Seniorům sex svědčí, prospívá mozku, srdci i imunitě. A většina z nich o něj stojí

Sexem proti úzkosti a depresi

V situacích velkého vypětí dochází k vyplavení stresových hormonů dopaminu a kortizolu. Zrychlí se vám tep, zvýší tlak, dýcháte povrchně a svaly máte napjaté. Jde o pozůstatek prehistorických dob, kdy tento stav připravoval naše předky na útěk nebo boj v situacích ohrožení. Tedy adekvátní reakce na stres, které opět stabilizují hladinu stresových hormonů. Naším každodenním stresem jsou však situace, ve kterých si nemůžeme dovolit zaútočit ani vzít nohy na ramena. Hormony se tak v těle hromadí a udržují nás v nepříjemném napětí, které může vyústit v úzkosti a deprese.

Právě sex je pak skvělou prevencí těchto potíží. Jak prokázala studie publikovaná v The Journal of Health and Social Behavior, sex jakožto pohybová aktivita výrazně snižuje hladinu stresových hormonů, a zároveň stimuluje produkci endorfinů, tedy hormonů štěstí.