Vonné svíčky i nábytek z lamina. Příručka popisuje, jak zatěžujeme zdraví chemií

Opětovné používání PET lahví nebo vaniček od zmrzliny, navození atmosféry vonnými svíčkami nebo nedostatek větrání a odkládání úklidu prachu na poličkách i podlaze. To jsou příklady, jak lze zvyšovat vliv škodlivých chemických látek na zdraví. Rizika shrnuje příručka spotřebitelské organizace dTest s názvem Domácnost bez chemie. Nově je dostupná bezplatně.
Co se dozvíte v článku
Syntetické chemické látky nás obklopují všude, naši domácnost nevyjímaje. Do organismu se dostávají kontaktem s kůží a sliznicemi včetně těch v dýchacích cestách, vdechnutím do plic, z nichž mohou ty nejmenší přecházet přímo do krve, nebo snědením v jídle. Z obalů, nádobí a povrchů se uvolňují působením tepla, vlhka nebo pouhého času.
Odkud se chemikálie doma berou
Podle příručky Domácnost bez chemie jsou syntetické chemické látky rizikové zejména v dětských pokojích a často se s nimi setkáme v kuchyni, na WC nebo v koupelně, kde se snažíme likvidovat choroboplodné zárodky, rozpustit vodní kámen i leštit chromové či skleněné povrchy. Rizikem je ale i všudypřítomný prach, elektronika v obýváku či pracovně nebo prostory, kde vzduch provoňuje osvěžovač či aromatická svíčka.
Možná by vás to ani nenapadlo, ale těkavé látky dokáže uvolňovat třeba nábytek z lamina, jehož korpus je vyrobený z dřevotřísky lepené formaldehydem. Čističe s příměsí chloru nebo tzv. kvartérních amoniových solí zase napomáhají budovat odolnost mikroorganismů včetně antibiotické rezistence (o jejích rizicích jsme psali zde). Nebo že prach na sebe dokáže vázat kousky syntetických vláken nebo chemické látky uvolněné z vybavení domácnosti, které pak snadno můžeme vdechnout.
Ne že by vybavení nábytkem, elektronikou nebo cídění domácnosti bylo smrtelné. Příručka ale popisuje, jak se vliv chemikálií, vyskytujících se v domácnosti, nabaluje a nasedá jeden na druhý, takže ve finále mohou mít na zdraví negativní vliv. Třeba v podobě narušení hormonálního systému, plodnosti nebo imunity.
Zjednodušeně řečeno, i když každá látka splňuje zákonné limity, kombinace několika chemikálií může být riziková, což lze říci tak, že 0 + 0 + 0 může ve výsledku dát 7. Panika není na místě, ale opatrný a uvědomělý přístup ano, píší autoři brožury. Sestavili ji Hana Hoffmannová a Jan Maryška a jejíž vznik byl spolufinancovaný Evropskou unií.
Omezit jejich vstřebávání můžete sami
Příručku Domácnost bez chemie si můžete stáhnout zde. K dispozici je v plné i zkrácené verzi.
Čtenář se ale především dozví, jak sám může omezit vliv nebezpečných chemikálií na vlastní zdraví. Třeba tím, že nebude opakovaně používat jednorázové obaly. To platí třeba i o PET lahvích, do kterých také nepatří horké nápoje. Nebo že nebude dlouho v plastových či papírových obalech s nepropustným vnitřkem skladovat potraviny. Náchylné k vstřebávání chemických látek z obalů jsou zejména potraviny s vysokým obsahem tuku včetně olejů a masa. Nebo kyselé potraviny, kam patří i citrusy nebo rajčata. Rizikový je v nich také ohřev jídla.
Součástí příručky jsou také typy, jak využít sodu, ocet nebo kyselinu citrónovou pro bezpečnější úklid. Nedávno jsme třeba popsali, jak může škodit plicím čističe s rozprašovačem, kterými se čistí třeba zrcadla, skla sprchového koutu, umyvadla, vany a baterie. Jeho drobné kapičky dokáží uletět i delší vzdálenost, v nevětrané místnosti se dlouho drží ve vzduchu a jsou nositelkami chemických látek, které sice pomáhají rozpustit usazeniny, do plic ale nepatří. I proto je důležité vždy před jejich použitím číst návod.
Ve chvíli, kdy dojde k nehodě, je na jeho studium pozdě, podotýkají autoři publikace.
Všímejte si hlavně dětského pokoje
Skupinou nejcitlivější vůči nebezpečným látkám jsou děti. Mají nižší hmotnost, tenčí kůži a vyvíjící se hormonální i nervový systém, takže fungování jejich organismu toxické látky snáze změní. Navíc menší děti se víc dotýkají předmětů a všechno strkají do úst. Víc času také tráví na zemi, takže snáze vdechnou prach.
Příručka proto radí věnovat obzvláště pozornost dětskému pokoji. V něm čast větrat, vytírat, používat vysavač s HEPA filtrem. Pokud pokoj projde úpravami nebo rekonstrukcí, pak je dobré je dělat v době, kdy děti nejsou doma a než se do něj nastěhují, několik dnů pokoj větrat.
Součástí brožury jsou také loga certifikátů, které by měly být zárukou zdravějších materiálů.