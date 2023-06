V Polsku už si vyzvednete léky na český eRecept. Chce to trpělivost a peněženku

Od pondělí 12. června je možné vyzvedávat si léky v zahraničí, aniž byste tam museli lékárníkovi předkládat papírový předpis. Nicméně zatím to jde jen na velmi málo místech. Kdo chce přeshraniční eRecept třeba na letní dovolené využít, potřebuje znát několik jeho podstatných podmínek použití.

1. Zatím funguje jen v Polsku

Tou první a zásadní podmínkou je, že ostrý provoz má Česko zatím schválený pouze s Polskem. Pokud tedy někde chce uplatnit QR či čárový kód receptu, lze to zatím jen u našich severních sousedů. Stejně tak zatím jen Poláci mohou uplatňovat svoje eRecepty v českých lékárnách.

V případě dalších zahraničních zemí bude termín spuštění jiný, přičemž datum záleží na rozhodnutí Evropské komise. Již nyní je ale jasné, že brzy bude následovat výměna elektronických receptů s Chorvatskem, jež patří mezi oblíbenou prázdninovou destinaci.

Postupně by vyzvedávání českých eReceptů mělo fungovat také v lékárnách ve Finsku, Estonsku, Portugalsku a Španělsku. První kroky ke spuštění přeshraniční preskripce už podniklo také Řecko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie, Litva a Kypr.

Přeshraniční eRecept je založen na výměně dat v rámci států Evropské unie. Pacienti tudíž mohou očekávat, že české eRecepty uplatní postupně elektronicky jen v Evropě. Cestovatelů po Asii či amerických kontinentech se změny v oblasti předepisování léků nedotknou.

2. Jen v některých polských lékárnách

Druhou podstatou informací je, že jak pro zahraniční, tak pro tuzemské (v případě přeshraničních eReceptů uplatňovaných cizinci v ČR) lékárníky je vstup do systému přeshraničního eReceptu dobrovolný. To znamená, že kódy českých eReceptů nepřijímají všechny lékárny dané země, ale jen ty, které pozmění svůj software a ke službě se sami přihlásí. Jak rychle, to je věcí jich samotných.

„Pacienty prosíme o shovívavost, zapojení do přeshraniční výměny je pro lékárny dobrovolné, ne všechny tuto službu budou poskytovat ihned po spuštění přeshraniční preskripce,“ upozorňovala těsně před ostrým provozem přeshraničního eReceptu ředitelka SÚKL Irena Storová.

Proto i po spuštění elektronické přeshraniční preskripce nadále zůstává zachována možnost předepisování listinných receptů. Ty lze uplatnit ve všech zemích EU.

Které lékárny jsou do přeshraničního eReceptu zapojeny, ať už v ČR, nebo v Polsku, zatím není jednoduché zjistit. Mapa polských lékáren akceptujících český eReceptový kód zatím neexistuje. V budoucnu by měla vzniknout a zobrazovat všechny lékárny ve všech zemích, kde přeshraniční eRecept funguje. Zatím ale pacientovi nezbývá nic jiného, než zkoušet štěstí. Teď na počátku, kdy se ostrý provoz zrovna rozjel, ale bude nutné se obrnit trpělivostí, protože lékáren může být zatím málo a přibývat budou postupně.





3. Připravte si peněženku

Pokud přeshraničního eReceptu skutečně využijete, pak se musíte připravit na to, že v zahraničí vydaný lék musíte zaplatit ze svého, zatímco v Česku by třeba byl z velké části hrazený vaší zdravotní pojišťovnou.

Po návratu do země můžete o proplacení léku pojišťovnu požádat. Musíte si ale kvůli tomu uschovat paragon a podat písemnou žádost u pojišťovny. Ta ji může vyhodnocovat měsíc i déle a nemusí vám zaplatit celou částku, kterou jste za lék zaplatili v zahraničí.

4. Potřebujete i občanku nebo pas

Je ale dobré myslet také na to, že jen kód přeshraničního eReceptu a peněženka vám stačit nebudou. S sebou musíte mít také platný občanský průkaz či cestovní pas, které lékárník bude chtít vidět, aby ověřil vaši identitu. Pozor tedy na prošlé osobní doklady, bez kterých se k léku nedostanete ani s přeshraničním eReceptem.

A jak systém funguje? SÚKL to popsal ve své tiskové zprávě takto: Lékárník v zahraničí se spojí s českým systémem eRecept a ověří identitu pacienta, platnost a to, zda může být elektronický recept vydán.

Při výdeji se farmaceut orientuje podle léčivé látky – tedy složení léku, protože samotné názvy léčiv na krabičkách se mohou v různých zemích lišit. Díky centrálním evropským číselníkům a katalogům dostane zahraniční lékárník prostřednictvím systému kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohl spolehlivě posoudit, jaký lék vydat. Vše bude uvedeno v úředním jazyce dané země. Lékárník bude mít ale k dispozici i originál eReceptu.

Jakmile farmaceut provede výdej léčiva, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost si ověřit, zda si pacient léky vyzvedl.

S problémem poradí na infolince

V případě, že pacient bude mít problém si lék v zahraniční lékárně zapojené do přeshraničního eReceptu vyzvednout, SÚKL prostřednictvím stránky epreskripce.cz radí využít pomoc po telefonu, e-mailu nebo přes helpdesk.

Hotlinka: +420 605 660 997

Mail: info@nixzd.cz

Případně zadání požadavku:

Helpdesk: https://ncp.nix­zd.cz/helpdesk/

Při komunikaci je nutné uvést zemi, ve které problém nastal, identifikační údaje pacienta, na nějž byl eRecept předepsán (identifikační doklad), identifikátor eReceptu a popis problému.

Jak SÚKL upozorňuje, pro pacienty je zřízeno pouze jedno kontaktní místo a není třeba rozlišovat povahu problému. Pacient si tedy může vybrat způsob komunikace, který mu při řešení problému nejvíce vyhovuje.

Jak nedávno lékový ústav informoval v tiskové zprávě, od zavedení povinné elektronické preskripce v roce 2018 lékaři vystavili již více než čtyři sta milionů tuzemských eReceptů. Elektronický předpis s pořadovým číslem 400 000 000 byl vystaven 11. května 2023 krátce po 14. hodině v Ústeckém kraji.