V neděli můžete svým během či procházkou odkudkoli přispět na péči o nedonošené děti

Charitativní akce spojená s pohybem nese název Běh a procházka pro miminka do dlaně a v neděli 7. května ji pořádá nezisková organizace Nedoklubko, jež pomáhá rodinám po předčasném porodu. Cílem je letos dosáhnout počtu 8500 účastníků běhu a procházky, právě tolik dětí se totiž ročně v České republice narodí předčasně.

Jak na to

Zapojit se lze odkudkoliv včetně zahraničí, a to kdykoliv během neděle. Podmínkou je registrace, díky níž bude jasné, kolik lidí se zúčastní. Startovné začíná na stokoruně za každého účastníka, lze zaplatit i více. Kdo bude chtít startovní číslo, může použít to, které mu přijde mailem.

Při registraci si každý zvolí, do jaké konkrétní nemocnice, starající se o nejmenší miminka, má jeho startovné putovat. Do akce jsou zapojena neonatologická oddělení po celém Česku. „Nedoklubko nám z výtěžku zakoupí potřebné pomůcky, které využijeme při péči o naše malé pacienty,“ vysvětluje Jan Janota, primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Motole.

Nemocnice ovšem nejsou jen příjemci výtěžku, zdravotníci se samy do akce aktivně zapojují. Udělat to ale může i kdokoliv jiný. Loni se do akce zapojilo 1699 běžců, 3175 účastníků procházek. Celkem se pro neonatologická oddělení vybralo 1 003 143 Kč.

Letos chtějí pořadatelé přilákat celkem 8500 účastníků, protože právě tolik dětí se ročně v ČR narodí předčasně.





Proč se v neděli hýbat pro charitu

Organizace Nedoklubko chce Během a procházkou pro miminka do dlaně upozornit na problematiku předčasného porodu, vyzdvihnout špičkovou úroveň české neonatologie a finančně podpořit konkrétní neonatologická oddělení.

Charitativní akce slouží také k podpoře rodičů, kteří s dětmi tráví aktuálně čas na neonatologickém oddělení, aby věděli, že v náročné životní situaci nejsou sami. Neděle 7. května nebyla vybrána náhodně. První květnovou neděli si totiž celosvětově připomínáme Den rodičů předčasně narozených dětí.