Na rakovinu tlustého střeva je už deset moderních léků, prevenci ale nahradit nedokáží

Podle výrobců léčiv sdružených v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je v ČR aktuálně dostupných deset unikátních neboli originálních léčiv určených pacientům s karcinomem tlustého střeva a konečníku. Za posledních deset let se jejich počet v ČR zdvojnásobil.

Nejmodernější léčiva významně snižují úmrtnost pacientů, a hlavně prodlužují délku jejich života. Díky tomu se někteří z mladších pacientů mohou vracet do práce, užívat si čas se svou rodinou a být méně závislí na podpoře státu, podotýká ředitel AIFP David Kolář.

„Určité procento pacientů má při své smůle relativně velké štěstí a může podstoupit nejmodernější inovativní léčbu – biologickou léčbu a nejnověji i imunoterapii. Významné části těchto pacientů díky tomu nádor ustoupí a mohou být i trvale vyléčeni bez použití chemoterapie a operace,“ dodává Zdeněk Linke, primář Onkologické kliniky FN Motol.





Novinky v podobě biologické léčby

Počet inovativních léčiv určených pro léčbu rakoviny kolorekta zcela jistě i nadále poroste. Dle AIFP je aktuálně ve vývoji sedmdesát nadějných terapií, zejména monoklonálních protilátek.

Monoklonální protilátky patří mezi biologickou léčbu a jejich principem je, že cíleně zasáhnou konkrétní molekuly na povrchu nádorových buněk a zabrání jejich šíření. Při biologické léčbě se u rakoviny kolorekta používají léčiva s účinnými látkamibevacizumab,cetuxi­mab,panitumumab,aflibercep­t,regorafenib.

U imunologické léčby je cílem posílit vlastní imunitu pacienta tak, aby si sama s nádorem poradila. Jednou z rozvíjejících se terapií jsou například tzv. inhibitory imunitních kontrolních bodů (zvané také jako checkpoint inhibitory nebo ICIs). Tyto léky blokují signální dráhu, které nádorové buňky paralyzují bílé krvinky a tím se ochrání před útokem imunitního systému. Zablokováním této signální dráhy se imunitní systém „probudí“, rozpozná nádor jako cizí a zaútočí na něj.

Proč se inovace nedostanou ke všem

Zatímco vývoj ve farmaceutickém průmyslu jde kupředu, pacienti musí počítat s tím, že nákladná a právě vyvíjená léčba je nejprve určena těm, kteří jsou v pokročilých stadiích rakoviny s metastázemi, a platí to i o té postihující tlusté střevo a konečník.

Pojišťovny ji hradí zejména pacientům, u nichž je inovativní přípravek jedinou možností léčby, protože jiné terapie nemoc nepotlačily.

Navíc nová léčiva předepisují pouze lékaři na specializovaných pracovištích, tzv. komplexních onkologických centrech (KOC). Ta ale třeba zcela chybí ve Středočeském a Karlovarském kraji.

AIFP uvádí, že téměř čtvrtině pacientů je centrová léčba podávána v Praze, za ní následuje Brno, kde je národní komplexní onkologické centrum.

Ke KOC by se mohly postupně přidávat regionální onkologická centra. První smlouvy s nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna podepsala loni. Jejich vznik ale zatím nepodpořily všechny zdravotní pojišťovny.

Seznam VZP nasmlouvaných regionálních onkocenter najdete zde. U nádorů kolorekta jsou to ve Středočeském kraji nemocnice v Kolíně, Rudolfa a Stefanie Benešov a ta Na Pleši. V Karlovarském kraji je regionálním onkocentrem pro pojištěnce VZP nemocnice v Karlových Varech.

Vysoká šance na trvalé vyléčení

Motolští lékaři s pomocí imunoterapie před více než rokem začali léčit ženu (73), jež měla značně pokročilý nádor konečníku o délce 15 centimetrů. Podle Linkeho bylo velmi důležité mít detailní informace o nádorových buňkách. Roli hrálo i to, že pacientka měla takový typ nádoru (tzv. mikrosatelitní nestabilitu), u nějž pojišťovny hradí inovativní léčbu, aniž by nemocný musel projít ozařováním a chemoterapií. Po nich by ještě přišla operace, což by pro pacientku znamenalo doživotní stomii, tedy vývod tlustého střeva na povrch břicha.

Po několika cyklech imunoterapie se všem výše popsaným léčebným cestám i stomii vyhnula, protože nádor velmi rychle po nasazení imunoterapie ustoupil. Podařilo se to i díky tomu, že její zdravotní pojišťovna odsouhlasila úhradu inovativní léčby, aniž by nádor metastázoval.

Ženu zatím lékaři nepovažují za vyléčenou, berou ji jako pacientku v remisi. I s ohledem na to, že při prodělání jednoho onkologického onemocnění existuje zvýšená šance, že se objeví jiné. Ostatně pacientka z FN Motol za sebou měla již rakovinu prsu, zjištěnou včas. Ale bezesporu je tu vysoká šance, že pacientka je trvale vyléčena, podotýká Zdeněk Linke.

Pět stadií onemocnění Stadium 0: Nádor je omezen pouze na sliznici střeva.

Stadium 1: Nádor se ze sliznice střeva dostává do hlubších vrstev stěny střeva.

Stadium 2: Nádor prorůstá stěnou střeva až do sousedních orgánů, zatím se nešíří do okolních uzlin. Bez vzdálených metastáz.

Stadium 3: Kromě stěny střeva nebo konečníku již došlo k rozšíření nádoru do okolních uzlin. Bez vzniku vzdálených metastáz.

Stadium 4: Došlo již ke vzniku vzdálených metastáz, nejčastěji v játrech nebo plicích. Zdroj: AIFP

Inovativní léčba nezvládne vše

Onkologové ovšem zdůrazňují, že léčebnou cestu 72leté ženy nelze vztáhnout na všechny nemocné s karcinomem tlustého střeva a konečníku. Ani neznamená to, že by se pokročilá stadia stala běžně vyléčitelnými. Výsledky léčby metastatického onemocnění, s nímž se u pacientů setkáváme nejčastěji, jsou i přes veškerý pokrok pořád neuspokojivé, říká onkolog z FN Motol Stanislav Batko. U nejagresivnější formy nádoru pacienti žijí zhruba rok, u méně agresivních forem jsou to tři roky.

Stanislav Batko byl jedním z lékařů, kteří se starali o pacienta (52) s nádorem rekta a metastázemi do jater. Po operaci i u něj lékaři nasadili cílenou léčbu na základě DNA analýzy nádorových buněk. Užíval ji v kombinaci s chemoterapií. Po ní se jaterní ložiska skutečně výrazně zmenšila, takže chirurgové zasaženou tkáň mohli kompletně vyoperovat. V té chvíli se zdálo, že boj nad rakovinou je vítězný.

Jenže u pacienta se rakovina vrátila, konkrétně do nadledviny. Lékaři i toto ložisko mohli vyoperovat a pacient užíval zajišťovací (adjuvantní) chemoterapii. Po roce od dokončení léčby ale vyšetření odhalila nová, vícečetná nádorová ložiska v plicích. Znamenalo to návrat k chemoterapii a cílené léčbě. To opět nemoc zkrotilo a pacienta čekala další operace. I poté se ale objevila rakovina opět v plicích a pak i v uzlinách.

Rozsah onemocnění už tentokrát neumožňoval operaci. Takže pacient dostával další kombinace chemoterapie a systémové léčby, některá ložiska jsme i ozářili, popsal Stanislav Batko. Léčba držela onemocnění pod kontrolou další dva roky, ale její možnosti se postupně vyčerpávaly.

S onemocněním pacient žil nakonec pět a půl let. Podle Stanislava Batka po většinu toho času chodil do práce, občas jel na rodinnou dovolenou. Bohužel, toto onemocnění má schopnost se léčbě přizpůsobovat, reagovat na ni, takže vznikly rezistentní klony, které vedly k tomu, že jsme boj prohráli a pacient nemoci podlehl, dodal lékař.

Pro koho je určena bezplatná prevence

I proto se lékaři shodují, že i přes neustálý pokrok v léčbě má nezastupitelnou roli v péči o zdraví prevence. Také u nádorů tlustého střeva je důležité jejich předcházení tím, že člověk bude dodržovat zásady zdravé životosprávy, omezí množství červeného masa, alkoholu. Rizikové jsou i obezita a malé množství pohybu, připomíná primář Zdeněk Linke.





Jaké jsou rizikové faktory vzniku tohoto typu rakoviny, najdete na webu kolorektum.cz.

K prevenci patří také už léta možnost zúčastnit se screeningového vyšetření. To se skládá z testu stolice na skryté krvácení a koloskopie. Nárok na bezplatná vyšetření mají lidé od 50 let výše.

Test lékaři zájemcům mezi 50. a 54. rokem života dělají každoročně, od 55 let výše pak ve dvouletém intervalu. Koloskopie je při prevenci bezplatná jednou za deset let. Onkologové ale nedoporučují obcházet koloskopii tím, že zájemce dochází pouze na test krvácení. Jeho negativní výsledek totiž nemusí znamenat, že nádor ve střevě skutečně není. Navíc nemá benefit v podobě odstranění polypů. Proč nenahrazovat testem TOKS koloskopii, si přečtěte zde.