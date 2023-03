Kapavky a syfilis rapidně přibývá. I kvůli mobilním seznamkám a sexu bez kondomu

Mysleli jste si, že kapavka či syfilis patří do minulosti, nebo že se týkají jen lidí s krajně rizikovým sexuálním chováním? Ani jedno.

„Za posledních 20 let došlo u kapavky k nárůstu o 364 procent, u syfilidy o 326 procent. To jsou obrovská čísla, která svědčí o tom, že pohlavní choroby v Pardubickém kraji přibývají,“ uvedl primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík.

„Vyšli jsme z roku 2002, kdy v Pardubickém kraji bylo hlášeno 17 případů kapavky. V roce 2022 už to bylo 79 případů,“ poznamenal primář kožního oddělení, podle něhož jsou to alarmující čísla i v meziročním srovnání. „Oproti roku 2021 kapavka v roce 2022 narostla o 92 procent, syfilis o 133 procent,“ konstatoval David Stuchlík.

A to, že kapavka či syfilis rozhodně nejsou nemoci dávno zapomenuté v minulém století, potvrzují i jiné nemocnice. Stejnou zkušenost má například přednosta Dermatovenerologické kliniky pražské nemocnice Bulovka Filip Rob.

Roli hrají mobilní aplikace a seznamky

„Pacientů se syfilis a kapavkou v posledních letech přibývá, a to hlavně v Praze. K vyššímu výskytu těchto infekcí přispívají velmi pravděpodobně (neexistují na to exaktní data) mobilní seznamovací aplikace, díky kterým se zvyšuje počet sexuálních kontaktů, a nevyužívání kondomu při sexu,“ uvedl pro server Vitalia.cz.

A údaje potvrzuje i Státní zdravotní ústav. „Vzestupný trend sexuálně přenosných infekcí je realitou posledních let a opakovaně se objevuje již od roku 1990, výrazněji pak po roce 2000. Stejná, nepříznivá situace je v ostatních evropských státech a rozvinutých státech světa,“ uvedla Hana Zákoucká, vedoucí Oddělení sexuálně přenosných infekcí SZÚ.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) lékaři v roce 2021 evidovali 925 pacientů se syfilis a 1833 s kapavkou. O rok dříve to přitom bylo 898, resp. 1667, a například o deset let dříve, tedy v roce 2011, pak šlo o 738 a 709 případů.

Nejvíce pacientů s jednou či druhou nemocí pochází podle ÚZIS z Prahy (385, resp. 631 případů) a až s odstupem pak z Jihomoravského kraje (100, resp. 185 pacientů).

Lidé si myslí, že nemoci už dávno vymizely

I když mezi pacienty podle přednosty Roba převažují muži mající homosexuální styk, primář Stuchlík upozornil, že pohlavní choroby se mohou týkat kohokoliv, až už je v jakékoliv věkové či sociální skupině.





„Do statistik se zřejmě promítly i dopady pandemie koronaviru i dojem části laické veřejnosti, že kapavka a syfilis jsou choroby, které jsou někde z minulého století a v dnešní době se jimi už přece nelze nakazit,“ řekl.

„Největší nárůst pohlavních nemocí zaznamenáváme u mladých lidí v kategorii od 15 do 30 let. Ti mají často pocit, že pohlavní nemoci v České republice prakticky vymizely, a vůbec si nepřipouštějí, že by se jimi mohli nakazit. Zároveň chybí osvěta, a to jak ve školách, tak třeba i na sociálních sítích, které mladí lidé hojně využívají jako informační zdroj,“ sdělila lékařka kožního oddělení Pardubické nemocnice Zdenka Durďáková.

Pacienty jsou lidé ze všech vrstev společnosti

Dále pak potvrzuje Robova slova. „O sexu se mluví hodně. I díky sociálním sítím je dnes možné navazovat mnohem více sexuálních kontaktů. Společnost žije více rizikově, ale už tolik neřeší důsledky takového chování. Mluví se možná o antikoncepci, ale o ochraně proti pohlavním nemocem prakticky vůbec. A kondom mezi mladými není aktuálně příliš vyhledáván, preferují spíše nechráněný pohlavní styk, a to i s partnery, u nichž netuší vůbec nic o jejich sexuálním životě,“ uvedla lékařka.

Hodně častý je podle ní i mýtus, že pohlavní choroby se vyskytují především u osob žijících spíše na okraji společnosti. „Dnes rozhodně není výjimkou, že jde o vysokoškolsky vzdělané lidi,“ zdůraznila Zdenka Durďáková.

Jak se nemoci projevují?

Jak syfilis, tak kapavka jsou závažná sexuálně přenosná onemocnění. Syfilis se projevuje nejprve červenou skvrnou či pupínkem na genitálu, konečníku či v ústech, které se později změní v nebolestivou oděrku až vřed, může se vyskytnout teplota, lze nahmatat zvětšené lymfatické uzliny a někdy se také objevuje vyrážka na trupu či končetinách (a to 9 až 12 týdnů po nechráněném pohlavním styku).

Neléčená syfilis vede po letech k závažným komplikacím postihujícím centrální nervový systém, periferní nervy, srdce, cévy, kosti a kůži. V těhotenství se může infikovat plod, což může vést k potratu nebo se dítě může narodit s četnými vrozenými vadami.

Jste na tom se sexuálním apetitem podobně jako váš partner, partnerka? Ano, naprosto si vyhovujeme Celkem ano Je mezi námi dost velký rozdíl V tomto směru si vůbec nevyhovujeme Zobraz výsledek

Kapavka se projevuje po dvou až čtrnácti dnech od rizikového kontaktu bolestmi a pálením při močení, bílo-žlutým až zeleno-žlutým výtokem z močové trubice nebo u žen z pochvy, svěděním konečníku či bolestmi v krku. Neléčená kapavka může vést k různým komplikacím včetně neplodnosti.

Jak syfilis, tak kapavka ovšem mohou probíhat i bez příznaků.

„Dalším problémem, s kterým se u léčby setkáváme stále více, je narůstající rezistence na antibiotika, kdy místo tablet je možné použít injekční formu účinnějších antibiotik. Ve světě již byly popsány i kmeny zcela odolné vůči známým antibiotikům,“ podotkl primář Stuchlík.