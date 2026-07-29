I díky hospicu mohl být s umírající dcerou doma. Zkušenost jej přivedla k práci v paliativě

Kdyby byla paliativní péče v tuzemsku plně dostupná, každý rok by výrazně usnadnila život zhruba dvaceti tisícům dospělých pacientů. Čerpat by z ní mohlo také třináct tisíc dětí a jejich rodin. O takových počtech hovoří ministerstvo zdravotnictví i odborná Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM).
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Zejména u dětí takto vysoký počet překvapuje.
Neznamená to, že tady máme 13 tisíc bezprostředně umírajících dětí, ale že tady je početná skupina těch, které mají velké a komplexní potřeby a my jsme ve velkém riziku, že na tyto potřeby neumíme odpovědět, vysvětluje Ondřej Kopecký, předseda ČSPM a primář nového Oddělení podpůrné a paliativní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Jde o děti s pokročilou nemocí, u nichž se předpoklad dožití nemusí pohybovat v týdnech nebo měsících, ale i letech s vědomím, že většina z nich nebude mít tak dlouhý život, na který jsme zvyklí, dodává.
Paliativní péče není jen hospic
Často se s ní pojí úsloví
péče v závěru života. Paliativní péče ale může probíhat v jakékoliv fázi onemocnění. Doprovází pacienta se život limitujícím či ohrožujícím onemocněním nebo nemocí v pokročilé fázi. Péče je poskytována dny, týdny, měsíce i léta.
Dokáže ulevit od bolestí, nabídnout psychickou, sociální a duchovní podporu, stojí na respektu k přání pacienta a jeho autonomii.
Je zastoupena v nemocničních konziliárních týmech a má také podobu ambulancí paliativní medicíny, mobilní péče včetně hospiců, lůžkových hospiců včetně těch určených speciálně pro děti. Opírá se také o propojení sítě primární zdravotní péče se sociálním službami.
Do paliativní péče jsou zapojeni zejména lékaři, sestry, fyzioterapeuti, psychologové, psychoterapeuti, nutriční terapeuti a ergoterapeutů, sociální pracovníci nebo kaplani.
Služby paliativní péče jsou určené nejen pacientovi, ale také pečujícím zdravotníkům, neformálním pečujícím (členové rodiny, blízcí, kamarádi), rodičům, partnerům nebo třeba malým sourozencům nemocného.
Péče, aby rodiny mohly žít naplno
Osobní zkušenost s paliativní péčí má rodina Petra Wiselky. S manželkou jsou rodiči pěti dětí. Třetí miminko, holčička Elizabeth ale přišla na svět s genetickým onemocněním: Patauovým syndromem. Na následky jedné ze zdravotních komplikací, které vzácnou nemoc doprovázejí, zemřela v půlroce věku. Bylo to před 11 lety, shodou náhod ve chvíli, kdy se konala první odborná konference o péči o umírající děti, kde zkušenost popisoval i pan Wiselka.
S pomocí mobilního hospicu Ondrášek mohla být rodina Wiselkova v době intenzivní péče o malou Elizabeth doma. Odborníci na paliativní péči pro ně byli přítelem na telefonu i pomocnýma rukama při osobních návštěvách.
Elizabeth měla často zástavy dechu, nedýchala třeba i několik minut, promodrávala. Věděli jsme, že budou opakovat, vždycky nás ale vyvedly z míry a byly to chvíle, kdy jsme do Ondráška volali, popisuje příklad Petr Wiselka.
Lidé z Ondráška se přitom nesoustředili jen na malou pacientku a její rodiče, ale také na sourozence. Dívenku třeba pohlídali, aby si s nimi rodiče mohli pohrát. Rodinu pak motivovali ke společnému času a tomu, aby je vyplnila zážitky.
Říkali nám: Žijte naplno, užívejte si, foťte, ať máte na co vzpomínat, a tak jsme jezdili po výletech, na dovolenou… Tahali jsme kyslík a všechno možné, ale ten půlrok jsme si velice intenzivně odžili. A to, že to nebylo jen ležení v postýlce, že jsme mohli prožít spoustu věcí, to bereme jako obrovský dar. Protože vzpomínky jsou tím, co nám zůstalo, popisuje Petr Wiselka.
Rodina navštívila třeba zámek v Telči, ale i jiná místa v tuzemsku.
Dodnes, když tam jsem, tak to se mnou hodně vnitřně hýbe, protože pro mě ty zážitky byly velmi silné, podotýká pan Wiselka.
Citlivá paliativní péče i sousedská pospolitost napomohla k tomu, že Wiselkovi po úmrtí Elizabeth mají další dvě děti.
Věděli jsme, že geneticky je vše v pořádku. Znali jsme příběhy rodin, které to zvládly, pro mě byly silné, působily jako motivace a motor, abychom se nebáli, dodává.
Pomohli mu, teď pomáhá on jiným
Petra Wiselku osobní zkušenost motivovala k tomu, že odešel ze sociálních služeb a začal pracovat v paliativě. V současnosti je projektovým manažerem v Institutu Pallium, jež rozvíjí dětskou paliativní péči.
Práce si ho přitom našla nenápadně. Po zhruba čtyřech letech po smrti Elizabeth ho oslovila pracovnice z mobilního hospicu Strom života v Novém Jičíně, zda by jako psychoterapeut nemohl neformálně jezdit za mámou pěti malých dětí. Když umřela, rodinu navštěvoval ještě nějaký čas. Do hospice poté přišel děkovný dopis a panu Wiselkovi v něm nabídli práci. K dětské paliativní péči ho dovedla potřeba v hospicu, jenž se staral jen o dospělé, jezdit za šestiletým, onkologicky nemocným chlapcem.
Paliativní péče přitom pokračuje i po úmrtí pacienta. Je obvyklé, že se s různou frekvencí návštěv, jež postupně slábne, pozůstalí s průvodcem potkávají třeba ještě rok a půl či déle.
Rodina, kde umírá dítě, potřebuje ošetřit intenzivněji. Osobně jsou hodně těžké momenty, když dítě zemře náhle. V jednu chvíli si spolu hrajeme, je veselé, nic na něm není znát, a než dojedu domů, tak mi volá maminka, že zemřelo, dodává Petr Wiselka, jenž poskytuje i krizovou intervenci rodinám, jejichž dítě spáchalo sebevraždu nebo se stalo obětí trestného činu. I takové situace dokáže rodina zvládnout, velmi těžké je to však u těch, kteří neodkáží vystoupit ze začarovaného kruhu sebelítosti.
A jak vypadá výsledek citlivě odvedené paliativní péče? Třeba tak, že rodina se nerozpadne, naopak funguje i po odchodu blízkého a rodiče třeba mají i další děti.
Část potřebných se k pomoci nedostane
Podporu, jakou měla rodina Wiselkova, ale ani nyní, bohužel, nemůže čerpat každý. Nedostává se ani všem rodinám s nemocnými dětmi, ani dospělým pacientům a jejich blízkým. Jednoduše proto, že paliativní medicína je nový obor a ne v každém regionu zatím existuje. Ukotvit a motivovat vznik dalších týmů a organizací má vůbec první strategie jejího rozvoje. Ministerstvo ji představilo ke konci července.
Strategii rozvoje paliativní péče v ČR do roku 2035 si můžete přečíst zde.
Z dat ÚZIS víme, že paliativní služby chybí hlavně v krajích Ústeckém a Libereckém. Naopak někde, kde byla bílá místa, ty služby vznikají a dostupnost se posouvá kupředu. Příkladem je Praha, kde jsou dobře saturované týmy v nemocnicích, ale ještě před třemi lety nebylo možné pacienty kam předat, protože tam byly jen dva mobilní hospice. Dnes jsou tři, popisuje Jitka Kosíková, členka Rady sekce dětské paliativní péče při ČSPM a metodička a koordinátorka Strategie rozvoje paliativní péče v ČR do roku 2035.
Hůře dostupná je paliativní péče i v horských a venkovských oblastech, kdy do nemocnic, které mají konziliární týmy, je to daleko, a chybí třeba i domácí nebo lůžková hospicová péče.
Obtížně na pomoc zatím dosáhnou také některé skupiny obyvatel.
Služby paliativní péče se špatně dostávají do vyloučených lokalit a k minoritním skupinám. Jde třeba o lidi ve výkonu trestu, bezdomovce nebo cizince, dodává Jitka Kosíková. Strategie hovoří také o lidech závislých na drogách, etnických menšinách, uprchlících a migrantech.
První paliativní tým v psychiatrické nemocnici
Mezi opomíjené nedávno patřili také psychiatričtí pacienti včetně třeba těch s demencemi. První vlaštovkou, jak jejich situaci zlepšit, je v lednu vzniklé Oddělení podpůrné a paliativní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice. Jde o vůbec první paliativní tým, který působí psychiatrické nemocnici.
I s psychiatrickým onemocněním se jednou dočkáte závěru života. I s ním máte standardní, somatické nemoci – srdeční či plicní selhání, nádorová onemocnění, nemoci orgánů… A s nimi život pacientů pokračuje, ale klinický stav i soběstačnost se zhoršují a právě pro tyto situace můžeme být dobrým partnerem jak pro nemocné, tak jejich rodiny nebo zdravotníky a sociální pracovníky, kteří se o ně starají, popisuje primář oddělení Ondřej Kopecký.
Primárním posláním paliativní péče je dívat se očima nemocného na to, jak dobrý je život i s pokročilou nemocí. Neopouštět ho v situaci, kdy se třeba i nedaří zásadním způsobem proměnit jeho nemoc, zbavit ho psychiatrické problematiky, ale být mu dál k dispozici třeba i pro závěrečné období života, shrnuje Ondřej Kopecký.
Pět cílů strategie
- Paliativní péče je dostupná a efektivní
Péče je dostupná v potřebných formách a s přiměřenou udržitelností napříč regiony i sociálními prostředími, napříč místy života nemocných a jejich rodin i napříč věkovými skupinami. Efektivita spočívá v naplňování potřeb pacientů a jejich blízkých, podpoře péče v souladu s jejich hodnotami a preferencemi, optimalizaci trajektorie čerpání služeb i v celospolečenských přínosech – včetně udržitelnosti systému zdravotní a sociální péče.
- Pracovníci ve službách jsou erudovaní profesionálové a dostávají náležitou podporu
Pečující profesionálové vykonávají svou práci s náležitou expertízou, možnostmi vzdělání,
profesního rozvoje, zázemí i sebepéče.
- Péče o člověka s nemocí a v závěru života respektuje jeho individualitu
Péče respektuje individualitu člověka a je orientovaná na jeho potřeby a zachovává důstojnost
v každém momentu života.
- Pečující a blízcí dostávají náležitou podporu a mají příležitost zůstat součástí komunity
Blízcí a neformální pečující jsou podporováni, komunita a veřejnost jsou informovanou
a podpůrnou součástí péče.
- Život s vážnou nemocí je společenským tématem
Závěrečné období života a život se závažným onemocněním je součástí veřejné osvěty
a společenské hodnotové prioritizace.
Zdroj: MZ ČR/Strategie rozvoje paliativní péče v ČR do roku 2035