Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Udělejte si sloní žrádlo, Retro pomazánka se připravuje z měkkého salámu

Udělejte si sloní žrádlo, Retro pomazánka se připravuje z měkkého salámu

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pomazánka zvaná sloní žrádlo
Autor: Shutterstock
Znáte sloní žrádlo? Pomazánku z dob dávno minulých, která se dělala z měkkého salámu, cibule, kyselých okurek a nálevu s majonézou. Někdy se dá jeho trochu hruběji pokrájená varianta koupit hotová pod názvem ševcovský mls. Nebo si prostě sloní žrádlo udělejte doma.

Pokud si chcete tuto tradiční pomazánku připravit doma, držte se následujícího receptu a videonávodu. 

  • Porce: 4
  • Doba přípravy: 20 minut

Suroviny:

  • měkký salám (např. gothaj, špekáčky…) – 300 g
  • kyselé okurky – 3 ks
  • česnek – 2 stroužky
  • cibule (může být i červená) – 1 ks
  • olej – 1 lžíce
  • majonéza – 2 lžíce
  • kečup – 2 lžíce
  • plnotučná hořčice – 2 lžíce
  • lák z okurek – 2 lžíce
  • sůl
  • pepř
  • cukr (dle chuti)

Kvíz: Pamatujete si tyhle výrobky?

Možná jste výrobky, které byly a občas také nebyly k dostání na pultech obchodů před rokem 1989, na vlastní kůži nezažili. Nebo zažili, ale ani trochu se vám po většině z nich nestýská. V každém případě si však můžete udělat náš kvíz, abyste zjistili, jak se v nich vyznáte. 
Spustit kvíz

Postup:

Do rendlíku nalijte olej, přidejte lák z okurek, kečup a plnotučnou hořčici. Vše rozmíchejte dohladka a za občasného míchání 5 minut provařte. Poté dejte stranou a nechte vychladnout. Tenhle krok nevynechávejte – ingredience se lépe prolnou a pomazánka má výrazně lepší chuť.

Měkký salám nastrouhejte na hrubém struhadle a dejte do větší misky.

Přidejte česnek nastrouhaný na jemném struhadle a také kyselé okurky nastrouhané najemno.

Alza Ferrari

Vmíchejte nadrobno nakrájenou cibuli, majonézu a vychladlý nálev. Opepřete a důkladně promíchejte. Podle potřeby dochuťte solí a cukrem.

Podávejte na chlebíčkách nebo jednohubkách, ozdobené kyselou okurkou či bylinkami. Na větší hlad si pomazánku dejte do mističky a přikusujte čerstvý rohlík.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Písek, Ústí, Bechyně: Poznejte podle fotek známé mosty
1/18 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Google mění podobu Gemini v Chromu

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).