Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Obytný vůz do měst, ale i malých obcí už podruhé posílá síť lékáren Dr.Max. Akce se jmenuje DiaTour a trvá od 1. září do 15. října 2025. Lékárníci pomocí rychlotestu zjišťují, zda hladině cukru v krvi ukazuje na diabetes nebo varování v podobě takzvaného prediabetu, který je rovněž potřeba řešit a zastavit tak další rozvoj nemoci. Mobilní službou doplňuje prevenci v kamenných pobočkách.
Na počkání, i objednání
Zájemce čeká krátký pohovor a pak drobný vpich do prstu. S pomocí kapky krve vám lékárník provede rychlotest s cílem odhalit, zda netrpíte cukrovkou. Nemoc léta nebolí a nijak se neprojevuje, postupně ale poškozuje zrak, periferní nervy nebo ledviny.
Pokud nechcete čekat na náhodné setkání, můžete se na trasu DiaTour podívat zde a rovnou se do obytného vozu objednat. Měření bude možné vždy od 10 do 19 hodin a trvá ani ne čtvrt hodinu včetně vyhodnocení. Vůz bude na jednom stanovišti parkovat až tři dny.
Kam vůz zavítá na podzim
Od 1. do 5. září je zájemcům o kontrolní měření hladiny cukru screeningový tým k dispozici u hypermarketu Globus Ostrava, pak se přesouvá na obdobné místo v Havířově. Mezi zastávkami ale bude třeba i Praha, kde zelený vůz zastaví 23. září před nákupním centrem na Pankráci v rámci akce Dny zdraví Prahy 4. V tento den ovšem bude testování diabetu výjimečně probíhat až od 13 h.
Kromě výše uvedených lékárníci v září pojedou také do Liberce, Chomutova nebo Pardubic. Zastaví také v Jenišově na Karlovarsku nebo Chotíkově na Plzeňsku. V říjnu pak třeba do Českých Budějovic, Olomouce nebo Trmic na Ústecku. Přesný jízdní řád včetně adresy zastávek je možné dohledat si na webu Dr.Max.
Důležitou informací je, že orientační měření v zeleném vozidle je bezplatné, protože náklady hradí organizátor DiaTour. Test nabízí lékárny Dr.Max trvale také v kamenných pobočkách, kde je služba ale zpoplatněná. Stojí 49 korun pro držitele karty lékárny nebo 99 korun pro všechny ostatní.
Letos objíždí lékárníci ČR podruhé
Podzimní DiaTour je druhou cestou napříč ČR. První mobilní testování trvalo letos do března do června, kdy obytným vozem prošlo 11 tisíc zájemců, dalších 23 tisíc lidí si nechalo změřit glykemii v lékárnách, tehdy i v nich bezplatně.
Problematické hodnoty (nad 11 mmol/l) jsme zaznamenali u 2,5% lidí, zvýšenou glykemii (8 až 11 mmol/l) jsme naměřili 11% lidí. U těchto hodnot lze mluvit o riziku prediabetu nebo již rozvinutého diabetu, informoval o výsledcích první DiaTour Dr.Max.
Výsledek rychlotestu z obytného vozu nebo kamenné pobočky je pouze orientační. V případě zvýšené hodnoty lékárníci doporučí účastníkovi prevence návštěvu praktického lékaře. Teprve ten jej pošle na test ze vzorku žilní krve a stanoví diagnózu.
Vyšetření na cukrovku z vzorku krve zajišťují na pojišťovnu také praktičtí lékaři v rámci preventivních prohlídek, a to jednou za dva roky. Pokud je člověk obézní, má cukrovku nebo kardiovaskulární nemocí v rodině nebo ví o prediabetu, lékař by si jej na testování měl zvát častěji.