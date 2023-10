Lékaři jsou připraveni povinně testovat těhotné na žloutenku C, čeká se na ministerstvo

Doby, kdy žloutenka C patřila mezi nevyléčitelná onemocnění, jsou, naštěstí, pryč. Dnes toto onemocnění lze nejen léčit, ale i zcela vyléčit. Musí se na něj ovšem přijít včas. Z toho vychází i lékaři. Podle nich je zbytečné, aby pacienti umírali na onemocnění jater či dalších orgánů, které žloutenka způsobuje. A také to, aby se s onemocněním potýkali novorozenci, které nakazí jejich matka.

Společnost infekčního lékařství se proto již léta snaží přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, aby zavedlo povinné, plošné testování (screening) na žloutenku C u těhotných žen. Nyní se jim to povedlo.

„Lékaři budou nově testovat těhotné ženy na žloutenku typu C. (…)Povinné testování upravuje nový metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví,“ uvádí tisková zpráva odborné lékařské společnosti, vydaná u příležitosti pravidelného podzimního infektologického kongresu.

Ministerstvo je ale zatím ke komentování pokynu zdrženlivé s tím, že dokument není hotov. „V této věci aktuálně probíhají jednání. O jejich výsledcích vás budeme informovat,“ uvedl na otázky Vitalia.cz mluvčí rezortu Ondřej Jakob.





Primář Pavel Dlouhý, jenž stojí v čele Společnosti infekčního lékařství, ale věří, že metodický pokyn ministerstvo brzy vyhotoví, vydá a povinné, plošné testování těhotných na hepatitidu C se rozběhne ještě do konce letošního roku.

Jde to už dnes, ale neděje se to

Gynekologové mohou těhotné ženy na žloutenku C testovat už nyní, a to na vrub zdravotní pojišťovny pacientky. Testy ale laboratořím nezadávají plošně. Na rozdíl od HIV, syfilis a žloutenku typu B, které již jsou součástí screeningu.

V některých gynekologických ordinacích lékaři testování na žloutenku typu C nepovažují za nutné, jinde jsou přesvědčeni, že vyšší počet testovaných pacientek jim zatím neproplatí zdravotní pojišťovny. Netestování napomáhá i to, že ženy o této možnosti zpravidla nevědí.

Situace s testováním těhotných na žloutenku typu C by se vydáním metodického pokynu měla změnit. Ministerstvo v něm lékařům uloží povinost, aby při odběrech krve v žádankách zatrhávali i kolonku pro vyšetření žloutenky typu C. Pro těhotné to ale nebude znamenat nic navíc, vyšetření laboratoře provedou ze vzorků krve, které lékaři odebírají již nyní.

Smyslem nového screeningu má být podle lékařů infekční medicíny především zabránění dalšímu přenosu nebezpečného viru. Ten se kromě krve a pohlavního styku přenáší také při porodu z matky na dítě.

Testují i praktici

O vymýcení žloutenky C usiluje dlouhodobě Světová zdravotnická organizace, která tento cíl uložila také členským státům. V ČR podle odhadů žije v současnosti asi 50 tisíc lidí s onemocněním žloutenkou typu C a ročně lékaři jej odhalí u další zhruba tisícovky lidí.

Testování na žloutenku typu C je v současné chvíli povinné pouze při dárcovství krve nebo při nástupu do vězení. O test lze kromě gynekologa požádat také praktického lékaře a testování provádí i neziskové organizace, které pracují s narkomany či lidmi ze sexbyznysu.





Žloutenka není nemocí narkomanů

Předpoklad, že žloutenka se týká ale jen těhotných, narkomanů či delikventů, je zcestný. Toto onemocnění mohou mít také děti infikovaných matek nebo lidé, jež před rokem 1992 dostali darovanou krev. Do té doby se totiž přítomnost žloutenky typu C v krvi dárců nekontrolovala. Nakazit se je ale možné také nechráněným pohlavním stykem.

„Stačí mít za sebou nějaké rizikové chování z minulosti, třeba rekreační aplikaci drog nebo rizikový sex, na které jste už dávno zapomněli a žloutenka pak pro vás může být překvapením,“ řekl serveru Vitalia.cz již dříve lékař Pavel Dlouhý. Narážel tím na fakt, že žloutenka C se léta nemusí nijak projevovat, přitom ale již ničí některé vnitřní orgány.

„Každému, kdo měl někdy zvýšené jaterní testy, bych doporučil prověřit, že na vině není virová žloutenka. Často se nad tím mávne rukou s tím, že za to může alkohol nebo nadváha. To jsou skutečně nejčastější příčiny zvýšených hodnot jaterních testů. Vždy je však nutné vyloučit pomocí krevního testu i žloutenku,“ upozorňuje Pavel Dlouhý, jenž vede Infekční oddělení v ústecké Masarykově nemocnici.

Prevence v podobě očkování u tohoto typu žloutenky zatím neexistuje. Léčba hepatitidy typu C spočívá v několikatýdenním užívání tablet. Od injekcí s nepříjemnými vedlejšími účinky, které se používaly k léčbě ještě před šesti lety, již bylo upuštěno.