Zralý meloun poznáte podle toho, že na sobě má pořádnou žlutou skvrnu a duní

Vyhýbáte se při koupi melounu těm s velkým žlutým flekem? Až si přečtete náš návod, jak vybrat zralý kousek, už nebudete. Přestože je hlavní sezóna melounů v červenci a srpnu, nemusíte se nákupu obávat už teď.

Některé odrůdy mohou být v jižněji položených zemích zralé a chutnat výborně už nyní. A mimochodem, meloun patří mezi zeleninu, je příbuzný dýní a okurek.

Jak poznat zralý meloun

Melouny, na rozdíl od jiných plodů, po utržení už dále nezrají. Známé pořekadlo tvrdí, že do ženy a do melounu nevidíte. Existuje ale pár triků, jak toto lidové moudro obejít. Abyste se při nákupu nenapálili a nekoupili tvrdý trpký plod, zaměřte se v obchodě na těchto několik bodů:

1. Slupka

Měla by být hladká, lesklá, bez prasklin nebo známek hniloby. Pokud na slupce uvidíte hnědé pavučinové skvrny, s nákupem neváhejte. Říká se jim také cukrové skvrny. Čím více jich na plodu je, tím bude sladší.





2. Žlutá skvrna

Z jedné strany najdete na každém melounu světlé místo. Tvoří se v místě, kde se plod dotýkal země. Pokud je skvrna bílá nebo hodně světlá, nebyl meloun při sklizni zralý. Hledejte proto takový kus, který bude mít skvrnu v barvě másla nebo zcela žlutou.

3. Dunění

Poměrně známá je metoda klepání na meloun. Pokud se ozve hluboký dutý zvuk, měl by být meloun dostatečně zralý. Vyšší tón napovídá, že si nepochutnáte.

4. Váha

Zkuste potěžkat dva podobně velké melouny. Ten, který bude těžší, bude i zralejší.

5. Stlačení

Pokud zkusíte slupku melounu trochu stlačit, měla by být mírně poddajná. Nezralý meloun bude tvrdý jako kámen, přezrálý bude měkký.

6. Vůně

U zralého melounu by měla být i přes slupku lehce cítit jeho typická nasládlá vůně. Pokud je cítit výrazněji, zřejmě bude přezrálý.





7. Úponek

Některé zdroje uvádí, že zralý meloun má zaschlou stopku. Zřejmě jde ale o chyby překladu nebo interpretace. Rozhodující je totiž zaschlý úponek. Ten ale v obchodě nehledejte. Tímto pravidlem se mohou řídit jen ti, kdo si pěstují vlastní melouny.

Úponek sice vyrůstá stejně jako stopka plodu z paždí listu, ale jedná se o jinou část rostliny. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je na něj největší spolehnutí. Osvědčil se mi jako jediný skutečně spolehlivý ukazatel konzumní zralosti plodů a jejich sladké chuti, podělil se o svou zkušenost pěstitel z Hané Marek Kvapil, zakladatel projektu Permasemínka.

Jak skladovat meloun

Není výjimkou, že meloun váží i deset kilogramů. Pokud ho nekupujete na nějakou oslavu nebo jinou sešlost, zřejmě ho nesníte celý najednou.

Dokud ho nezakrojíte, vydrží v pokojové teplotě jeden až dva týdny, v chladnějším sklepě to mohou být i měsíce. Pokud ho celý vložíte do lednice, pusťte se do něho nejpozději za týden.

Nakrájený meloun zabalte do potravinové fólie, aby se zabránilo jeho vysychání. Obdobně poslouží i plastová krabička. V lednici pak vydrží zhruba pět dní.

Zapovězené není ani mražení melounů. Po rozmrazení se ale změní jejich textura, takže budou vhodné spíše na smoothie nebo sorbet. Mrazí se jenom červená dužina zbavená semínek. Jednotlivé kousky rozložte na tácek vyložený pečicím papírem tak, aby se nedotýkaly, a dejte celý tác do mrazáku. Jakmile meloun zmrzne, přendejte kousky do sáčku nebo krabičky.

Meloun prospívá zdraví

Pomyslný duel vodní versus cukrový meloun v Česku jednoznačně vyhrává ten vodní. Jak už název napovídá, tvoří ho až z 90 procent voda. Kromě ní obsahuje vitamín C, beta-karoten, železo, vápník a také kyselinu listovou, jablečnou a citronovou. Organické kyseliny působí jako antioxidanty, které se podílejí na ochraně organismu proti rakovině a srdečně-cévním chorobám. Tyto plody v sobě skrývají přinejmenším stejné množství železa jako třeba cibule nebo ředkvička. Meloun vyniká i velkým množstvím vápníku – prospívá tak kostem, zubům a nehtům, uvedla na svém webu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).





Šťavnaté plody mají blahodárný účinek i na zažívání. Jemná vláknina melounu posiluje peristaltiku střev, má mírný projímavý účinek a působí proti zácpě. Vláknina v melounech také způsobuje, že se nadbytečný cholesterol z těla rychleji vyloučí, doplnila ČPZP.

Pozor na mléko

Kromě toho melounovou svačinou stimulujete krevní oběh, plody by měly mít i uklidňující účinek. Zároveň jsou vhodné při dietě. Obsahují sice cukr ve formě fruktózy, ale není ho tolik, aby to ohrozilo výsledek diety. Ostatně, podle této studie může konzumace melounu dokonce napomoci tomu, aby člověk zhubl.

Co by ale mohlo ohrozit vaše zažívání, je kombinace melounu s vybranými potravinami. Delší pauzu byste měli udělat před konzumací zakysaných výrobků, mléka, vajec a chlazených nápojů, zvláště alkoholu.

