Odbourávání alkoholu nijak neurychlíte. Měřili jsme, jak dlouho trvá

Nevím jak u vás, ale my si v redakci občas dáme pivo k obědu. Prostě proto, že k vepřovému se zelím, kachně, ale překvapivě i k lasagním a dalším obědovým lahůdkám, kterými se živíme, se toto tekuté zlato prostě hodí. A tak nějak zpříjemní den. Mimochodem: tušili jste, že ladí i s mexickou tortilou? Vážně!

Jenže: za jak dlouho potom můžeme za volant? A hraje v tom roli, když k pivu jím mastné jídlo, nebo třeba špenát? A jak moc se na odbourávání alkoholu projeví fakt, že jsem žena?!

Tak jsme se obětovali, sehnali alkohol tester a šli na výzkum. Co bychom pro své čtenáře neudělali…

Dýchněte si…

Test vypadal takto: tři muži a tři ženy, z nichž každý si dal jeden druh alkoholu – panáka (40%), dvě deci vína nebo pivo 12° (silné, dobré, chýňské, žádné euro patoky!). Spravedlivě rozloženo podle pohlaví – tedy vždy zástupce mužů a žen po panáku, po sklence vína a po jednom pivu.





Naobědvali jsme se, popili, a měřili. Přesně tak, jak kázal návod k použití u alkohol testeru: tedy nejdříve po dvaceti minutách od vypití, jedním mocným výdechem po zkalibrování a pípnutí přístroje.

A přestože kolegyně přísahala, že ještě loni na jejich „tour de restaurante“, tedy tradičním pochodu Prahou a jejími hospodami, na jehož konci nesmí zůstat nikdo zcela střízlivý, což se bedlivě kontroluje právě pomocí tohoto testeru, přístroj fungoval, nám po obědě ani jednomu nic nenaměřil. Upřímně: podezřívám kolegyni, že tester loni prostě strhli, a že nám to chytře zatajila.

Takže jsme se museli obětovat znovu a vyrazit na další oběd s pitím na redakční útraty (díky, šéfe!).

Vystřízlivění přišlo až za dvě hodiny

A nový tester už skutečně měřil. Sice na jedno desetinné místo, zatímco ty policejní zvládají až tři, nicméně pro orientační představu, za jak dlouho alkohol z krve vyprchá, posloužil dobře.

Jaký byl výsledek? Stručně řečeno: dřív než za dvě hodiny v žádném případě řídit nemůžete.





Sedli jste někdy za volant, i když jste si nebyli jistí, že nemáte v krvi zbytkový alkohol? Ne, nikdy

Ano, zcela výjimečně

Ano, občas to risknu

Ano, řídím dobře i s trochou alkoholu v krvi

Už jsem řídil/a i dost "pod vlivem"

Čtěte také: Za pivo k obědu můžete dostat vyhazov

Všem nám tester naměřil hned po obědě 0,1 promile alkoholu v krvi, ať už jsme pili pivo, víno, panáka rumu či tullamorky (no jistě, kdo jiný než šéf si může dovolit nešetřit redakční kapsu!). A hladina alkoholu zůstávala stejná i v následujících půlhodinách. Co se však lišilo, byla rychlost odbourávání.

VIDEO: Co se děje s tělem, když přestanete pít alkohol

Zdroj: YouTube

A nezáleželo přitom ani tak na procentu alkoholu (kolegyně s panákem rumu byla čistá o půl hodiny dřív než já se dvěma deci vína), jako spíš na pohlaví. V každém případě do dvou hodin jsme podle přístroje byli „čistí“ všichni.

Výsledek testu: muž – pivo: vyprchalo z krve do 1 hodiny a 20 minut od vypití

vyprchalo z krve do 1 hodiny a 20 minut od vypití žena – pivo : 1 hodina a 50 minut

: 1 hodina a 50 minut muž – panák: 1 hodina a 50 minut

1 hodina a 50 minut žena – panák : 1 hodina a 50 minut

: 1 hodina a 50 minut muž – víno : 1 hodina a 20 minut

: 1 hodina a 20 minut žena – víno: 1 hodina a 50 minut

Podle Karla Nešpora z psychiatrické léčebny v Bohnicích, který se dlouhodobě věnuje alkoholismu, jsme však měli nejspíš všichni štěstí. Byli jsme v dobré kondici a taky jsme zjevně neměli nejpřesnější přístroj. Předpokládaná obvyklá hladina alkoholu v krvi je totiž půl hodiny po vypití jednoho piva zhruba 0,5 promile.

Rychlost odbourávání alkoholu z krve však podle něj záleží především na pohlaví, ale i na tom, zda jsme najedení, vyspaní, a nejsme nemocní nebo nebereme prášky. To všechno (nevyspání, únava, stres, nemoc, pití nalačno), totiž prodlužuje dobu odbourávání.

Naopak rychleji odbourávají lidé, kteří jsou na alkohol zvyklí a pijí častěji. A obecně lépe mizí alkohol z krve mužům.

„Je to dáno tím, že ženám chybí speciální enzym – alkohol-dehydrogenáza – na štěpení alkoholu, podobně jako chybí například Indiánům či některým dalším etnikům. Je to vrozené, nedá se s tím nic dělat a těžko říct, proč to tak je. Možná, že je to dáno vývojově – ženy se někde v jeskyni potřebovaly starat o děti nebo zašívat kožešiny, zatímco muži potřebovali úspěšný lov kdesi u ohně zapít něčím zkvašeným, takže se jim vyvinulo lepší odbourávání,“ říká profesor Milan Šamánek, význačný kardiolog, který napsal několik knih o víně a zdraví.

Deset věcí, které zpomalují vylučování alkoholu z těla: pohlaví ženské nemoc nevyspání únava stres pití nalačno některé léky hmotnost člověka

málo zkušeností těla s pitím alkoholu etnikum

Proto také ženy rychleji spadnou do závislosti a snáze se opijí. Jak vidno, na test se nedá příliš spoléhat. A ani na přístroje, které měří hladinu alkoholu z dechu. Obecně sice platí, že pivo či víno se za dvě hodiny až dvě a půl odbourá, ale velmi záleží na momentální kondici každého člověka, na pohlaví a řadě dalších faktorů, jak rychle alkohol vyprchá.





Kdybychom ovšem i při našem testu měřili přesné hodnoty alkoholu v krvi, ukázalo by se zřejmě, že se v nás alkohol zdržel déle, než jsme si mysleli a než jak ukázal orientační tester. Podle odborníků je nejvyšší procento alkoholu v krvi zhruba hodinu po napití, teprve pak hodnoty klesají.

Odbourávání nijak neurychlíte

Jedna smutná zpráva nakonec: zrychlit odbourávání podle profesora Šamánka nejde žádným způsobem. Ani kávou, ani citronovou šťávou, vitamíny, studenou sprchou či cvičením. „Tvrzení, že po kávě se rychleji odbourává alkohol, je sice správné, ale zvětšení odbourávání je tak málo účinné, že opilý by potřeboval k vystřízlivění okolo sto litrů kávy,“ bourá jeden z mýtů Šamánek.

Co s tím? Kdy tedy sednout za volant a kdy ještě raději ne? Buď to chce pravidelný trénink, jedině tak se vám alkohol v podobě vína či piva odbourá zhruba do hodiny a půl z těla úplně. Ale raději se spolehněte na následující tabulku, která je výsledkem přesných lékařských měření:

Vylučování alkoholu z krve 0,5 l piva 10° – muž 2,15 hodiny, žena 3,42 hodiny

0,5 l piva 12° – muž 2,45 hodiny, žena 4,31 hodiny

0,7 vína – muž 8,38 hodin, žena 14,16 hodin

0,5 l destilátu 40% – muž 22,30 hodin, žena 37,02 hodin Zdroj: Víno na zdraví, autoři Milan Šamánek a Zuzana Urbanová

Na internetu také najdete řadu aplikací pro výpočet zbytkového alkoholu, ale jejich údaje jsou samozřejmě pouze orientační. Jeden za všechny: www.alkohol-test.cz.