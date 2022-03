Jarní klíčení

Co se hodí k naklíčení

Klasikou jsou sojové boby, fazole mungo, pšenice nebo hrách či čočka. V domácích podmínkách nejsnadněji sáhnete právě po čočce či luštěninách, které máte v kuchyni pro tepelnou úpravu. Snad jen upozorním na čočku červenou, ta neklíčí, je již loupaná.

Chuť naklíčených luštěnin je jemnější a šťavnatá, já sama považuji za nejchutnější pšenici, voní a chutná jako čerstvost jarně zelené louky – možná vám to přirovnání přijde podivné, ale kdo neokusil tu neobyčejnou lehkou sladkost, netuší…

A čočka taky není špatná, je ale hutnější a hodí se jen jako přídavek například do salátů, chutná po čočce jen lehce, proces klíčení z ní vytáhne tu nejintenzivnější čočkovou vůni.

Jednoduchá topinková úprava

Mezi nejjednodušší kuchyňské úpravy různých klíčků lze zařadit třeba tu, při níž jakékoliv klíčky lehce opražíte na olivovém či slunečnicovém oleji a poté je navrstvíte na počesnekovaný opečený chléb. Podáváme se zeleninovým salátem nebo jen tak.

Je to vhodný recept pro úplné klíčkové začátečníky, kteří si ještě netroufají na sypání klíčků do zapékaných pokrmů, do masa nebo do polévek.

Pomazánka ředkvičková, ale bez ředkviček

Uvidíte-li ředkvičkové klíčky, neváhejte. Lze z nich totiž vytvořit báječnou pomazánku, ke které nepotřebujete příliš ingrediencí. Stačí klíčky, pomazánkové máslo nebo majonéza, trochu soli a pepře či hořčice, doplnit můžete třeba strouhaným sýrem, salámem nebo nadrobno nakrájeným vajíčkem. Prostě podle chuti.

Ředkvičkové klíčky jsou však trochu zrádné a sice – velmi, ale velmi pálivé! Takže je používejte s mírou, jen tak nasyrovo se téměř nedají jíst, ale třeba na chlebu s máslem jim to nejen sluší, ale i chutná.

Bambusové výhonky jsou celkem velké a jejich použití je širší. Mají totiž neutrální, příjemnou sladkou a šťavnatou chuť a jejich slupka je jemná. Dají se tedy upravovat různými způsoby a jídlo nám příjemně obohatí čerstvou chutí, hodí se zejména do orientálních masových směsí.

Jak je naklíčíme?

Možná vás napadne, stejně jako mě, zkusit si nechat naklíčit cokoliv doma. Směle do toho!

Semena namočte do vody, dejte jí více, aby semena byla dobře ponořena, případně v misce bylo 1–2 cm volné hladiny. Po 12 hodinách semínka vyjměte, budou nabobtnalá a pak je vložte mezi dva pláty vlhké buničité vaty nebo kuchyňských utěrek. Použijete-li kuchyňské utěrky, pak vybírejte nějaké jemnější, vlastně… v nouzi lze použít i měkký toaletní papír. Aby se semínkům dobře leželo. Denně je ale musíte promývat a znovu vlhčit a hlavně kontrolovat, aby se někde nevyskytla plíseň či nějaký podivný sliz. Za jeden až tři dny už můžete sklízet první úrodu. Nejrychleji klíčí například vojtěška, pšenice nebo řeřicha, nejpomalejší jsou sojové boby.

A pozor! Nepoužívejte semena chemicky ošetřená! Takže rozhodně ne semínka ze sáčku ze zahradnictví, u těch si nikdy nemůžete být jisti, nebyla-li ošetřena nějakým protiplísňovým přípravkem či jinou chemií.

Ale stojany se semínky si přesto prohlédněte dobře. První vlaštovky byly k vidění již loňské jaro. Některé semenářské firmy dodávají speciální semena v bio kvalitě, která jsou určena přímo k nakličování a následné konzumaci těchto klíčků. Bývají viditelně a výrazně označena, takže si je určitě nespletete..

V obchodě je to nejjednodušší

Koupit si již naklíčená semínka v obchodě je asi nejjednodušší. Při koupi ale mějte na zřeteli dvě zásadní pravidla:

Zkontrolujte pečlivě semena a klíčky, nesmí být zaschlá či dokonce plesnivá

Zkontrolujte datum spotřeby a to dodržujte

Nepřehánějte to, nebo skončíte… třeba na WC!

Doporučená dávka naklíčených semen není příliš velká, jedna až dvě polévkové lžíce. Rozhodně se nepokoušejte sníst celé platíčko, jako jsem se o to pokusila jednou já. Výsledek by totiž mohl dopadnout tak, jak je naznačeno v nadpisu tohoto odstavce.

Tip: Nechce-li se vám klíčit podomácku ani klíčky kupovat, sáhněte po sušených pšeničných klíčcích…chutnají jemně jako oříšky a můžete je využít kamkoliv. Do polévky, do pomazánky nebo jako přídavek do trojobalu. Mají snad pouze jednu nevýhodu – nemají příliš velkou trvanlivost a je třeba je rychle spotřebovat, řádově do pár týdnů, rychle se kazí a žluknou.

S řeřichou až dozelena

Řeřicha se obyčejně pěstuje až „dozelena“, tedy pro zelené výhonky s děložními lístky. Vynikají především vysokým obsahem železa a biologicky cenných látek. Ozdobí chléb s máslem či pomazánkou, vylepší polévku, brambory… ovšem nezapomínejte na její poměrně výraznou chuť, která je opravdu cítit trochu železitě a připomíná ze všeho nejvíc ředkvičky.

V obchodech jsou k dostání i mnohé jiné výhonky zelených rostlin a tak se případnému experimentování meze nekladou. Na rozdíl od klíčků však mají zelené výhonky již většinou velmi výraznou chuť a tak jejich použití v kuchyni musí být decentní a citlivé.

Foto Renata Petříčková