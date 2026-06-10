Pokladní si řekla o občanku, ale alkohol dětem prodala. Penny zaplatí milion

Od roku 2017 má Česká obchodní inspekce pravomoci, které jí umožnují kontrolovat prodej alkoholu prostřednictvím nezletilých figurantů. Hned při prvních kontrolách, které před šesti lety ČOIka uskutečnila, zjistila porušení právních předpisů ve 40 % kontrol (celkem jich bylo přes pět tisíc). A situace se zrovna nelepší. Teď na to doplatilo Penny, které musí zaplatit vůbec nevyšší pokutu, kterou inspekce může udělit, a to se často nestává.
Milion za 7 opakujících se přestupků
Inspektorát ČOI v Brně uložil společnosti Penny Market pokutu ve výši 1 000 000 Kč, tedy v maximální možné zákonné výši, za opakované porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
Prodejny společnosti Penny inspektoři kontrolovali od konce února do dubna loňského roku. Inspekce se zaměřila na prodej alkoholu mladistvým. Výsledek: V sedmi případech prodali alkoholické nápoje nezletilým figurantům ve věku 15 a 16 let.
„Konkrétně se jednalo o tři případy prodeje vodky o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 37,5 %, dva případy prodeje vodky o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 42 %, jeden případ prodeje likéru typu Fernet o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 38 % a jeden případ prodeje vína o objemu 0,75 l s obsahem alkoholu 13,5 %,“ upřesňuje ředitel Inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně Karel Havlíček.
Ukázali občanku, nikdo ale věk nepočítal
Porušení zákazu bylo zjištěno celkem v 7 ze 14 provedených kontrol, tedy v polovině všech realizovaných kontrol, což bylo v závěrečném hodnocení kvalifikováno výrazně v neprospěch Penny.
Zajímavé je, že ve všech případech si prodávající sice vyžádali doklad totožnosti, doklad jim byl předložen, avšak následně jej nezkontrolovali a alkohol nezletilé osobě alkohol prodali. Tento postup hodnotil Inspektorát ČOI jako lhostejný přístup ke kontrole věku, spočívající v pouhém formálním splnění povinnosti bez jejího faktického naplnění. Při hodnocení bylo přihlédnuto i k tomu, že v 6 případech se jednalo o lihoviny s vysokým obsahem alkoholu a v 1 případě o víno s vyšším obsahem alkoholu.
Vzkaz prodejcům: Věk se kontroluje nejen formálně, ale i reálně
„Prodej alkoholu nezletilým dlouhodobě považujeme za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v dozorové působnosti ČOI. Tento případ ukazuje, že ze strany prodávajících nestačí pouze formálně požádat o doklad totožnosti, ale je nutné skutečně ověřit věk zákazníka. Pokud dochází k opakovanému selhání, navíc v takto vysoké míře, Inspektorát ČOI Jihomoravský a Zlínský nebude váhat ukládat sankce na samé horní hranici zákona,“ uvedl jeho ředitel Karel Havlíček.
Česká obchodní inspekce tímto případem vyslala jasný signál prodejcům, že povinnost kontroly věku musí být plněna reálně, nikoliv pouze formálně, že ochrana dětí a mladistvých je prioritou kontrolní činnosti a opakované a systémové porušování bude postihováno maximálními sankcemi.