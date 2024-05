Hlavně žádné rukávky. Naučte dítě milovat vodu a dýchat do ní, teprve pak přejděte k plavání

Dítě se však může naučit plavat i s rodiči, ale je dobré myslet na to, že výuka by měla mít nějakou posloupnost a že jde o víc, než aby se dítě nějak udrželo na hladině.

Podle lektorky u plavání více než u jiných sportů platí, že pokud je ve skupince více dětí, učení je zábavnější a hlavně účinnější, a proto doporučuje kurzy v kvalitní plavecké škole. Jenže jejich cena jde do tisíců korun a to si ne každý může dovolit.

Pokud dítě prvně seznamujete s vodou, zapomeňte na všechny nadlehčovací pomůcky, vesty, rukávky apod. Pro psychickou pohodu a adaptaci dítěte ve vodě je nejlepší a nejdůležitější rodičovská náruč. V mělké vodě nejprve s dětmi choďte za ruku, později můžou běhat a stříkat kolem sebe vodu rukama i nohama. Za úspěch se považuje i lezení ve vodě po čtyřech. A když dítě při dovádění spadne, vstane a dál pokračuje ve hře, jako by se nic nedělo, děje se ve skutečnosti mnoho – právě se totiž zamilovalo do vody, vysvětluje Štěpánka Štrougalová.

2. Základem je výdech do vody

Cílem je naučit dítě intenzivní nádech ústy a dlouhý plynulý úplný výdech ústy i nosem do vody s otevřenýma očima.