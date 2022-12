Reklama na ibalgin lékaře zarazila. Češi už teď užívají léky na bolest přes míru

Firma Sanofi nedávno spustila kampaň na podporu volně prodejného léku proti bolesti Ibalginu. Tento lék, nebo přesněji řečeno léky s účinnou látkou ibuprofen, jsou přitom v Česku už tak velmi populární, a lidé je přitom často berou zbytečně nebo rovnou špatně. Náš web Vitalia o tom psal opakovaně, stejně jako o vedlejších účincích, které tyto léky proti bolesti mají – například zde.

Vředy i poškození ledvin

Reklama, respektive její pojetí – používá například slovní spojení skvělej kauf nebo mluví o radosti v souvislosti s lékem na bolest – překvapila i některé lékaře.

Za mě je tato reklama dost zavádějící a nebezpečná. Ibuprofen může u citlivých pacientů – postačí stres a infekce Helicobacter pylori – vyvolat vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, ve větším množství u všech. Navíc kvůli tomu, že snižuje bolesti, může dojít k bezpříznakovému průběhu a komplikacím ve smyslu krvácení nebo perforace žaludku. Dále může dojít k nechutenství, zvracení, zvýšení jaterních testů, dokonce k poškození ledvin. Proti takové reklamě bych se velmi silně ohradil, říká docent Pavel Kohout, přednosta Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Samozřejmě, po týdnu užívání se člověku většinou nestane nic, ale mnoho lidí tyto léky bere dlouhodobě nebo hodně často. Mezi velmi časté nežádoucí účinky patří pálení žáhy, nadýmání, zvracení, nevolnost či průjem. Dlouhodobé a nadměrné užívání může způsobit také zmíněné postižení jater, ledvin nebo kardiovaskulární soustavy.

Podobně jako internista Pavel Kohout se vyjádřili i další oslovení lékaři, například praktický lékař Ivo Procházka z Jedovnice, kterému se podle jeho slov reklama nelíbí. Slovo ‚radost‘ ve spojení s bolesti mi přijde malinko absurdní a ‚skvělej kauf‘ až lehce primitivní a vulgární, zejména ve spojení s tisícovkou doktorů, řekl praktik. Reklama totiž naznačuje, že koupit si Ibalgin je lepší než využít lékařskou péči.





V kontextu s obsahem je podle Procházky poněkud komická poznámka uvedená na inzerátech, která lidem v souladu s legislativou říká, aby se poradili s lékařem nebo lékárníkem.

Léky někdy brání správné diagnóze

Potíže s trávicí soustavou způsobení léky s ibuprofenem jsou jen jednou z možných komplikací. Nestává se také, že pacient si léky s účinnou látkou ibuprofen léčí potíže, které by přitom vyžadovaly řešení, například problém se zády, který se v čase zbytečně zhoršuje, a podobně?

Ibuprofen je jistě léty prověřený, účinný a relativně bezpečný analgetický preparát. Že je obecně v populaci nadužíván, je nesporné. Stejně tak nesporné jsou i jeho nežádoucí účinky, jimiž si může nezodpovědný uživatel přivodit jednak závažné zdravotní komplikace, druhak potlačením bolesti jakožto důležitého příznaku zdravotní poruchy či onemocnění, oddálit účinnou léčbu a správnou diagnózu, odpověděl praktický lékař Ivo Procházka na tento dotaz.

Další praktik, Dušan Zhoř z Kyjova, tak přísný vůči reklamě nebyl – už proto, že se podle něj u běžné populace povědomí o zdraví a zdravotním stavu zlepšují. Nedělejme z lidí pouze nesvéprávné konzumenty léků. Samozřejmě, že u některých lidí dojde k nadužívání volně prodejných léků, ale běžnou praxí zatím stále zůstává, že pacient dojde na emergency nebo do ambulance lékaře bez toho, aniž by zkusil jednoduché domácí řešení nebo změnu životního stylu, řekl, nicméně i on se setkal s tím, že lidé přistupují k volně prodejným lékům špatně.

Popsal případ pacientky, kterou přivezli na pohotovost s bolestmi břicha a jaterními testy tak vysokými, že to vypadalo na nádorové onemocnění. Důvod potíží bylo ale požití 20 tablet ibuprofenu každý den po dobu deseti dní. Užívala dvě až tři tablety každou hodinu do doby, než usnula nebo spíše odpadla. Pokud by dodržovala maximální doporučenou dávku, tedy jednu 400mg tabletu za 4–6 hodin, k takovému stavu by nedošlo, zdůraznil lékař.

Zároveň upozornil, že pokud nějaká bolest neustoupí ani třetí den při užívání tří až čtyř tablet denně, je potřeba zamířit k lékaři.

Užívání léků na potlačení bolesti odborníci nedoporučují pacientům, kteří užívají léky, jako je warfarin, kortikoidy či některá antibiotika. Proto, pokud užíváte nějaké další léky či si nevíte rady se správným dávkováním, je třeba se o užívání léků proti bolesti poradit s lékárníkem nebo lékařem, řekla pro Vitalii před časem Pavla Horáková, vedoucí odborné online poradny webu Lékárna.cz.

Lidé si však často myslí, že volně prodejné léky jsou tak bezpečné, že není třeba řešit jejich kombinace s jinými přípravky.

Ven z bludného kruhu bolesti, říká firma

Výrobce, kterým je firma Sanofi, si za propagací a jejím pojetí stojí. Ibalgin pomáhá zmírnit bolest už desítky let. Jako zodpovědná značka však chceme prostřednictvím této kampaně spotřebitelům nabídnout více než jen zmírnění problémů lékem proti bolesti. V kampani vysvětlujeme, že existuje způsob, jak bolest účinně snížit bez jakýchkoli vnějších vlivů, a že léky nemusí představovat jedinou cestu k úlevě od bolesti. S pomocí pozitivní psychologie chceme spotřebitelům ukázat cestu, jak se vymanit z bludného kruhu bolesti, ve kterém obavy, naštvání a rezignace mohou vést namísto úlevy jen k další, ještě silnější bolesti, uvedl Libor Kytýr, ředitel komunikace a tiskový mluvčí společnosti Sanofi.

Jak to chce udělat? Z reklam nic podobného na první pohled rozhodně nevyplývá. Podle Kytýra kampaň pod heslem pozitivně proti bolesti staví na šíření holistického přístupu k léčbě bolesti. Chceme veřejnost upozornit, že často my sami pomocí jednoduchých kroků můžeme přispět ke zlepšení našeho zdraví. Zvládání bolesti není jen o fyzickém, ale také o mentálním nastavení lidského organismu. Cílem značky Ibalgin je proto v této kampani inspirovat zákazníky a pacienty, jak mohou změnou svého životního stylu předcházet bolesti nebo zmírnit její projevy, dodal Libor Kytýr, mluvčí výrobce.