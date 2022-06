Práci vestoje provázejí bolesti nohou. Řešením jsou chytré vložky

Soutěž již byla ukončena. Výherkyní se stává Eva Kuncová, Ostrava Dubina. Gratulujeme!

Práce vestoje je nedílnou součástí mnoha profesí především v průmyslu. Vydržet osm hodin na nohou, často ještě v těžké bezpečnostní obuvi, není žádný med. Své by ale mohli vyprávět i třeba kadeřníci nebo kuchaři, kteří sice nějaký ten krok udělají, většinu pracovní doby ale stráví v pozici, která není moc příjemná. Důsledkem dlouhého stání může být úporná bolest nohou, mohou se ale vyskytnout i další zdravotní problémy.

Nedostatečným pohybem dochází k nepřirozenému statickému namáhání svalů a v nohách se snižuje průtok krve. To vede k jejich bolesti, může se ale vyskytnout brnění, křeče, pocit těžkých nohou, otok či křečové žíly. Hrozba plochých nohou a snížené klenby je také nezanedbatelná. Při práci vestoje ale nejsou namáhány jen nohy, trpí kyčle a páteř, což může způsobovat další komplikace, jako je hrbení.

Jak může pomoci zaměstnavatel

Práci vestoje se zaměstnanec může jen těžko vyhnout. Existují však podpůrné prostředky a metody, jak předejít bolesti a dalším zdravotním obtížím. Základ by měl připravit zaměstnavatel, a to především zajištěním vhodné výšky pracovní plochy a kvalitní pracovní obuvi. Současně by měl mít zaměstnanec možnost krátkých zdravotních přestávek, které může využít k protažení či k odpočinku.

Jak si můžeme pomoci sami

Ulevit od bolesti a otoků si může samozřejmě i každý sám. Po směně dopřejte bolavým nohám odpočinek. Vhodné jsou bylinné koupele či masti. Ke zmírnění otoků pomáhá sprcha, během níž střídáte teplou a studenou vodu. To napomáhá prokrvení nohou, stejně jako jejich následné vyvýšení.

Ulevit od bolesti a současně předejít dalším zdravotním obtížím pomáhají také vhodné vložky do bot. Odborníci doporučují vybírat certifikované ortopedické stélky. Poradí vám ve zdravotních potřebách. Jedním z osvědčených prostředků jsou certifikované vložky Medicovi A40. Pomáhají jak při práci vestoje, tak při chůzi, a to díky jemné, pružné a antistatické stélce EVA. Její předností je vodní masážní vložka, která je integrovaná na spodní části a prostřednictvím masážní tlakové vlny rychle ulevuje od bolesti a zlepšuje rovnováhu.





Tato takzvaná terapie vodními vlnami vychází z nejnovějších vědecko-technických poznatků expertů z Katedry buněčné a molekulární medicíny (ICMM) Kodaňské Univerzity a Centra pro senzomotorické interakce Aalborské Univerzity v Dánsku. Již malý objem vody vytváří měnící se tlakové vlny, které jemně působí na povrch chodidla. Tak je noha vystavena neustále se měnící tlakové zátěži, která stimuluje svalové aktivity a různé pohyby v chodidle. To pozitivně působí na držení celého těla.

Chcete vyzkoušet vložky plněné vodou? Zapojte se do soutěže

Vložky Medicovi A40 jsou vhodné i pro širší chodidla. Pomáhají ulevit od bolestí nejen chodidel, ale i paty, kotníků, kolen a v podstatě celého pohybového ústrojí navázaného na nohy. Zároveň zmírňují otoky a pomáhají předcházet dalším závažnějším problémům.

Pokud ani přes veškerou snahu a opatření nedojde ke zlepšení, je vhodné navštívit odborníka, kterým je ortoped. Podle typů obtíží navrhne optimální terapii, která může být kombinací několika léčebných metod. Důležité je přijít včas a popsat všechny obtíže, které vás ve spojitosti s prací vestoje trápí.