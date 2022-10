Kde je ještě možné koupit a kde pak ochutnat svatomartinskou husu?

I když má spotřeba drůbeže v naší zemi trvale rostoucí tendenci, husy se na tomto trendu příliš nepodílí. Výjimkou je pro většinu spotřebitelů konzumace svatomartinských hus, a to jak v domácnosti pečených, tak v rámci husích hodů, které i v letošním roce pořádá spousta restaurací nebo trhů.

I vzhledem k rostoucím maloobchodním cenám potravin v obchodech je pro spotřebitele výhodné koupit si husy přímo v hospodářství jejich chovatelů. Těch ale není mnoho, mimo jiné právě z toho důvodu, že husy představují sezónní produkt, podobně jako jehňata o Velikonocích.

Také proto je třeba si husy přímo u chovatelů objednat dopředu, většinou v průběhu září. Většina producentů a prodejců hus už tak má v současné době vyprodáno, což se týká například rybářství a husí farmy Nové Hrady, husí farmy Rohozná nebo husí farmy Kalhov.

To ale neplatí pro rodinnou Farmu Tůmovi z jižních Čech působící v obci Nestanice, kde mají i v současné době husy stále ještě na skladě, a podle informace z faremních webových stránek by jich měli mít dostatek až do svatého Martina, respektive do 12. listopadu.

Husy pod dvě stovky

Kdo má tu možnost, měl by této příležitosti využít, neboť Tůmovi nabízejí husy za momentálně zřejmě nejvýhodnější cenu v zemi, konkrétně za 199 korun za kilo. Stejně jako prakticky všechny zemědělské suroviny podražily letos i husy, jak ale zdůrazňuje předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá, i přes růst nákladů chovatelé hus zvýšili ceny „nejméně z celé vertikály produkce a prodeje drůbeže“.





Cena za kilogram husy od chovatelů se tak obvykle pohybovala kolem 220 korun za kilogram, což je samozřejmě nižší cena, než za jakou cenu koupí spotřebitelé husy v maloobchodech, a výrazně méně, než na co zákazníky vyjde menu nebo jen samostatný pokrm z hus v restauracích.

Hus tuzemského původu je přitom na našem trhu méně, podle Dlouhé bylo letos vylíhnuto v Česku přes 139 000 hus, loni to ale bylo 182 000 hus. Důvodem byly epidemie ptačí chřipky, která mimo jiné postihla i náš jediný šlechtitelský chov hus ve zmiňovaných Nových Hradech.

Husy letos podražily

Vzhledem k tomu, že ptačí chřipka postihla ve větší míře než Českou republiku také další země EU, odkud se husy dováží, je i tato skutečnost důvodem k vyšším letošním cenám této drůbeže.

V maloobchodních sítích, kde většina spotřebitelů husy nakupuje, počítají s prodejem hus zhruba od začátku listopadu, nabídka pokrmů z hus a pořádání svatomartinských hodů a slavností je pak na většině míst spojena se svátkem svatého Martina 11. listopadu – ten letos připadá na pátek.

I tady ale existují výjimky, například restaurace Na propasti v blízkosti Stříbrné Skalice ve Středočeském kraji pořádá husí hody kromě uvedeného termínu už 5. a 6. listopadu. Na svatomartinské slavnosti a husí hody lze přitom letos vyrazit na řadu míst, mimo jiné do Vinařského centra ve Valticích, moravského Vinařství Spielberg, do Mikulova nebo do Zlína, na zámek Slavkov, do kláštera Želiv, do Zbiroha, Frýdlantu nad Ostravicí, do vinných sklepů v Kutné Hoře nebo třeba do restaurace U Voříšků na okraji Prahy v Lipencích.

Svatomartinskou husu si mohou dát zájemci také na farmářských trzích Na náplavce v Praze nebo na husí farmě Kalhov, takže kdo si vlastní husu nekoupí, bude mít řadu příležitostí ji alespoň na některých místech ochutnat.