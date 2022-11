Ospalost po jídle je běžná, ale někdy může jít o příznak nemoci

Oběd je pro většinu lidí oblíbeným bodem dne. Odpočinou si od práce, pochutnají si na dobrém jídle a třeba i poklábosí s přáteli. Ale pro mnohé se další chvíle mění v nepříjemný zážitek. Přichází totiž pocit únavy spolu s ospalostí. Není to však vždy stejné, někdy je méně intenzivní, jindy velmi silný. V čem tento problém vězí a jak mu předcházet, zejména pokud musíte po polední pauze zvládnout stejný pracovní výkon jako dopoledne?

Únava po jídle má řadu přirozených důvodů

Pokles energie po jídle je běžný a má více příčin. Konzumace potravy totiž vyvolává řadu procesů v celém těle. V některých případech může být pocit letargie silnější, a to zejména tehdy, pokud jste snědli hodně sacharidů a bílkovin.

Po jídle také stoupá hladina cukru v krvi, což znamená, že začíná úřadovat inzulin. Nejen ten, ale i další hormony hrají důležitou roli v trávení. Může to být například serotonin, regulující náladu a spánkové cykly, který po jídle tělo produkuje ve zvýšené míře.

Tento proces podporuje příjem tryptofanu, esenciální aminokyseliny v potravinách bohatých na bílkoviny a sacharidy. Kromě uvolňování specifických hormonů může zatížit trávicí systém i větší množství jídla nebo těžké pokrmy. V obou případech je třeba, aby organismus vyvinul více úsilí k jejich trávení a to s sebou nese zvýšenou míru únavy.

Jak předcházet ospalosti po jídle?

Dalším faktorem, který přispívá k tomuto stavu, zvanému postprandiální (objevující se po jídle) ospalost či postprandiální somnolence, je kvalita spánku. Odborníci považují za optimální dobu spánku sedm až devět hodin, ale i když toto pravidlo dodržujete, jediná noc s nedostatkem odpočinku může rozladit cirkadiánní rytmus, což se podepíše na celkovém fungování organismu i subjektivních pocitech únavy.





Proto také jídlo, které vám jindy nepůsobí problémy, může přinést pokles výkonnosti a energie. Rovněž pokud si dopřejete k jídlu alkohol nebo ho popíjíte během dne, může to přispět k únavě po jídle. Existuje však několik kroků, kterými lze odliv energie po jídle snížit nebo odvrátit. Vhodné je jíst během dne pravidelně menší porce než nárazově sníst jednu velkou.

Jídlo by mělo být vyvážené, s optimálním množstvím bílkovin a zdravých tuků. Nezanedbatelný je také dostatek vlákniny, která může pomoci stabilizovat hladinu cukru v krvi a vyhnout se jejímu prudkému zvýšení po jídle. Sacharidy je vhodné konzumovat ve formě zeleniny a ovoce.

Únava po jídle často nutí lidi sáhnout po šálku kávy, ale pokud jí během dne konzumujete větší množství, může se to promítnout do toho, kdy usnete a jak kvalitní je váš spánek. A jak již bylo řečeno, také tento faktor se podepisuje na možné únavě poté, co se najíte.

Některé zdravotní problémy mohou stav zhoršovat

Také pohyb pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a udržovat konzistentní hladinu energie, stačí přitom třeba jen krátká procházka kolem bloku nebo chvilka cvičení jógy. Pokud se potřebujete po jídle co nejrychleji probrat z letargie, odborníci doporučují rozsvítit si na pracovním stole lampu s jasným a silným světlem.

Jestliže jste vyzkoušeli všechny uvedené strategie a po jídle jste stále unavení, promluvte si o tom se svým lékařem. Podobné reakce totiž mohou způsobit i alergie na určité druhy potravin nebo jejich nesnášenlivost. Mezi další možné příčiny, které postprandiální pokles energie způsobují, patří například chudokrevnost, cukrovka nebo syndrom bakteriálního přerůstání tenkého střeva (SIBO).

Spektrum zdravotních problémů, které mohou únavu po jídle způsobovat či zhoršovat, je však mnohem širší a je na lékaři, aby zhodnotil vaše příznaky a navrhl případná vyšetření.