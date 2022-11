Lidé se zřejmě bojí dražších cigaret, stoupl prodej přípravků na odvykání

Pokusy s odvykáním se obvykle objevují na přelomu starého a nového roku, souvisí to samozřejmě s novoročními předsevzetími. Ale například web Lékárna.cz zpozoroval, že tentokrát prodej různých prostředků, které mají pomoci zbavit se závislosti na kouření, stoupl podstatně dříve.

Když vystřelily prodeje léků na odvykání kouření, měl jsem radost, jak mohutně a brzy trend odvykání letos nastartoval. A to i kdyby to byla ‚jen‘ reakce na avizované zdražení cigaret od ledna. Obvykle totiž poslední cigareta patří k novoročním předsevzetím, ke kterým je ale ještě docela daleko. Ale náš index zdravého životního stylu už teď na podzim několik dnů tvrdošíjně ukazoval, že prodeje přípravků na odvykání kouření strmě rostou, až dosáhly historického maxima prodejů, komentuje to Vladimír Finsterle, zakladatel webu Lékárna.cz.

Letos už cigarety podražily kvůli vzestupu spotřební daně, další výrazný vzestup ceny by měl přijít do dvou let. Ve hře je i návrh, aby byla zavedena spotřební daň i na elektronické cigarety, kterých se zatím netýká.

Během října totiž vzrostly prodeje nikotinových žvýkaček, náplastí nebo ústních sprejů o 80 procent, od července dokonce o 96 procent, a dostaly se tak na historické maximum v prodejích tohoto sortimentu na největší internetové lékárně.

Přestat s cigaretami přitom vůbec není snadné – podle průzkumu, který si web nedávno dělal mezi svými zákazníky, dokázal zatím z těch, kdo se o to pokusili, skoncovat s kouřením jen každý třetí. Větší šanci mají ti, kdo to zkusí pod odborným vedením či s náhražkami cigaret, případně kombinací těchto dvou přístupů. Pokud lidé prostě zkusí jen odložit cigarety, uspějí jen tři ze sta.





Zbavit se závislosti na cigaretách přitom má smysl, protože kouření prokazatelně zkracuje život – škodí plicím, zvyšuje riziko rozvoje různých druhů rakoviny, velkou měrou přispívá například ke vzestupu krevního tlaku, což může vést jak k infarktům, tak k mozkové mrtvici. Nekuřáci v průměru žijí o 16 let déle než kuřáci.

Mimochodem, pokud kuřák nahradí klasické cigarety elektronickými, zase tak vyhráno nemá – zbaví se sice spousty zplodin, ale pokud jde o tlak, ten zvyšuje právě nikotin.

Prostředků na podporu odvykání kouření je na trhu několik typů – v úvahu připadají například nikotinové náplasti, nikotinové žvýkačky, orální spreje nebo lisované pastilky. Pokud nechcete používat náhrady s obsahem nikotinu, můžete zvolit volně prodejné léky, které snižují chuť na nikotin a jeho potřebu v organismu, a tím zmírňují abstinenční příznaky odvykání, doporučuje lékárnice Pavla Horáková. Touhu po cigaretě a pocit nepohody vám přírodní cestou pomůže zvládnout lípa, třezalka nebo meduňka.