Punkce dutin bolí podle umu lékaře

Když jsem byla malá, měla jsem věčně rýmu, zalehlé uši a zanesené dutiny kolem nosu, takže mi neustále hrozili jejich punkcí. Přidávali vcelku detailní popis jakýchsi drátů, které mi do dutin zavedou.

Sice na punkci nakonec nedošlo, nicméně proto, že ani ostatní zákroky na ušním, nosním a krčním nebyly zrovna příjemné, mám dodneška z ORL docela hrůzu. Zajímavé je, že ačkoli moje děti mají také celkem často rýmu, slovo „punkce“ zatím nepadlo. Už se nedělá?

„Ale dělá a je to vážně hodně nepříjemné,“ říká Lucie Zemánková z Plzně, která podstoupila punkci neboli probodnutí nosní přepážky s výplachem, aby mohla obsah dutin lépe vysmrkat. Zákrok bohužel nepomohl a pro ni to bylo tak nepříjemné, že podruhé k němu odvahu nesebrala, a musela si proto nechat vyčistit dutiny pod narkózou.

„Bylo to možná zbabělé a vím, narkóza je sama o sobě zátěží, ale já svého rozhodnutí nelituju,“ dodává. Na druhou stranu, i na webu lze najít hlasy, které sice punkci také popisují jako nepříjemnou až bolestivou, nicméně jako zákrok, který se dá bez problémů vydržet.

Dobře provedená punkce nemá moc bolet

Co vlastně přivedlo lékaře k rozhodnutí punkci provést? „Bolela mě měsíc či dva hlava uprostřed čela nad kořenem nosu, tu méně, tu více, a měla jsem neustále pocit zaneseného nosu, kapky ani tobolky na uvolnění rýmy však nezmohly nic,“ líčí pacientka, u níž pak rentgenové vyšetření ukázalo úplně zanesené dutiny v okolí nosu.





Čtěte téma: Pozor: na nosních kapkách vzniká těžká závislost!

„Přestože o punkci kolují hrůzostrašné zvěsti, jestliže je řádně provedena, jde o zákrok nepříjemný, ale ne bolestivý. Nejprve lékař do nosu nastříká či vloží na vatových tampóncích roztok, který nos znecitliví. Poté pronikne nástrojem, který připomíná tlustou jehlu, přes tenkou kostěnou stěnu mezi dutinou nosní a čelistní dutinou. Čelistní dutinu vypláchne. Vy na vlastní oči uvidíte, co je možné si v nose „vypěstovat“. Do dutiny někdy vstříkne rovnou i roztok antibiotik,“ popisuje punkci vedlejších nosních dutin ušní lékař Vladimír Bobysud.

Když se zanítí dutiny

Zánět vedlejších dutin nosních neboli sinusitida je vlastně zanícením sliznice výběžků z dutiny nosní – vedlejších dutin nosních. Může jít o dutiny čelistní, čichové, čelní či klínové, přičemž potíže se mohou vyvinout na jedné straně nebo na obou.

Podobnou patálií onemocní každý rok zhruba každý desátý člověk, ale zdaleka ne u všech je punkce potřeba. Na druhou stranu, neléčený zánět dutin se může zkomplikovat a pak hrozí například rozvoj zánětu očnice nebo mozkových blan. Prvotní příčinou je banální, většinou virová infekce, k níž se přidá nějaká bakterie, která využije toho, že viry sliznici oslabily. Výjimečně jde o komplikaci kvasinkových onemocnění a příčinou zánětů mohou být také zkažené kořeny horních zubů.

Přečtěte si: Trnou vám zuby? Nemusí to být kaz

Při punkci lékař vlastně prorazí kost poblíž dutiny, vypláchne sterilní tekutinou a to většinou stačí k tomu, aby se pacient skutečně hojně vysmrkal, většinou v předklonu do nastavené lékařské misky. Bohužel je někdy potřeba zákrok opakovat, a to třeba několik dní po sobě. „Bylo to nejhorší, co jsem zažila,“ vzpomíná na často opakované punkce v dětství další pacientka. „V dospělosti mi ji dělali už jen jednou, před pár lety, samozřejmě jiný lékař než kdysi. Šla jsem tam s hrůzou a byla strašně překvapená, jak málo nepříjemné to bylo,“ potvrzuje, že velmi záleží na provedení a umu lékaře.

Je také pravda, že někteří lékaři umrtvují místo zákroku nikoli tamponky, ale injekcemi, které jsou samy o sobě dost bolestivé – proto je dobré se i pro vlastní klid předem zeptat na zvolený postup.

K punkci se většinou přistupuje u akutně se rozvíjejících potíží, kdy dutiny a jejich okolí citelně bolí, pacient mívá horečku, rýmu a celkově mu není dobře a kdy rentgen potvrdí rozsáhlý zánět zejména v největší čelistní dutině. Na zanesené dutiny ukazuje také huhňání.

Někdy je však punkce rovněž řešením v případě chronických potíží nebo tehdy, když konzervativní léčba nezabere. Ta spočívá v podávání silných celkových antibiotik – samozřejmě, je nesmysl dávat je na běžnou rýmu, ale u rýmy s bolestivým zánětem dutin jsou na místě. Pacient krom toho musí pravidelně nos vykapávat a měl by i inhalovat.

Čtěte dále: Jednoduchý krevní test CRP ověří nutnost antibiotik

Nestačí inhalace? Někdy ano, mínily babičky

Mimochodem, právě napařování a všelijaké nahřívání patří mezi babské rady týkající se léčby dutin – inhalovala se obyčejná pára nebo pára stoupající z hrnce uvařených brambor. Někde se dokonce přikládá horká brambora, tak teplá, co člověk ještě vydrží, zvenčí na postižené dutiny.

A i lékaři doporučují nahřívání takzvaným horským sluníčkem, soluxem. Přesně to ostatně praktikovali rodiče u mě, že by na punkce nedošlo právě díky tomu?