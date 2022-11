Podzimní menu: Prodejci nabízejí dýňové kafe, švestkové nápoje i perníkovou zmrzlinu

Kde se podzimně naladit, zahřát a zakousnout do něčeho, co už s létem nemá nic společného? Poradíme, kde si pochutnáte na skutečně vyladěné sezonní nabídce. Vezmeme to od kávy přes horké nápoje ke koláčům a skončíme u řemeslné zmrzliny.

Podzimní káva voní po dýních a javorovém sirupu

Kavárna Starbucks už roky sází na dýně, respektive dýňové příchutě, ikonickými Pumpkin Spice obohacuje svou běžnou nabídku vždycky začátkem září. Letos si ale třeba kromě Pumpkin Spice Latte můžete užít i netradiční podobu ledové kávy – Pumpkin Cream Cold Brew. Kdo chce držet styl, pořídí si dýňovou kávu do černého znovupoužitelného kelímku s dýněmi – v limitované sezonní edici Starbucks.

I Café Latté v McDonald's je nabízeno v podzimní edici, zde však vsadili na americkou klasiku – kávový nápoj s mléčnou pěnou doplnili o javorový sirup. V Costa Coffee vás přivítá do podzimní náruče skořicový flat white se slaným karamelem – s pravou skořicí a sirupem. Připraví vám tu ale i Kaštanové caffè latte – nápoj z bohatého espressa, našlehaného horkého mléka doplněný o kaštanový a lískooříškový sirup. Se šlehačkou.

Podzimní nabídka McDonald's Autor: Newsletter McDonald's

Chybět nesmí ani podzimní varianta latté, v Costa Coffee mu říkají Javorové caffè latte s oříškem. Jde o kávový drink s javorovo-lískooříškovou omáčkou s kopcem šlehačky a barevnými křupinkami.

Horké nápoje: švestka, jablko i mandarinka

Pokud mléku nefandíte, ale i tak se potřebujete zahřát, můžete ochutnat novinku od jabloneckého výrobce sirupů Kitl, v McDonald's si ji můžete dát pod názvem Horká švestka s perníkovým kořením. Nebo si pořiďte podzimní novinku od Kitlu domů, nese název Jablko se skořicí a zalívá se horkou vodou. Podobně jako Hot Apple Horký javor v prášku, vyrobený podle kanadské receptury, a proto pln javorové mízy a niagarských jablek.





Nejen nealko ale dává okusit podzimních chutí, například v pražském Manifestu se v baru SOOT míchá Spiced Toddy, který dal dohromady dýni a mandarinku s ginem.

Zákusky s chutí podzimu

K šálku horkého podzimu ještě něco k zakousnutí, nebo olíznutí. V McDonald's nabízí českou klasiku v podobě švestkového koláče s drobenkou, Costa Coffee vsadila na poměrně netradiční kombinaci – jejich podzimní cheesecake mandarinka a mák tvoří tvarohová směs spojená s makovou náplní, mandarinkami a glazovaným želé. Nefandíte-li bílkovinám, mají tu pro vás podzimní sušenku s rozinkami zvanou tiffin, která je celá zahalená do belgické čokolády.

Podzimní nabídka Costa Coffee Autor: Se souhlasem Costa Coffee

I během konce roku vám k duhu může přijít zmrzlina, zvláště když jsou její chutě vyladěné v podzimních barvách a chutích. Zmrzka Belezza, kterou nabízejí na Pardubicku, tyto atributy splňuje beze zbytku. Koupit si tu můžete perníkovou zmrzlinu se švestkovými povidly (mimochodem vyhrála Regionální potravinu), a to jako český zmrzlinový dezert – prostě malý dortík nebo zmrzku do kornoutku – Podzimní jablko se skořicí nebo s červenou řepou, skořicovou nebo švestkovou. Na zahřátí zas mají v pražské Zmrzlinárně Braník vanilkovou se slivovicí, nebo skořicovou v řemeslném skořicovém kornoutku v Crème de la Crème.