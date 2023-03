Lékárnička před sto lety: Benzín na čištění okolí ran, čpavek proti mdlobám a kapky na křeče

Jaká léčiva si doma ukládali naši předkové a co nesmělo chybět v tehdejší domácí lékárničce? K čemu vyzývá lékař v Praktické hospodyňce vydané před sto lety? Bylo zcela běžné mít po ruce různé lahvičky, krémy, masti, tablety nebo obvazy pro případ, že se budou hodit. Jenom to jejich složení se postupem let poněkud změnilo.