Není nám pomoci, milujeme smažák. Kuchaři ho smaží na přepuštěném másle

Jakmile přijde na oběd, žebříčku nejpopulárnějších jídel – alespoň v závodních jídelnách – vládne klasika. Vyplývá to z průzkumu a interní analýzy dat společnosti Delirest, která v Česku a na Slovensku provozuje přes 160 závodních restaurací, v nichž každý měsíc kuchaři uvaří a vydají 1,5 milionu jídel.

Díky plné digitalizaci závodních restaurací jsou k dispozici první ucelená a detailní data o tom, jaká jídla mají Češi a Slováci k obědu nejraději. Mimochodem, na něčem se oba národy shodnou, ale dají se mezi nimi najít i zajímavé rozdíly.

Křupavá strouhanka, táhnoucí se sýr. Právě to volí Češi k obědu nejčastěji a Slováci hned jako druhé nejoblíbenější jídlo. Jejich pomyslné hitparádě vévodí jiný smažený pokrm, kuřecí řízek.

Lékařům nebo výživovým specialistům to zřejmě radost neudělá, ale právě smažené pokrmy obsazují hned první tři pozice obědové hitparády v obou zemích – v Česku v pořadí smažený sýr, kuřecí řízek a holandský řízek, na Slovensku kuřecí řízek, smažený sýr a vepřový řízek.

Vydatnější než řízky

Pro představu – ještě pořád existují lidé, kteří si myslí, že smažený sýr je coby bezmasé jídlo dietnější než třeba jiná oblíbená pochoutka, smažený řízek. Bohužel, nikoliv. Smažený sýr má zhruba 2800 kilojoulů v běžné, asi 140 gramů vážící porci, hranolky dalších asi 1800, o tatarce nemluvě. Sýry by vás mohly lákat svým nízkým glykemickým indexem, jelikož neobsahují cukr. Jenže to je vlastně stejné jako u uzenin – bohatě to vynahradí množstvím tuku. Stejně velký kuřecí řízek má zhruba 1800 kilojoulů, vepřový asi 2300. To je samozřejmě taky hodně, ale pořád méně než smažák.

Zdroj: Kaloricketabulky.cz