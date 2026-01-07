Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Nestlé stahuje 13 šarží kojeneckých výživ. Může v nich být riziková bakterie

Nestlé stahuje 13 šarží kojeneckých výživ. Může v nich být riziková bakterie

Kateřina Čepelíková
Dnes
BEBA kojenecká výživa
Autor: Nestle.cz
BEBA výživa
Společnost Nestlé Česko nezačíná nový rok dobře. Stahuje hned 13 šarží svých výrobků. Jde o instantní kojeneckou výživu. A není to během poslední doby poprvé.

Nestlé oznámilo stažení některých svých výrobků z tržní sítě. Jde o konkrétní šarže kojenecké výživy BEBA EXPERTpro SENSITIVE, BEBA COMFORT, BEBA SUPREMEpro, BEBA EXPERTpro HA, ALFAMINO JUNIOR a ALFAMINO.

„Toto stažení je preventivním opatřením v souladu s principem předběžné opatrnosti z důvodu možné přítomnosti mikroorganismu Bacillus cereus v jedné ze vstupních surovin. Je důležité zdůraznit, že dotčené šarže stahujeme z preventivních důvodů dobrovolně,“ uvádí Tereza Procházková, manažerka korporátní komunikace.

Jinými slovy, neznamená to, že ve zmíněných výrobcích  – jde o sušená mléka – tato bakterie je. Existuje ale riziko, že by tam být mohla, a proto je výrobce raději stahuje. 

Stahování se přitom netýká žádných jiných produktů a šarží. „Ujišťujeme vás, že přijímáme veškerá nezbytná opatření, aby naši spotřebitelé a obchodní partneři měli jistotu v bezpečnosti našich produktů,“ dodává Tereza Procházková.

Nestlé stahuje níže uvedené výrobky od svých zákazníků a spotřebitelů v České republice

Název výrobku, Číslo šarže, Datum minimální trvanlivosti

BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g, 52880742F2, 30. 4. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g, 52610742F2, 31. 3. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g, 51560742F2, 31. 12. 2026
ALFAMINO 400 g, 51670017Y3, 16. 6. 2027
ALFAMINO 400 g, 51130017Y1, 23. 4. 2027
ALFAMINO JUNIOR 400 g, 52760017Y2, 10. 3. 2027
BEBA COMFORT 1 800 g, 51530346AE, 30. 6. 2027
BEBA COMFORT 1 800 g, 52620346AB, 30. 9. 2027
BEBA SUPREMEpro 1 800 g, 51460742F2, 31. 5. 2027
BEBA SUPREMEpro 2 800 g, 51220742F7, 31. 5. 2027
BEBA COMFORT 70 ml, 53020742B1, 29. 10. 2026
BEBA COMFORT 70 ml, 53160742A1, 11. 12. 2026
BEBA EXPERTpro HA 1, 600 g 53300742A1, 31. 5. 2027

Nejde o první potíž za poslední dobu

Už v prosinci roku 2025 Nestlé stahovalo z trhu kojeneckou výživu BEBA COMFORT 1 HMO, 6×800g CZ, šarže č. 52850346AF.

Spotřebitelé, kteří si zakoupili některý z výše uvedených výrobků, se mohou obracet na spotřebitelskou linku na e-mailu: info@nestle.cz či telefonním čísle: 800 135 135.

Tehdy Nestlé uvádělo, že jde také o preventivní krok. Nicméně zmínilo, že tak činí proto, že na jedné výrobní lince v továrně, kde byla tato šarže vyrobena, našla mikroorganismus Bacillus cereus. Jde o identický druh mikroorganismu, kvůli kterému stahuje nynějších 13 šarží svých kojeneckých výživ. „Dotčenou šarži stahujeme z preventivních důvodů dobrovolně. Stahování se netýká žádných jiných produktů a šarží,“ uvedlo tehdy Nestlé.

Bacillus cereus je schopen vyprodukovat dva druhy toxinů, které mohou vyvolat onemocnění:

  • Enterotoxin se tvoří v tenkém střevě konzumenta po konzumaci kontaminované potraviny. Vyvolává průjmový typ onemocnění spojené s bolestmi břicha, vodnatým průjmem někdy provázené nevolností. Inkubační doba je 8–16 h, doba trvání onemocnění 12–24 h nebo i více dnů. 

Enterotoxin je inaktivován již do tří minut při teplotě 65°C. 

Častým zdrojem onemocnění jsou masné produkty, polévky, zelenina, mléčné výrobky, párky. 

  • Emetický toxin je produkován živými buňkami v již kontaminované potravině. Vyvolává nevolnost, zvracení, malátnost. Inkubační doba je 0,5–5 h, doba trvání onemocnění 6–24 h. 

Emetický toxin je vysoce termostabilní, byl prokázán i po 1 h při působení teploty 120° C. Emetický toxin je také odolný i vůči extrémním hodnotám pH (2–11). 

Častým zdrojem onemocnění jsou výrobky z rýže, sladkosti, těstoviny.

Zdroj: Bezpečnost potravin

