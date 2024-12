Podezřele levné estetické zákroky někdy nabízejí lidé bez patřičného vzdělání, upozorňují lékaři

Obliba estetické medicíny v České republice rok od roku roste. Lidé mají zájem například o aplikaci botoxu, nejrůznějších forem výplní nebo laserové ošetření pleti, ale také o invazivní zákroky, mezi které řadíme například operace prsou, nosu, očních víček, facelift či liposukci.

Cíl bývá jasný, výrazné zlepšení fyzického vzhledu a s tím často související zvýšení sebevědomí. Většina těchto procedur a zákroků patří mezi bezpečné. Velmi důležité je, aby zájemci o tom, co podstoupí, hodně přemýšleli. A aby velkou pozornost věnovali výběru pracoviště, na kterém zákrok podstoupí.

Podle Společnosti estetické a laserové medicíny i v Česku přibývá neodborně provedených zákroků, po kterých mají pacienti závažné zdravotní komplikace od infekcí, otoků až po nekrózu nebo i oslepnutí. Může jít až o stovky případů ročně. Odborníci varují před tím, aby si lidé nechávali podobné procedury provádět od lidí, kterým k tomu chybí potřebná kvalifikace, lákadlem bývá nízká cena.

Dobrým nápadem není ani brát moc vážně různé nepřirozené trendy, jaké se šíří na sociálních sítích.





Ty hrají v oblasti estetična, krásy a s tím spojené úspěšnosti velkou roli. Silný je zejména tlak na mladé lidi, kteří i kvůli tomu mají často problémy s vnímáním vlastního těla. Výsledkem je mimo jiné zvýšená poptávka po zákrocích, které se nedají tak úplně doporučit.

Ministerstvo zdravotnictví sice již připravilo novelu regulačních pravidel, v rámci kterých jasně řadí estetickou medicínu mezi zdravotní služby a definuje, kdo ji může poskytovat. Odborníci se nicméně shodují, že nelze spoléhat jen na novelu, ale že je potřeba o problematice zároveň mluvit, aby se mezi lidmi rozšířilo povědomí, jak má taková péče vypadat.

Pozor na nereálné představy

Sociální sítě způsobují, že jsou dnes estetické zákroky více na očích a lidé o nich více mluví, stávají se normou. Pozitivní je, že lidé mají lepší povědomí o možnostech, které estetická medicína a plastická chirurgie nabízejí, a mohou se tak lépe rozhodovat na základě dostupných informací.

Negativa? Nereálná očekávání nebo slepé kopírování trendů, které se pro konkrétního člověka nemusí hodit.

Na sociálních sítích se navíc někdy objevují zkreslené nebo upravené výsledky, které nemusí vždy odrážet skutečný výsledek operace. Influenceři a influencerky běžně používají filtry a své fotografie různě upravují. Jako odborníci se proto snažíme pacientům vysvětlit, jaké výsledky jsou reálně dosažitelné, a pomáhat jim nastavit jejich očekávání tak, aby byli s výsledkem spokojeni a úpravy byly v souladu s jejich přirozenými rysy. Plastická chirurgie může být skvělým nástrojem, pokud je prováděna správně a s ohledem na individuální potřeby pacienta, říká uznávaný plastický chirurg Petr Polák z pražské kliniky Esthé. Ta patří k průkopníkům estetické medicíny a plastické chirurgie v České republice.

Podle něj je důležité, aby se člověk uvažující o nějakém zákroku zamyslel, co skutečně chce a co rozhoduje o tom, aby byl spokojený. Každý člověk je jedinečný a slepé kopírování influencerů nebývá správnou cestou.

Jak si vybrat kliniku a lékaře?

Je důležité vybrat si pracoviště s dobrým zázemím a dostatečnou tradicí – renomovanou kliniku se zkušenými lékaři, kvalitním vybavením a vysokými standardy služeb. Každá profesionální klinika má webové stránky, na kterých představuje tým svých lékařů. U lékaře je pak hlavní, aby měl specializační zkoušku například z oboru plastické chirurgie. To si lze ověřit na webu České lékařské komory.

V dnešní době si pacienti stále častěji vybírají lékaře také podle jeho stylu operací a pooperačních výsledků. Fotografie před a po mohou vidět například na webových stránkách nebo sociálních sítích kliniky, případně i na profilu samotného lékaře, radí lékař Marek Kubík, plastický chirurg z kliniky Esthé.

Důležité rovněž je vyhledat na lékaře reference a přečíst si recenze a zkušenosti reálných klientů. Kromě výsledků, které pacientům esteticky vyhovují, je třeba dívat se na zkušenosti lékaře s daným zákrokem, jak se vzdělává, jestli jezdí pravidelně na konference a ideálně o daném tématu i přednáší. To sice nemusí být zárukou toho, že je nejlepší, ale jistě je to jeden z dalších indikátorů jeho úrovně a specializace, doplňuje doktor Kubík. Za nezbytnou považuje osobní konzultaci, kde si pacient mimo jiné ověří přístup vybraného lékaře a to, zda mu bude vyhovovat.

Největší rizika nepovedených zákroků

Jakýkoliv zákrok s sebou nese určitá rizika a je potřeba k němu přistupovat zodpovědně. Nepovedené neodborné zákroky vedou k fyzickému i psychickému poškození pacienta, v krajním případě až k úmrtí. V případě, že není možná náprava nepovedeného zákroku, dochází u pacientů k vážné psychické újmě, říká plastický chirurg Petr Polák, který absolvoval pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemické terapii.





Určitě bych doporučil být velmi obezřetný k podezřele nízkým cenám zákroků. Používaný materiál, zázemí i čas profesionála něco stojí a to se samozřejmě promítá do ceny požadovaného zákroku. Je potřeba si uvědomit, že i u miniinvazivních zákroků, jakými jsou laserová ošetření nebo aplikace botoxu, může dojít k poškození. U laseru může jít o popáleniny, u botoxu o výrazný asymetrický výsledek, ochrnutí části obličeje, nebo při špatné aplikaci výplní dokonce o oslepnutí, doplňuje Petr Polák.

Co se týče invazivních zákroků, podle chirurga Marka Kubíka se není třeba plastické operace na renomované klinice u zkušeného a zodpovědného plastického chirurga obávat. A to i díky pokročilým technikám, materiálům i šetrným anesteziím.

Vždy jim ale musí předcházet důkladná konzultace s lékařem, která se zaměří na zdravotní stav pacienta, výběr vhodného zákroku, techniky provedení a načasování operace. Ze strany pacienta je pak potřeba dodržet všechna doporučení lékaře s následnou rekonvalescencí, aby se předešlo komplikacím, říká Marek Kubík s tím, že ale také samozřejmě záleží na rozsahu plastické operace.

Existují však i skupiny klientů, pro které může být zákrok rizikem. Mezi ně patří lidé s vysokým tlakem, obezitou, cukrovkou nebo poruchou srážlivosti krve. Proto je tak důležité si skutečně vybrat renomovanou kliniku s odbornými lékaři.