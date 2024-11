Kdy začít péct cukroví? Nejlépe o adventu, ale každý druh potřebuje jiný čas k rozležení

Historie vánočního cukroví

Tradice vánočního cukroví se začala rodit již v 16. století. Stáli za ní pohané, přičemž tehdy se danému pečivu připisovala moc ochránit rodinu, zvířata a dům před temnými silami. Z toho důvodu se pečivo věšelo na domy, chlévy a ovocné stromy. Obyvatelům domů mělo přinést štěstí a zvířatům spolu se stromy se díky němu mělo dařit. Zbytkem se podarovali příbuzní.

Cukroví mělo dříve zcela jinou podobu a neslo skrytou symboliku. Z těsta se vykrajovaly obrysy zvířat symbolizujících ta žijící ve chlévě, kolečka pak ztělesňovala slunce. Cukr a mouka tenkrát tvořily nedosažitelný luxus, který si většina lidí nemohla dovolit, proto první cukroví sestávalo převážně ze sušeného ovoce, ořechů a medu. Med tehdy představoval jednu z hlavních ingrediencí pro výrobu vánočních pochutin.

Pečete na Vánoce cukroví? Ano, peču, a několik druhů

Nepeču, cukroví kupuju

Nepeču, peče mi ho někdo jiný

Peču, ale jen velmi málo a kvůli atmosféře

Nepeču, protože cukroví nejíme

Stejně jako v současnosti se s pečením začínalo již v prvním adventním týdnu. Přisuzoval se mu však větší význam, podle pověr totiž spálení cukroví mělo přinést jeho tvůrci vážnou nemoc, nebo dokonce smrt. Když se naopak vydařilo, měl být v příštím roce zdráv. Kromě toho se lpělo na přípravě cukroví výhradně z mouky z vlastní úrody, což mělo dotyčným zajistit hojnost v dalším roce.





Příprava cukroví podobající se tomu, jak ji známe dnes, se datuje až zhruba od poloviny 19. století a mohly si ji dovolit spíše jen majetnější šlechtické a měšťanské rodiny. Největší oblibě se přitom těšily karamely, jež plnily i funkci ozdob na vánočním stromečku. K rozmachu cukroví v zemi došlo až v období světových válek, přičemž po druhé světové válce se k jeho přípravě začaly používat i dražší suroviny.

Čemu věnovat pozornost před samotným pečením?

Ze všeho nejdříve je nutné si pořádně promyslet, jaké cukroví letos o Vánocích hodláte upéct. Podle toho už si lze rozvrhnout, do jakých druhů se dát nejdříve a které si můžete nechat na později. V potaz byste přitom měli vzít zejména to, jestli se těsto musí nechat po upečení nějakou dobu odležet.

Zároveň byste před pečením měli zkontrolovat, zda máte stále k dispozici a v dobrém stavu veškerá vykrajovátka, formičky a zdobicí sáčky, jež k němu budete potřebovat, případně je s předstihem dokoupit. To můžete spojit s nákupem potřebných surovin pro jednotlivé druhy.

Tipy pro snadnější přípravu cukroví

Práci si můžete ulehčit tím, že cukroví zhotovíte ze stejného těsta. Jen ho pak vykrojíte pomocí různých formiček, zvolíte rozdílné náplně s odlišným zdobením a hned máte o několik druhů postaráno.

Další užitečnou radou, která vám může nějaký ten čas ve vánočním shonu ušetřit, je si uskladněné krabice s cukrovím označit štítky, na nichž bude uveden název daného druhu, abyste ho poté nemuseli zdlouhavě hledat. Dodejme, že by cukroví mělo být ideálně uchováváno stranou od zbylých potravin, aby od nich nenačichlo.

Kdy začít péct vánoční cukroví?

Je zvykem s pečením začít s příchodem adventu, tedy v období mezi koncem listopadu a začátkem prosince. Tehdy se dělá cukroví, které je zapotřebí nechat nějakou dobu odležet. Jedná se zejména o perníčky. Delší dobu nicméně potřebují odpočívat i suché druhy, jako jsou vanilkové rohlíčky, zázvorky, pracny a anýzová kolečka.

Pakliže je upečete s dostatečným předstihem, poskytnete jim dost času na to, aby změkly, všechny složky se řádně propojily a těsto se stihlo rozležet a pořádně provlhnout, což ocení především perníčky. V jejich případě zároveň pamatujte na to, že před pečením by se těsto mělo nechat odležet alespoň dva dny.

Pokud jste si oblíbili pochoutku našich sousedů, řeč je o štole, čas na její přípravu přichází 3 týdny před Vánoci, uleželá má totiž plnější a intenzivnější chuť. Hotový a vychladlý kus nezapomeňte zabalit do alobalu a uschovat na chladném místě.

Druhý adventní týden? Linecké cukroví

Co se týče druhého adventního týdne, slouží k přípravě lineckého těsta a těch druhů cukroví, které se posléze plní marmeládou nebo krémy. Na mysli máme například išelské cukroví, čajové sušenky a ořechy. V tuto dobu však můžete přikročit i k přípravě kokosek, máslového cukroví, laskonek a sněhových pusinek.

Kokosky a pusinky je přitom vhodné skladovat v papírových sáčcích na suchém místě. Pokud nestihnete vše dokončit naráz, můžete si přípravu zmíněných druhů rozložit do celého týdne.

Se slepováním lineckých koleček či plněním jiných druhů však nechvátejte. Kdybyste se do slepování pustili hned po upečení, hrozilo by, že se těsto počne lámat. Raději ho proto ponechte alespoň týden odležet.

Linecké byste měli uchovávat na vlhkém a chladném místě, ideální je sklep. Do krabice přitom můžete vložit půlku jablka, která cukroví dodá potřebnou vlhkost. Kdybyste nenašli vhodné místo k jeho úschově, doporučuje se pečení raději o týden odložit a neriskovat tak znehodnocení celé várky.

Pokud si stále nejste jistí, kdy se do slepování lineckého vrhnout, směrodatné v tomto ohledu je, aby bylo cukroví vláčné a nelámalo se. Tehdy nastává ten pravý čas na jeho pomazání marmeládou, která se díky tomu stihne do těsta hezky vpít. Marmeláda by se měla volit spíše kyselejší, aby toho sladkého nebylo až přespříliš. Mimoto je zde patrná tendence vyhnout se malinové marmeládě, u níž by požitek z cukroví mohla narušovat zrníčka ulpívající mezi zuby.





Závěr adventu patří nepečenému cukroví

Poslední týden před Vánoci přichází na řadu nepečené cukroví. Nastává tak vhodná doba na přípravu rumových koulí, čokoládových lanýžů, kokosových kuliček a včelích úlů, respektive vosích hnízd. V případě, že by se s jejich přípravou začalo příliš brzy, jsou totiž náchylné k vysychání.

Na samotný konec vánočních příprav se dále nechává výroba rolád a vánoček, které chutnají nejlépe čerstvé. Až těsně před Štědrým dnem se pak zhotovené laskominy zdobí čerstvým ovocem. Na konec adventu také sečkejte s plněním cukroví krémy a nanášením polev. Obvykle se k němu přistupuje jen pár dnů před Vánoci.

Důvod je zřejmý, tedy že se tepelně neupravují a použité suroviny nemají dlouhou trvanlivost. Například krém z másla a pudingu by se měl spotřebovat maximálně do týdne. Co se týče krémů z másla, kakaa a cukru, odolají o něco déle, pochutnat si na nich můžete přibližně 7 až 10 dnů od jejich zhotovení. S jejich spotřebou nicméně neotálejte a snažte se je sníst co možná nejdříve.

Jen doplňme, že pakliže na cukroví nanášíte polevu z čokolády a její povrch chcete ještě vyšperkovat přidáním nějaké posypky, měli byste tak učinit, dokud je poleva tekutá, jinak vám zdobení bude na polevě držet jen stěží.