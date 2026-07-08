Litr mléka za 6,90? Mlékaři mluví o totální deformaci cen

Máslo pod dvacet korun a litr mléka za šest korun. Ceny mléčných výrobků z důvodů celosvětového nadbytku mléka nadále klesají. Někteří nakupující si mnou ruce, ale výrobci a odborná veřejnost kroutí hlavou a hovoří o podnákladových cenách a dotacích cen řetězci.
V mléku jsme soběstační, v produkci másla nikoliv
Česká republika je dlouhodobě vysoce soběstačná v produkci syrového kravského mléka, na základě dostupných údajů se odhaduje, že míra soběstačnosti v roce 2025 přesáhla 138 %.
Mnohem nižší soběstačnost však vykazuje u jednotlivých mléčných výrobků. Zatímco u jogurtů a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112 %, u sýrů a tvarohů činí přibližně 85 %. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53 % domácí spotřeby.
Nakupujete podle slevových akcí?
Proč cena mléčných výrobků spadla tak hluboko
I tak jsou ale ceny mléčných produktů na českém trhu, a nejen na něm, od podzimu 2025 velmi nízko. A není to splnění žádného volebního plánu, jak někteří politici rádi hlásají. Například cenu másla snížil neuvěřitelně vysoký převis nabídky mléka nad poptávkou. „Za rok 2025 bude výroba mléka meziročně zhruba o 2,8 procent vyšší, suroviny je na trhu opravdu hodně,“ říká Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského.
Výrazně se také zvýšily obsahové složky mléka – tučnost a bílkovina. Může za to příznivější klima a levnější krmivo pro krávy. To jsou dva hlavní důvody, proč je mléko dnes tak tučné a tuku i bílkoviny je nadbytek. A protože sýry jsou koncentráty tuku a bílkovin a jejich výroba se zpomalila, je tu další důvod, proč jsou ceny mléčných produktů tak nízko.
Jak to, že se mléko prodává za šest korun?
Běžná cena kolem osmi deseti korun za litr mléka byla v obchodech naposledy v roce 2009, mléko pod deset korun v akci jsme ale mohli krátkodobě nakupovat i loni.
Nyní, začátkem července 2026, prodává Lidl v akci mléko Madeta za 6,90 Kč. V květnu 2026 přitom zaplatily mlékárny za litr mléka zemědělcům v průměru 9,80 Kč (před rokem šlo o 13,30 Kč). Když připočtěme náklady 2–2,50 Kč na litr, stojí mlékárnu litr mléka jen v nákladech kolem třinácti korun za litr.
„Kdo na tom tedy prodělává? Je to nesmyslné a špatně, jde o totální deformaci cen,“ zaznívá od mlékařů, kteří se k tomu ale oficiálně nechtějí vyjadřovat. Přece jen řetězce mají významnou tržní sílu a mlékárny si je nemohou znepřátelit.
Jak Lidl došel k takto nízké ceně, zjišťujeme. Ptali jsme se i v Madetě, jak hodnotí nízké ceny svých výrobků na trhu, ale ta dlouhodobě nechce ceny komentovat.
Dočká se mlékárenský průmysl nějaké pomoci?
Zemědělci i mlékárny upozorňují, že při výkupní ceně kolem 9,80 Kč/l a současných maloobchodních akcích za 7–8 Kč/l se ekonomika celého řetězce dostává pod tlak. Žádají hlavně omezení nízkých akčních cen, větší podporu domácího zpracování a spuštění evropských krizových opatření.
Už v dubnu přitom ministerstvo zemědělství uvedlo, že situaci sleduje a připravuje pomoc. „Je to citlivá záležitost, která může ohrozit stabilitu našich podniků,“ prohlásil ministr Martin Šebestyán (za SPD).
Tento pátek budou dlouhodobě tíživou situaci v mlékárenství řešit čeští mlékaři i v Bruselu.