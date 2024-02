Co chtít od optika, jak pomůže optometrista a co může léčit oftalmolog

V tom, co konkrétně dělá optik, optometrista a oční lékař, má řada lidí zmatek. Například v průzkumu očních klinik NeoVize z roku 2020, který se zaměřoval na seniory, několik procent dotázaných uvedlo, že nenavštěvují očního lékaře, ale jen optiku. Jako důvod pak dotazovaní uváděli, že optik změří oči stejně jako doktor . To však není tak úplně pravda. Komplexní vyšetření u optometristy a u očního lékaře se v mnohém liší a dokáže odhalit i řadu nemocí, jež zpočátku probíhají bezpříznakově.

Optik najde nejvhodnější brýle

Optika je obor, který se zabývá výrobou a prodejem brýlí, kontaktních čoček a dalších optických pomůcek. Může ho vykonávat absolvent středoškolského maturitního oboru oční optik/technik. „Bohužel spousta optik ale zaměstnává i lidi bez tohoto vzdělání a zaškolí si je sama,“ podotýká optička Kamila Pavlincová z Oční optiky OptoVize Brno.

Optik nabízí celou řadu služeb: pomoc s výběrem vhodné obruby, doporučení vhodné brýlové korekce dle typu obruby a dle dioptrie, poradenství, opravy brýlí, zábrus brýlových čoček, servis brýlí, prodej slunečních brýlí i drobného sortimentu, jako jsou spreje, mikrovlákna, lupy a tak dále.





„Spousta lidí se bojí nosit brýle. Mají obavy, že jejich dioptrie nebo požadavky nejsou technicky možné, anebo že jim brýle nesluší, případně že jsou moc drahé. Proto doporučuji zajít do optiky a poradit se tam s odborníky. Nebojte se zeptat na cokoliv, rádi vám se vším poradíme, vysvětlíme a uděláme cenovou kalkulaci,“ říká Kamila Pavlincová.

Optometrista v optice či zdravotních zařízeních

Do optiky můžete vyrazit i tehdy, jestliže chcete pouze změřit ostrost zraku. „U nás konkrétně je měření zraku zdarma a na objednání,“ uvádí Kamila Pavlincová.

Komplexní vyšetření zraku jinak zajišťují optometristé, kteří působí buď v optikách, anebo ve zdravotnických zařízeních, jako jsou oční kliniky či nemocnice. Tam spolupracují s očními lékaři.

Pro výkon této profese je nutné vystudovat vysokoškolský obor Optika a optometrie, kde lze získat bakalářský či magisterský titul.

Co všechno může optometrista odhalit?

Základem práce optometristy je měření dioptrií a předpis brýlí. „Dříve jsem pracovala v optice, tam jsem nejen měřila zrak, ale například jsem obsluhovala i brus, na kterém se zabrušují brýlová skla do obrouček. Nyní pracuji na oční klinice, kde je náplň práce jiná,“ vysvětluje optometristka Aneta Čunderlová.

Hlavní je opět měření dioptrií, ale protože spolupracuje s lékařem, musí umět obsluhovat také různé oftalmologické přístroje, a hlavně umět číst výsledky měření. „Také pracuji jako sálový technik, což znamená, že obsluhuji laser při refrakčních operacích, kdy si pacient nechává odstranit dioptrickou vadu,“ dodává optometristka.

Jak probíhá komplexní vyšetření zraku?

Každý den optometrista pracuje se zařízením, jemuž se říká foropter. Dříve se měřily oční vady pomocí zkušební obruby a skel, která se postupně měnila, aby se pacientovi stanovila optimální korekce. Foropter je moderní přístroj, u něhož stačí pouze stisknout tlačítko.

„Už mechanicky nic nevkládám, ale sklíčka mění řídící jednotka. Pacienti říkají, že je to pro ně pohodlnější, protože nemají na nose těžké zkušební brýle. Navíc je proces rychlejší a pro mě se lépe provádějí některá složitější vyšetření, třeba skrytého šilhání,“ vysvětluje Aneta Čunderlová.

Mezi další přístroje, které nejčastěji používá, je autorefraktometr, který měří objektivně dioptrie, tonometr pro měření nitroočního tlaku či Pentacam, což je přístroj na analýzu rohovky, a OCT, který vyšetřuje sítnici.

„Nejzákladnější vyšetření na brýle u mě trvá okolo 30–45 minut, ale vždy záleží na tom, s jakým problémem člověk přichází a jaké vyšetření potřebuje,“ doplňuje optometristka.

Kontaktní čočky: Kdo je naučí nasazovat?

Pokud se rozhodnete nosit kontaktní čočky, nespoléhejte pouze na nákup v e-shopu. Nejprve byste se měli poradit s odborníkem. U optičky se lze informovat, jaké jsou typy, druhy a značky čoček a můžete je tady také zakoupit. Vaše cesta by ale měla každopádně vést k optometristovi, který s vámi provede první aplikaci.

„Učíme klienty čočky nasazovat a vyndávat, jak s nimi manipulovat, jak dodržovat hygienu a o čočky pečovat, ale především vybereme ten správný typ kontaktní čočky, která na oko patří. Ne každá čočka totiž na daném oku sedí. Nejde jenom o dioptrie, ale i o to, jak je oko formované, jaké má zakřivení. Důležité je, aby čočka nebyla na oku příliš nalepená, protože potom rohovka nemá dostatek kyslíku a nemůže dýchat,“ popisuje rizika Aneta Čunderlová a doporučuje, aby nositelé čoček chodili i následně alespoň jednou za rok na kontroly, při nichž se zjišťuje, jestli čočky nepůsobí oku problémy.

U více než 60 procent uživatelů kontaktních čoček se totiž některé z potíží objevují. Nejčastěji se jedná o pocit řezání a pálení či červené oči, dojít ale může také na zánět spojivek či rohovky. Na vině je často nevhodná hygiena či manipulace.





Kdy je nutné vyrazit k očnímu lékaři?

Výsledky měření, které provádí optometrista, jsou velice cennými podklady pro vyšetření očním lékařem. Právě díky nim oftalmolog zjistí, jak daný člověk vidí, kolik má dioptrií, zda se jeho vidění lepší, či nelepší, jaké má hodnoty nitroočního tlaku a další důležité parametry.

„Pokud má pacient dlouhodobě potíže s viděním, nemůže zaostřit na televizi nebo při čtení, nevidí dobře při řízení, nebo ho bolí hlava, optometrista mu dokáže pomoci. Může doporučit například i umělé slzy v případě, že pacient trpí suchým okem. Ale pokud se jedná o nějakou chorobu očí, například postižení sítnice, anebo má akutní potíže, třeba vidí clonu před okem nebo se mu blýská před očima, zcela určitě by měl tyto potíže řešit lékař,“ radí Čunderlová.

K oftalmologovi pravidelně

Protože mnoho vážných očních onemocnění probíhá zpočátku bezpříznakově, měli by lidé navštěvovat očního lékaře pravidelně v rámci prevence. „Spousta pacientů k nám přichází, až když je něco trápí. Většina očních onemocnění však nebolí a vyvíjí se postupně, takže si jich lidé mnohdy ani nevšimnou. Bohužel třeba u zeleného zákalu či onemocnění sítnice je klíčová včasná diagnostika a zahájení léčby, jinak je poškození zraku nevratné. Stejně tak by se neměl podceňovat šedý zákal,“ upozorňuje na důležitost preventivní péče oční lékařka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

V dospělosti se preventivní vyšetření očním lékařem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do 45 let věku, a jednou za dva roky po 45. roce. Pro seniory nad 60 let je vhodné navštívit oftalmologa každý rok.