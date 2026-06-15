Zásadní zjednodušení screeningu? Na mamografii bez žádanky ženy budou moci jen výjimečně

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v květnu v tiskové zprávě oznámila, že od prázdnin nebude ke screeningu rakoviny prsu třeba žádanky. Splní-li zájemkyně věkový limit 45 let a frekvenci vyšetření jednou za dva roky, bude se moci objednat přímo do mamocentra, aniž by musela pro papír ke gynekologovi či praktikovi.
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Na základě dohody s ministerstvem zdravotnictví VZP umožní od 1. 7. 2026 návštěvu mamografického screeningu i bez žádanky od gynekologa nebo praktického lékaře, psala pojišťovna. Další pojišťovny následně Vitalia.cz potvrdily, že se k dohodě přidaly také a zjednodušení platí i pro jejich klientky (více o něm čtěte zde).
Stejnou informaci o den později tlumočilo ministerstvo zdravotnictví.
Ženy starší 45 let už nebudou pro preventivní mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na screening se nově objednají přímo do mamografického centra, které potřebnou žádanku samo vystaví, uvedlo v květnu na Facebooku i Instagramu.
Žádanky se neruší
Jak VZP, tak i ministerstvo změnu uvedly s tím, že se jedná se o rozvolnění pravidel, které ženám výrazně usnadní cestu na vyšetření. Při doptávání detailů redaktorkou Vitalia.cz ale vyšlo najevo, že takto zásadní dopad novinka mít nebude. Naopak, změna bude jen okrajová, a takto byla vyjednaná od počátku, kdy se na ní shodli lékaři i zástupci ministerstva a pojišťoven – zápis z únorového jednání ministerské Komise pro program screeningu karcinomu prsu je přístupný zde.
Předně, nejde o zrušení žádanek jako takových, jak by se na první pohled mohlo zdát. Žádanky zůstávají nadále podmínkou účasti na screeningu i proplacení vyšetření ze zdravotního pojištění. Vystavovat je budou stejně jako nyní praktičtí lékaři nebo gynekologové.
Změna od července spočívá v tom, že nově žádanky budou vystavovat také radiologové z mamocenter zapojených do screeningu (jejich soupis je dostupný zde).
Od 1. 7. se mění pouze to, že vedle hlavního toku žádanek přes praktické lékaře a gynekology přibývá doplňková možnost vystavení žádanky přímo v radiologickém/screeningovém pracovišti, potvrzuje Jana Dobrá z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
Většina žen změnu nepozná
Jak po dotazech Vitalia.cz upřesnili ministerstvo i radiologové, mamocentra žádanky nebudou vystavovat automaticky, ale jen ve výjimečných případech. Na to, že změna bude platná jen úzkému spektru žen, v květnu jako první upozornila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (její aktualitu najdete zde).
Podle radiologa Jana Daneše se ve screeningu, alespoň co se žádanek týká, nic zásadního od července dít nebude.
Vyhláška, kdy gynekologové a praktici mají ženy na screening posílat v rámci preventivních prohlídek, pořád platí. Větší pravomoci mamocenter jsou jen pro malou část žen, které z nějakého důvodu mají bariéru jít na screening, vysvětluje Daneš, jenž je předsedou Komise pro program screeningu karcinomu prsu.
Navíc, vypisování žádanek lékaři mamocenter je něco, co už se v praxi občas dělo a děje.
Vstřícnost z naší strany byla i v minulosti, respektive bylo to jednotlivými zdravotními pojišťovnami tolerováno. Jen teď je to černé na bílém, podotýká mamodiagnostik.
Kdy lze přijít bez žádanky
Jak tedy ženy ve věku 45 let a starší avizovanou změnu pocítí? Z dopovědí plyne, že v podstatě nijak. „Pro většinu žen se od 1. července prakticky nic nemění. Novinka je určena především pro výjimečné situace, kdy žena nemá k dispozici registrujícího gynekologa nebo praktického lékaře,“ potvrzuje také primářka Hana Říčková z brněnského mamocentra Femma. A doplňuje, že
avizovaná změna není tak zásadní, jak mohla působit z původních mediálních výstupů.
Podobně hovoří také Jan Daneš.
Došlo, bohužel, k určitému kreslení o výsledku jednání v mediálním prostoru, nicméně ve snaze o nápravu této dezinterpretace už poslala VZP a odborníci dopisy zainteresovaným lékařům. My budeme screeningové centra ještě jednou informovat, jak je to správně. Centra pak pošlou pro jistotu dopisy na spolupracující lékaře, popisuje lékař, jenž změnu spoluvytvářel.
Na dotaz, které ženy budou patřit do zmiňované výjimky a budou moci na screening rakoviny prsu bez žádanky, se odpovědi rozcházely.
Ministerstvo přes Janu Dobrou hovoří o situacích, kdy by ženě bránila v prevenci
administrativní situace. Může tedy jít o to, že jí někdo žádanku nevystaví nebo si ji zapomene doma. Byť se již připravují elektronické žádanky (více o nich čtěte zde), stále ještě platí, že pacient musí mít u sebe tu papírovou.
Profesor Daneš zmiňuje stejně jako VZP situaci, kdy žena nemá svého registrujícího praktického lékaře nebo gynekologa nebo je dlouhodobě nenavštěvuje, takže žádanku jí nemá kdo vypsat. A uvádí i takovou situaci, ke které by sice nemělo v praxi docházet, ale děje se: Totiž, že lékaře sice žena má, ten jí ale žádanku na screening vystavit odmítne.
Jak často si provádíte samovyšetření prsu?
Další příklad situace dodává Svaz zdravotního pojišťoven.
Rozšíření (kompetencí mamocenter, pozn. red.) usnadní proces ženám, které např. nedochází na preventivní prohlídky nebo může jít o takové situace, jakou je propadlá žádanka, doplňuje Martin Balada, prezident Svazu. Žádanka má platnost tři měsíce. V této době by měla být uplatněná, jenže čekací lhůty na preventivní mamograf jsou někde delší.
Asi nejšíře skupinu žen, které budou moci být preventivně vyšetření bez žádanky, nakonec ještě v květnu vymezila VZP. Podle její mluvčí Viktorie Plívové žádanku nebude potřeboval klientka, která chce absolvovat screening v jiném období než preventivní prohlídku, žádanku ztratila, přišla jí pozvánka do mobilu ve formě anotace (ty teprve pojišťovna začne přes aplikaci Moje VZP rozesílat) nebo dva roky a déle na preventivním mamografu nebyla a chce se hned objednat, bez nutnosti jít k lékaři jen kvůli žádance.
Ať bude důvod vyšetření bez žádanky jakýkoliv, podle Hany Říčkové budou mamocentra žádanku moci vystavit přímo v den, kdy žena dorazí na screening. Ženy tedy nebudou muset kvůli prevenci jít na jimi vybraná radiologické pracoviště dvakrát.
Konkrétní organizační postup si však bude každé centrum nastavovat podle svých provozních možností, podotýká vedoucí lékařka pracoviště Femma.
Příval administrativy nezvládnou
K tomu, že změna nebude otevřená všem ženám nad 45 let, jsou nejméně dva důvody.
Prvním jsou kapacity mamocenter. Jak jedno z nich (s přáním necitovat jmenovitě) popsalo, centra by ráda vyhověla všem zájemkyním o screening bez žádanky, při současném vytížení lékařů ale je další početnější administrativa pro pracovníky nezvladatelná.
Podobně mluví i primářka Říčková.
Pokud jde o kapacitu pracovišť, nelze očekávat, že by od 1. července vznikla neomezená možnost objednávání všech žen bez žádanky. Screeningová centra mají dlouhodobě nastavené kapacity a postupují podle pravidel hrazeného screeningového programu, dodává lékařka.
Jan Daneš ještě doplňuje, že, co se týká vykazování žádanek mamocentry pojišťovnám, žádné zádrhele nehrozí.
Pokud žena výjimečně přijde na screening v objednaném termínu a z nějakého důvodu nebude mít žádanku, může ji lékař screeningového pracoviště vykázat bez problémů a bez jakýkoliv omezení, ujišťuje lékař.
Dvouletý odstup není jak ověřit
Dalším důvodem, proč se z bezžádankového vyšetření nemůže stát standardní cesta, je ten, že mamocentra nedokáží ve všech případech zatím ověřit, zda žena jde na screeningový mamograf po dvou letech. Dosud tento interval hlídali lékaři, od července to bude i povinností zdravotnických zařízení.
Z vyjádření, které má Vitalia.cz od lékařů, vyplývá, že ověřovat to budou moci recepční či zdravotníci s jistotou zatím jen u klientek VZP. Ta komunikuje se zdravotnickými zařízením prostřednictvím zabezpečené online aplikace VZP Point. Mluvčí VZP Viktorie Plívová upřesnila, že v ní mamocentrum vidí, kdy žena byla na screeningu. Už ale ne to, kde.
Ostatní zdravotní pojišťovny ale ke komunikaci s poskytovateli péče používají jiná softwarová řešení. A každá pojišťovna má to svoje. Jak redaktorce potvrdil pracovník jedné ze zaměstnaneckých pojišťoven, ta jejich informaci o datu posledního screeningu (a o tom, zda ženy vůbec někdy na preventivním mamografu byla) neumí a do července ji v pojišťovně rozhodně nestihnou do systému doprogramovat.
To nepřímo vyplývá z vyjádření Svazu zdravotních pojišťoven.
Pokud žena chodí na preventivní prohlídky nebo na pravidelné screeningové vyšetření, dodržování intervalu by problémem být nemělo. Termín by hlídal praktický lékař, gynekolog nebo ono konkrétní screeningové pracoviště, sděluje prezident Svazu Martin Balada.
U mamocentra to platí jen v případě, že žena pravidelně navštěvuje jedno a totéž zdravotnické zařízení. Její poslední návštěvu totiž zdravotníci bez problému vidí v elektronickém systému zdravotnického zařízení.
Martin Balada připomíná, že řešení ověřování se nyní připravuje.
Do budoucna se počítá s tím, že budeme moci pracovat se sdíleným zdravotním záznamem, tedy elektronickou dokumentací. Pak budou mít zdravotní pojišťovny nebo poskytovatelé zdravotních služeb přehled i o vyšetřeních, které byly provedeny u jiného poskytovatele nebo, řekněme, mimo standardní režim; samozřejmě pokud tento přístup k informacím pojištěnec z nějakého důvodu nezakáže, popisuje.
Proč změna vznikla?
Pokud je změna ale takto malá, proč o ni vlastně lékaři usilovali a ministerstvo s pojišťovnami je v tom nakonec podpořilo?
Jan Daneš to vysvětluje tím, že jde o drobný střípek v mnohem širší mozaice. V ní je zásadní jiná změna, ke které se žádanky vystavené mamocentry přidaly, a totiž, že jejich lékaři mohou nově sami indikovat i další nezbytná doplňující vyšetření z oblasti diagnostiky onemocnění prsu. Například ultrazvuk nebo vyšetření související s biopsií. Velmi rychle proto mohou ženu, u které třeba screening objeví problém, komplexně dovyšetřit.
Tím se celý proces určení diagnózy rakoviny určitě urychlí, vysvětluje Jan Daneš.
Tedy bez ohledu na informační šumy a zkreslení v mediálním prostoru je dohoda mezi lékaři, VZP a ministerstvem zdravotnictví pozitivní, dodává.
Právě možnost vystavit si žádanky pro komplexní dovyšetření byla pro lékaře z mamocenter stěžejní. A když už se otevřela diskuze o změně kompetencí screeningových pracovišť, přidali do ní i možnost vykazovat žádanky, aby měli černé na bílém lékaři to, co stejně už nyní s ženami řeší.
To, že se nyní jedná jen o změnu pro výjimečné situace, podle Jana Daneše zase tak velké mrzení není.
Je to jen určitý mezikrok. S postupující elektronizací zdravotnictví maximálně za rok či dva už nebudou třeba žádné žádanky a nikdo je nebude vystavovat, pacientky se prostě budou na prevenci zvát, objednávat a vyšetření provádět na základě elektronického registru či zprávy v elektronické aplikaci, nastiňuje blízkou budoucnost.
Část z toho už funguje, ale k dalšímu je třeba dozrát. Na elektronizaci se v minulosti a zejména současnosti velmi intenzivně pracuje, přidává optimistický výhled předseda Komise pro program screeningu karcinomu prsu při ministerstvu zdravotnictví.