Motolští lékaři zachránili miminko, které při porodu prodělalo infarkt

„Byl to šok. Lékaři zjistili, že pravděpodobně během porodu malý prodělal infarkt a že má problém s levou komorou,“ popsal chlapečkův otec.

Příčinou infarktu bývá krevní sraženina, která v tomto případě ucpala celou levou věnčitou tepnu maličkého pacienta. Léčba je však u novorozenců trochu jiná než u dospělých, protože mechanický způsob terapie není možný.

„My jsme se rozhodli pro léčbu rozpuštěním krevní sraženiny, která tam byla jako nejpravděpodobnější příčina,“ popsal Ondřej Materna, přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.





Chlapečka se povedlo zachránit i díky tomu, že specialisté na problém přišli velmi rychle, v řádu hodin.

„Pro novorozence, pokud tento problém má, je klíčové, aby tam byl tým, který dokáže sraženinu v srdci rozpustit. Druhým nejzákladnějším faktorem, který podmiňuje to, jak tyto děti přežijí, je jak rychle se to provede. Jak rychle se zjistí, že to dítě vůbec může mít takto raritní onemocnění a jak rychle se dostane do rukou kardiologů. V tomto případě se to odehrálo v řádu hodin, než se novorozenec dostal na sál a výkon byl proveden. V průměru ve světě to trvá desítky hodin,“ řekl docent Jan Janota, primář Novorozeneckého oddělení 2. LF UK a FN Motol.





Nyní rodiče s miminkem chodí na kontroly a lékaři chlapcův stav sledují. Funkce jeho levé srdeční komory je snížená a musí brát léky, nicméně prospívá dobře, přibírá a nemá problémy.

„Uvidíme, jak se to bude do budoucna vyvíjet. Nicméně pokud bychom tento zákrok neprovedli vůbec, tak by to pravděpodobně dopadlo tragicky. Srdce by přestalo fungovat úplně a dítě by zemřelo,“ uzavřel přednosta Materna.