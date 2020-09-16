Může člověk jíst žrádlo pro psy?

Když se člověk zadívá na psa, jak si pochutnává na vábně vypadajícím obsahu konzervy nebo pamlscích, mnohdy ho napadne, že to může být vlastně docela dobré. Koneckonců, pokud si pes občas smlsne na zbytcích lidského jídla, třeba by to mohlo fungovat i naopak?
Může si člověk dát žrádlo pro psy?
Dočasně možná ano. Odborníci totiž tvrdí, že je nepravděpodobné, že by krátkodobá konzumace jídel pro psy mohla způsobit člověku větší újmu. Přestože však mnohá zvířecí krmiva mohou mít opravdu lákavý vzhled, podrobnější pohled už tak hezký vždycky být nemusí.
V komerčně připraveném krmivu pro psy bývá možné najít odřezky masa po oddělení kvalitnějších částí, rozdrcené kosti, kůži, šlachy, orgány a poškozené části zvířat, které jsou nevhodné k tomu, aby byly prodávány lidem. I když jsou tyto přísady pro většinu lidí nechutné už při pouhé představě, není vysloveně nebezpečné je jíst. Ovšem za předpokladu, že budou správně upraveny, zpracovány a skladovány.
Pokud už se někdo rozhodne psí jídlo vyzkoušet, měl by pečlivě vybírat, protože kvalita a složení jednotlivých výrobků se může výrazně lišit. Výběr je ostatně klíčový i při nákupu krmiv přímo pro zvířecí parťáky.
Krásný obal neznamená automaticky kvalitní obsah
Protože o granulích jako alternativním obohacení jídelníčku zřejmě uvažuje málokdo, v centru pozornosti zůstávají hlavně konzervy, a to kvůli dojmu, že se lidé mohou levně najíst poměrně chutného masa. Ty však mohou být dobrým příkladem různé kvality.
„Nejdůležitější je u potravin a krmiv při výběru a nákupu věnovat pozornost složení. Ve většině případů se snaží výrobce marketingově zaujmout potencionálního kupce, tedy chovatele, většinou ne však vlastního zvířecího strávníka,“ vysvětluje veterinární lékař Jiří Sokol, zakladatel společnosti Sokol Falco, která se věnuje výrobě krmiv pro zvířata už téměř třicet let. „Konzervy pro psy obsahují byliny, obiloviny, maso a masné deriváty a další ingredience, zajišťující chuť, barvu, konzistenci, strukturu, tedy ve většině případů to, co by se mohlo zalíbit páníčkovi, ale zvíře to ke svému životu nepotřebuje. Proto v našich konzervách je pouze maso ve všech jeho podobách. Konzervy Max obsahují jen svalovinu upravenou sterilací,“ přibližuje obsah psího žrádla výrobce.
Vyplatí se číst etikety a sledovat složení
A co kdyby se „lidský“ zákazník rozhodl si některou tuto konzervu připravit k obědu, jak moc by riskoval? „Určitě nic, jen by si ji musel dochutit podle vlastní chuti. Konzervy pro lidi totiž obsahují navíc ještě koření, sůl a podobně. I když naše výrobky nejsou určeny ‚pro páníčky‘, vyrábíme pro psy a kočky to nejlepší. Naším krédem je totiž heslo ‚Vyrábíme opravdu z masa‘. Chceme lidi edukovat, že mají své mazlíčky krmit pro ně přirozenou, takže také zdraví prospěšnou cestou, kterou je právě maso,“ dodává renomovaný výrobce.
Může člověk jíst žrádlo pro psy? Děti se obvykle neptají…
Obsah masa je u konzerv velmi důležitou informací. Jakkoliv krásně vypadají obrázky na obalu nebo samotný obsah konzervy po jejím otevření, po přečtení informací se zákazník mnohdy dozví překvapující věci. Třeba že na jejich výrobu bylo použito například jen 14 % masa a někdy i méně. (Nutno dodat, že různá podobná „překvapivá zjištění“ se mohou konat i u klasických konzerv a dalších výrobků určených pro lidi.) Zbytek pak tvoří již zmíněné ingredience, jako jsou vedlejší produkty živočišného původu, obiloviny, anebo další produkty rostlinné výroby. Z této směsi jsou pak vyráběny třeba kostky, které vypadají, jako kdyby pocházely z toho nejlepšího masa.
Člověk vážně není pes
Existují i další úskalí. Přestože většina krmiv pro psy obsahuje stejné základní složky, které jsou obsaženy v potravě lidí – bílkoviny, sacharidy a tuky, jejich množství a poměr jsou jiné než v lidské stravě. Lidé mají zkrátka jiné nutriční potřeby.
Kdokoliv by se tedy rozhodl používat krmivo pro psy na delší dobu jako hlavní zdroj výživy, může se v průběhu času vystavit riziku zdravotních problémů.
Jde i o některé další složky. Příkladem může být třeba vitamín C. Zatímco psi si ho umí vyrobit v játrech a není nutné ho přidávat do potravy, lidské tělo ho samo produkovat nedokáže a je třeba ho doplňovat stravou.
Pokud by lidé sáhli i po krmivech pro jiná zvířata, často v nich bývá doplněna syntetická forma vitamínu K, známá jako menadion nebo vitamín K3. Při pravidelné nebo dlouhodobé konzumaci je pro člověka škodlivý.
A co takhle kousek masa?
Kromě komerčně vyráběného krmiva se dá dnes pořídit i maso pro psy bez jakýchkoliv přísad a úprav, ve své přirozené formě. Z výše uvedených důvodů, především pak ekonomických, se může pozornost „lidských“ zákazníků upřít rovněž tímto směrem a zajímají se pak logicky o jeho původ. Ten také samozřejmě zajímá i chovatele.
„Maso pro krmení zvířat v zájmovém chovu pochází z různých zdrojů. Základem je, že musí jít o veterinářem schválené porážky, a to i v případě domácích chovů. Všechny kusy tak před porážkou projdou veterinární kontrolou. Následně jak u výrobců, tak u prodejců dochází k pravidelným i namátkovým odběrům vzorků. Maso je testováno například na Salmonellu a Enterobacteriaceae,“ popisuje Hana Mikolášová Rumlová, majitelka internetového obchodu www.krmimmasem.cz. Dodává, že základem jsou zdravá zvířata, která nesplňují velikostní parametry či u nich došlo ke zranění, a dále pak části všech zdravých zvířat, pro které jatka nemají další využití, případně jich mají přebytek. Rozhodně podle ní do výroby nepatří kafilerní odpad.
Syrové maso pro psy je prodáváno v mraženém stavu v různých druzích balení a vždy v teplotě, která je pro ně určena; během skladování, přepravy a následného prodeje je nutné předepsanou teplotu dodržet. A dá se zakoupit i chlazené maso? „Pro prodej chlazeného masa by bylo nutné mít schválený postup a prodejní místo příslušnou veterinární správou. Všeobecně se však doporučuje maso před podáním přemrazit, a tak prodej chlazeného masa a směsí není příliš obvyklý,“ podotýká podnikatelka.
Na vlastní odpovědnost
Z výše uvedených informací vyplývá, že jednorázové ochutnání nebo krátkodobá konzumace jídel pro psy by při správném výběru, úpravě a zpracování neměly přinést problémy.
Přestože odborníci z různých oborů tvrdí, že nebezpečí je zanedbatelné nebo žádné, neznamená to, že ochutnávku zvířecích jídel lidem vysloveně doporučují. Případná související rizika si nese osobně každý, kdo se vydá touto cestou. A proto dříve, než se někdo rozhodne svůj jídelníček obohatit tímto způsobem, anebo na něm takto ušetřit, měl by dopředu svůj krok pečlivě zvážit.