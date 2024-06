Na dovolené často vystačíte s průkazem pojištěnce. Kdy to chce komerční připojištění?

Pokud jste, jako většina lidí, pojištěnci některé zdravotní pojišťovny, na mnoha místech si v případě běžných zdravotních potíží vystačíte s průkazem pojištěnce – Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Je to vlastně plastová průkazka vaší pojišťovny, na které je napsáno, že jde o EHIC.

Týká se to ošetření v některém ze států EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Velké Británii a Švýcarsku, kde vám bude na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění poskytnuta nezbytná zdravotní péče na účet vaší pojišťovny.

V těchto zemích máte jako občan České republiky s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní obyvatel v rámci povinného zdravotního pojištění. V případě potřeby nezbytné zdravotní péče (onemocnění, úraz, neplánovaný porod a tak dále) je vždy nutné prokázat se u lékaře Evropským průkazem zdravotního pojištění, vysvětluje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Bezplatná zdravotní péče v zahraničí

Podmínkou k přístupu bezplatné zdravotní péči je ošetření ve státním zdravotnickém zařízení a předložení průkazu EHIC. Poskytnutou péči uhradí místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření jako klient VZP zaplatíte to, co by za něj zaplatil pojištěnec dané země.





Může to být například regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci, výjimkou ale nejsou ani poplatky za návštěvu lékaře, za předepsané léky apod.

Je dobré mít na paměti, že v různých zemích platí různé podmínky, a ne všechna péče musí být hrazena z veřejného zdravotního pojištění tak jako v Česku. Pokud se chcete vyhnout těmto poplatkům, je dobré uzavřít pro pobyt v zahraničí cestovní pojištění u komerční pojišťovny s příslušnými smluvními podmínkami.

Kdy EHIC nestačí

V případě poskytnutí zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení (jiném než napojeném na systém veřejného zdravotního pojištění) bez sjednaného komerčního cestovní pojištění, které by bylo způsobilé krýt náklady na poskytnutou zdravotní péči, budete muset náklady na tuto péči uhradit z vlastních finančních zdrojů, upozorňuje mluvčí Plívová.

Následně po návratu domů můžete u své zdravotní pojišťovny podat žádost o proplacení těchto uhrazených nákladů, avšak pouze do výše, kterou by za takovou péči zaplatila v Česku.

Pokud byste ve výše uvedených zemích hradili z nějakého důvodu platbu za ošetření v hotovosti, nezapomeňte si uschovat účty, abyste po návratu mohli o refundaci zažádat. Toto platí i v případě, že byste sice byli ošetření ve státním zdravotnickém zařízení, ale průkaz EHIC neměli s sebou.

Jak funguje EHIC?

Co je nezbytná péče?

Nezbytná zdravotní péče se týká lékařských služeb, které jsou nutné k zachování zdraví pacienta během dočasného pobytu v zahraničí. Tato péče zahrnuje léčbu akutních stavů, zhoršení chronických onemocnění, úrazů či péče související s těhotenstvím a další zdravotní problémy, které nemohou být odloženy až do návratu pacienta do jeho domovské země.

Nejde o takovou zdravotní péči, kterou lze odložit až do návratu do vaší domovské země, a tedy není považována za nezbytnou. Například plánované lékařské zákroky nebo neakutní lékařské prohlídky.

Pojištěnec má nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu, tedy v takovém rozsahu, aby nemusel odcestovat zpět domů. O konkrétním rozsahu a způsobu poskytnutí péče rozhoduje místní ošetřující lékař.

Pojištění mimo země EU

Pokud se rozhodnete vycestovat mimo Evropu, rozhodně využijte některého z komerčních cestovních pojištění. Zajištění adekvátního zdravotního pojištění mimo země EU je nezbytné pro ochranu zdraví a finančního zabezpečení během zahraničního pobytu.

Nakonec ani ve všech státech Evropy neplatí automaticky průkaz EHIC, zejména pokud cestujete mimo země EU, je vhodné se přesvědčit, že vaše cílová destinace patří mezi ty, kde vám s EHIC průkazem bude péče zajištěna.