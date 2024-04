Rychlokurz: 5 důvodů, proč se vyplatí vlastnoručně upletená pomlázka

Velikonoční pondělí se blíží, jestli se nechcete spokojit s pomlázkou z obchodu, upleťte si vlastní.

Není to nic těžkého, navíc výsledkem nebude vyschlé proutí, pletené do foroty dlouho dopředu a přizdobené miniaturní pentličkou. Aby pomlázka podle tradice mohla občerstvit, musí být sama čerstvá. Vaše hand-made pomlázka bude pružná a při troše šikovnosti i hezká. A náklady? Pár korun za kus provázku a nějakou tu mašli.

Možná to na první pohled vypadá složitě, ale až budete mít proutky v ruce, uvidíte, že je to práce na pár minut a není to těžší než zaplést holčičí cop. A proutí neodmouvá.

Jdeme na to. Borci pletou i z většího množství proutků, složitější technikou, ozdobně omotávají držadlo tzv. hruškou a podobné frajeřinky. My se budeme držet jednoduché varianty:





Na jednu pomlázku potřebujeme:

8 proutků vrby

provázek

zahradnické ap. kleště, nůž, nůžky na větve

pentle

Kdy je nejlepší čas na zahájení příprav? Ideálně v sobotu před Velikonocemi.

Kuchařky po babičce začínají recept větou: „Chytíme husu na dvorku…“, my začneme pokynem: „Najdeme vrbičku.“

1. Z vrby nařežte 8 proutků stejné tloušťky („vlků“, mladých výhonků, raději tenčích, silnější se hůře ohýbají a lámou se). Proutky na cca 24 hodin namočte do vody, budou pružnější.



Autor: Ondřej Hošt

2. Proutky seřaďte od špiček. Na tenkém konci svažte provázkem, aby se vám nerozjížděly.



Autor: Ondřej Hošt

3. Na silném konci zastřihněte podle nejkratšího proutku na stejnou délku. Omotejte „držadlo“ provázkem. Někdo obmotává devátým proutkem, ale nebudeme si to komplikovat.

4. Na tenkém konci odstřihněte zelené výhonky na stejnou délku, odstraňte pomocný provázek.

5. Fáze pletení – lépe to jde s asistentem, který drží silnější konec pomlázky. Proutky si rozdělte na 4 + 4 na každou stranu.



Autor: Ondřej Hošt

6. Uchopte první proutek zprava, veďte ho horem a shora zasuňte doprostřed levé čtveřice proutků (tedy mezi druhý a třetí proutek), spodem ho vytáhněte doprostřed pomlázky.

7. Stejný postup opakujte zleva, tedy první proutek zleva horem mezi proutky napravo, tak, aby na kraji vždy zůstávaly dva proutky… a spodem doprostřed pomlázky.





8. Tento postup opakujte až na konec pomlázky, zprava, zleva, zprava, zleva a tak dále, neutahujte, nelámejte.

9. Na konci zavažte proutky pevně provázkem, zkraťte konce na stejnou délku a ozdobte pentlemi.



Autor: Ondřej Hošt

Hotovo! Ještě bod 10. Namočte na silnějším konci na cca 24 hodin opět do vody, aby pomlázka nepraskala.

Chystáte se nakupovat velikonoční zajíce a vajíčka? Pozor, ať nenaletíte!

A až pomlázka poslouží svému účelu, můžete ji zasadit do země (stačí prostě zapíchnout a zalívat), klidně i do většího truhlíku na balkoně. Obrazí výhonky a za pár let budete mít unikátní vrbičku se zapleteným kmenem!