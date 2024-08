Začíná jako nachlazení. Klíšťové encefalitidy je nejvíc za poslední dekádu

Prakticky neustále leží na infekční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě nějaký pacient se zánětem mozkových blan. V mnoha případech se sem dostává z jiného špitálu poté, co diagnózu potvrdila například lumbální punkce.

Byl jsem doslova v matrixu

„Nemoc má typický průběh. Člověku je pár dnů špatně. Má chřipkové příznaky, které odezní. Ale za několik dnů se projevy vrátí, a v mnohem větší intenzitě,“ popisuje primářka Kliniky infekčního lékařství FNO a LF OU Lenka Petroušová.

Její slova potvrzuje i David Parma z Frýdecko-Místecka. Stejně jako mnoho dalších pacientů si neuvědomuje, že by měl někde na těle přisáté klíště. „Začalo to zimnicí. I když bylo venku 27 stupňů, byla mi zima a strašně jsem se potil. Ve druhé fázi už se mi točila hlava, nebyl jsem schopný vstát z postele, dojít si na záchod. Pod postelí byla doslova kaluž potu, který ze mě stékal.“





Nasazená léčba naštěstí zabrala a David Parma nebude mít, na rozdíl od některých jiných pacientů, trvalé následky. „Rekonvalescence ale bude trvat nejméně čtvrt roku. I lidé, kteří nepracují fyzicky, jako tento pacient, mají například poruchy soustředění,“ upozornila primářka Petroušová. „Nikomu bych nepřál zažít ty stavy, které jsem v uplynulých týdnech zažíval. Byl jsem doslova v matrixu,“ dodal pacient.

Léky na klíšťovou encefalitidu neexistují, pouze se mírní příznaky.

Stovky případů za půl roku

Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové je skutečně letošní rok co do počtu hlášení případů klíšťové encefalitidy rekordní. „Od 1. ledna do 2. srpna bylo za celou ČR hlášeno celkem 371 případů onemocnění,“ uvedla pro Vitalii.cz.

Proč se u nás daří klíšťatům?

Česko patří k zemím s nejvyšším výskytem infekce v Evropě, vyšší incidenci (počet případů na počet obyvatel) už mají jen pobaltské země. „Letos zaznamenáváme vůbec nejvyšší čísla za posledních deset let. Důvodem je výskyt nakažených klíšťat na celém území ČR, jejich vysoká aktivita kvůli teplému a vlhkému počasí, naše příroda (klima, teploty, nadmořská výška atd.) je ideální pro život klíšťat, kde se jim dobře daří, jsme vysoce endemickou zemí,“ dodala Čechová.

Nákaza se může přenést také konzumací nepasterizovaného mléka (zejména kozího a ovčího) nebo nepasterovaných mléčných výrobků.

Odborníci apelují: Nechte se očkovat

Problémem je nízká proočkovanost české populace, která se pohybuje jen zhruba kolem 37 procent. Jen pro srovnání: například Rakousko má proočkovanost přesahující 80 procent a také několikanásobně nižší čísla infikovaných.

Základní očkování tvoří tři dávky a po třech letech následuje první přeočkování a další po pěti letech. Lidem nad 50 let je vakcína hrazena ze zdravotního pojištění. „To sice mírně zvýšilo zájem, ale stále není proočkovanost ani zdaleka dostatečná. Rozhodně radíme chránit se proti encefalitidě účinnou vakcínou,“ apeluje Čechová ze SZÚ.

Jak se chránit před klíšťaty

Noste oblečení (zejména kalhoty) z hladké, světlé látky; nevhodné je tmavé oblečení z látky s vlasem.

Používejte repelentní přípravek, který je vhodný aplikovat na oblečení, zejména na spodní část nohou, od kolen níže. Pokud je u přípravku uvedeno dávkování a doba účinku na komáry, je třeba počítat s tím, že pro klíšťata bude účinnost přibližně poloviční.

V terénu ohroženém výskytem klíšťat si raději nesedejte (nelehejte) na zem, ani při použití pokrývky jako podložky.

Pohybujte se hlavně po cestách a nevstupujte volně do trávy, bylinné vegetace a křoví.

Při chůzi si občas prohlédněte spodní část nohou (nohavice, punčochy) a sejměte eventuálně zachycená klíšťata (proto je výhodná světlá barva oblečení).

Po příchodu domů se důkladně prohlédněte. Mezi nejčastější místa, kam se klíšťata přisávají, patří podkolenní jamka, třísla, podpaží, za ušima, u dětí i ve vlasech. Znovu se pak prohlédněte ráno, protože klíště po vás může lézt a přichytit se až po několika hodinách.

Jak odstranit klíště

Místo přisátí dezinfikujte jodovým či jiným dezinfekčním prostředkem.

Pomocí navlhčené textilie, nejlépe žínkou nebo ručníkem, lehce pohybujte (viklejte) se strany na stranu klíštětem, které se po 2–3 minutách uvolní. V případě potřeby klíště opatrně podeberte a vyjměte měkkou pinzetou. (Osvědčují se i komerčně vyráběné umělohmotné karty se zářezy – podle velikosti – na larvy, nymfy a dospělá klíšťata).

Klíšťaty netočte! Při pokusu o otáčení dojde vždy k odtržení přední části klíštěte, která zůstane v kůži napadeného a způsobí dlouho přetrvávající zatvrdlinu, případně lehký zánět.

Místo po odstraněném klíštěti znovu dezinfikujte jodovým či jiným dezinfekčním prostředkem.

Státní zdravotní ústav vydal podrobný manuál, jak se chránit před klíšťaty. Celý dokument najdete zde.