Podivné alergie. Lidé mohou mít vyrážku z vody, vibrací či kvůli těhotenství

Někteří lidé mají tak citlivé imunitní mechanismy, že je podráždí třeba jen voda nebo fyzická aktivita. Naštěstí jsou tyto přecitlivělosti nejen zvláštní, ale také vzácné. Jejich výskyt se pohybuje v řádu stovek nebo tisíců lidí na světě. Někdy jde třeba o kopřivku, která za hodinu zmizí. Jiné formy onemocnění jsou však závažnější nebo souvisí třeba s jinými zdravotními komplikacemi.

Kdy není zdravé sportovat

Alergie na cvičení? To zní jako vtip od někoho, kdo se snaží zařadit do svého režimu více pohybu, ale moc ho to nebaví. Jenže skutečně existují lidé, kteří mohou mít na fyzickou aktivitu opravdovou alergickou reakci. Řeč je o život ohrožujícím anafylaktickém šoku, nastávajícím zpravidla u velmi silných alergií. Tak jako někomu celé tělo nebezpečně zrudne a oteče po bodnutí včelou, u jiného člověka toto může způsobit sport. Je to asi desetina všech případů anafylaxe.

Jde o jedince, kteří jsou na tuto fyziologickou nepříjemnost náchylní a mohou ji zažít opakovaně. Spouštěčem nemusí být samotná fyzická aktivita, jde spíše o souvislost s jídlem, které člověku vadí. Riziko anafylaxe se u těchto osob zvyšuje, pokud se nesprávně stravují, ukazují studie.

Alergik na sport může být ve skutečnosti potravinový alergik. Existuje hypotéza, že při zvýšené srdeční aktivitě se do těla rychleji vyplavují alergeny ze snědeného jídla. Ta však není dokázaná, stejně jako jiná možná odůvodnění. K dalším faktorům patří teplota a vlhkost prostředí, alergeny ve vzduchu (pyl, prach) či konzumace alkoholu.





Není to ale důvod přestat se hýbat – fyzická aktivita je důležitá pro celkové zdraví. Imunoložka Roula Altisheh z Cleveland Clinic podotýká: Lidé většinou ví, na jaké úrovni [fyzické zátěže] událost nastala. Je důležité pochopit, že je potřeba přestat s námahou při první známce symptomů a nesnažit se je rozchodit. Anafylaxi předznamenává podráždění nosní sliznice a tekutá rýma, dušnost, otok obličeje, případně bolest břicha. Silní alergici by s sebou měli nosit adrenalinový autoinjektor.

Kopřivka z jízdy autem?

Pod pojmem alergen si představujeme něco hmotného, co přijde do styku s naší kůží, sliznicemi či krevním oběhem. Podobně jako alergie se však chová také vibrační urtikárie. Nakolik to zní odborně, v pojmu se skrývá obyčejná kopřivka. Toto kožní onemocnění, projevující se v podobě svědivé vyrážky, známe jako příznak alergií, ale může mít i jiné příčiny. Působení vibrací je rozhodně jedna z těch nejvzácnějších a nejpodivuhodnějších.

Nejde však jen o vibrátory a masážní strojky, ale o širokou škálu různých otřesů. Patří sem kupříkladu práce se sbíječkami a vrtačkami, jízda na koni či nedostatečně odpružená jízda autem. Naštěstí kopřivka většinou trvá maximálně dvě hodiny. Může však způsobit i bolest hlavy a hypotenzi. Její příznaky se dají potlačit antihistaminiky.

Vibrační kopřivka není globálně zmapována, ale například v USA jí trpí ani ne tisícovka lidí. Vědci spojují její vznik s mutací genu ADGRE2. Některé její formy jsou genetické a přenášejí se dominantní alelou, tedy je velmi pravděpodobné, že potomek onemocnění zdědí. Kdy a jestli se kopřivka projeví, je však otázka – může to nastat kdykoliv během života.

Vyrážku způsobí i voda či chlad

Zvláštních spouštěčů kopřivky je více. Jde o celou kategorii kopřivky: chronická indukovatelná kopřivka, s klasickými symptomy otoku, svědění a pálení na pokožce. Je sporné, zda tyto diagnózy považovat za alergii, přestože jsou autoimunitní a mívají konkrétní spouštěč. Odborná literatura zde pojem alergie často nepoužívá, je to však užitečné zjednodušení problematiky na popularizačních zdravotních webech.

Co všechno může spustit kopřivku? Když má k tomu člověk předpoklad, tak právě i něco naprosto banálního, s čím se setkáváme nevyhnutelně celý život. Půl procenta lidské populace ročně zažije kopřivku způsobenou chladem. Její projevy mají širokou škálu závažnosti – u některých osob může dokonce nastat anafylaxe.

Vzácnější je její opak, kopřivka způsobená teplem. Jiný typ, nazvaný cholinergická kopřivka, nastává po cvičení a způsobuje ji zahřátí těla i vylučování potu. Není to však to samé jako alergie na pot způsobená kvasinkou Malassezia globosa, která se naším potem živí. Jedna hypotéza říká, že cholinergickou kopřivku způsobuje neurotransmiter acetylcholin vylučovaný kožními nervy.

Věděli jste, že někdo může mít alergii dokonce i na vodu? Naštěstí se to netýká sliznic orgánů, takže pacient nezemře na žízeň. Je to však nepříjemné hlavně kvůli osobní hygieně. Akvagenní kopřivka trvá až hodinu a u některých lidí závisí na slanosti vody. Od předchozích dvou jmenovaných se liší tím, že ji neovlivňuje teplota. Dalším takovým těžko vyhnutelným spouštěčem je i sluneční záření.

Alergie na vlastní dítě

Diagnóza zvaná pemphigoid gestationis není úplně to samé co alergie. Rozhodně však patří k autoimunitním onemocněním s přecitlivělostí na něco, co je jinak zcela přirozené. Řeč je o běžném pohlavním rozmnožování a konkrétně období těhotenství. V 19. století si lékaři mysleli, že tato svědivá vyrážka je forma projevu herpesvirů. Dnes se však připodobňuje hlavně k bulóznímu pemfigoidu, který má na svědomí svědivé puchýře pod pokožkou, hlavně u seniorů.

Gestační (těhotenský) pemfigoid nastává obvykle až ve třetím trimestru. Narušení tkáně lze pozorovat nejdříve kolem pupku – břicho je zarudlé a svědí. Nepříjemná, mokvající vyrážka se pak může šířit až na končetiny. Na pohled vypadá jako těžký případ pásového oparu. Lékaři na ni obvykle předepisují kortikosteroidy a antihistaminika, případně imunosupresiva. Symptomy samy ustoupí do pár měsíců od porodu. Pro matku jsou projevy více nepříjemné než nebezpečné, dítěti však podle studií hrozí zpomalení růstu a předčasné narození.