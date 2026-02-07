Udělejte si sloní žrádlo, Retro pomazánka se připravuje z měkkého salámu

Pokud si chcete tuto tradiční pomazánku připravit doma, držte se následujícího receptu a videonávodu.
- Porce: 4
- Doba přípravy: 20 minut
Suroviny:
- měkký salám (např. gothaj, špekáčky…) – 300 g
- kyselé okurky – 3 ks
- česnek – 2 stroužky
- cibule (může být i červená) – 1 ks
- olej – 1 lžíce
- majonéza – 2 lžíce
- kečup – 2 lžíce
- plnotučná hořčice – 2 lžíce
- lák z okurek – 2 lžíce
- sůl
- pepř
- cukr (dle chuti)
Postup:
Do rendlíku nalijte olej, přidejte lák z okurek, kečup a plnotučnou hořčici. Vše rozmíchejte dohladka a za občasného míchání 5 minut provařte. Poté dejte stranou a nechte vychladnout. Tenhle krok nevynechávejte – ingredience se lépe prolnou a pomazánka má výrazně lepší chuť.
Měkký salám nastrouhejte na hrubém struhadle a dejte do větší misky.
Přidejte česnek nastrouhaný na jemném struhadle a také kyselé okurky nastrouhané najemno.
Vmíchejte nadrobno nakrájenou cibuli, majonézu a vychladlý nálev. Opepřete a důkladně promíchejte. Podle potřeby dochuťte solí a cukrem.
Podávejte na chlebíčkách nebo jednohubkách, ozdobené kyselou okurkou či bylinkami. Na větší hlad si pomazánku dejte do mističky a přikusujte čerstvý rohlík.