou. Už pro svou navinulou chuť, která se ke zvěřině hodí a pro krásnou barvu šípkové omáčky. Tu způsobí jednak opečená zelenina, kterou s cukrem necháte zkaramelizovat a jednak i červené víno, povidla a dostatečné množství šípkové marmelády, které v šípkové nesmí chybět.
Recept na šípkovou rýži s ořechy
Šípky se dají zpracovat i ve sladké jídlo, které může potěšit i malé děti. Pokrm je vhodný buď jako snídaně, nebo podzimní oběd, který zahřeje, ale nezatíží.
Šípková rýže s ořechy
- 100 g rýže
- 30 g ořechů
- 1 lžíce másla
- mletá skořice
- cukr nebo med
- miska šípků
Postup: Šípky očistíme, rozkrojíme a zbavíme semen. Nadrobno nakrájené šípky smícháme s nadrobno nakrájenými ořechovými jádry – můžeme zvolit libovolný druh ořechů. Rýži uvaříme běžným způsobem a promícháme ji se šípky, oříšky a dáme ještě podusit do měkka, přibližně čtvrt hodiny. Můžeme přilít vodu a pomastit máslem. Hotovou rýži pocukrujeme nebo pokapeme medem a posypeme skořicí.
Příprava šípkového likérů trvá měsíc
Aby „medicína pro dospělé“ přišla vhod za dlouhých (pod)zimních večerů, je třeba s přípravou začít už teď. Jen louhování šípků v alkoholu potrvá 14 dní a další dva týdny pak trvá zrání likéru.
Domácí šípkový likér
- 500 g šípků
- kůra z ½ pomeranče
- 1,5 l vodky
- kousek celé skořice
- 250 g cukru
- 1 hrnek vody
Šípky omyjeme a očistíme od stopek a okvětí. Vložíme do alkoholu, přidáme pomerančovou kůru, skořici a necháme louhovat minimálně 10 až 14 dní. Těsně předtím, než se pustíme do přípravy, svaříme cukr s vodou na cukrový sirup. Necháme jej důkladně zchladnout. Mezitím šípky scedíme přes plátno a důkladně vymačkáme. Přidáme vychladlý cukrový sirup, promícháme a scedíme do lahví. Likér necháme minimálně 14–30 dní uzrát. Pijeme chlazené.