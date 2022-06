V souvislosti s opakovanými diskusemi na téma potravinové soběstačnosti naší země se obvykle zmiňují některé základní zemědělské suroviny nebo potraviny a příslušná soběstačnost v řádech desítek procent. Existuje však také nemalá skupina celkem důležitých potravin, v nichž je soběstačnost ČR nulová.

Do této skupiny přitom patří také produkty, obecně označované jako hypoalergenní mléka, jejichž dostupnost je důležitá především pro některé kojence a malé děti. Tyto produkty se na některých místech nedaly v poslední době sehnat, a zejména rodiče takových dětí se proto oprávněně zajímají, co mohou v nabídce hypoalergenních mlék na tuzemském trhu v budoucnosti očekávat.

Hypoalergenní (HA) kojenecká mléka Označení „hypoalergenní“ není oficiálně schváleno, označují se jako HA mléka.

Jde o mléko s částečně rozštěpenou výchozí bílkovinou.

HA mléko je doporučováno např. dětem, které mají predispozici k alergiím.

Dále se uvádí jako vhodné i pro děti se zažívacími potížemi a děti trpící kolikami.

Více příčin výpadku hypoalergenního mléka

K tomu lze v první řadě uvést, že nedostatek těchto produktů v budoucnosti nehrozí a problémy se zásobováním byly podle vyjádření výrobců a dovozců hypoalergenních mlék lokální a dočasné. Příčiny tedy jsou spíše v logistice, rozhodně ne například ve válce na Ukrajině nebo výpadku produkce v USA.

Další příčinou však může být také od letošního února nově platná evropská legislativa, podle níž musí být v mléku přítomné hydrolyzáty (látky mimo jiné napomáhající trávení a vstřebávání bílkovin) schválené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), jinak nesmí být hypoalergenní mléka uváděna na trh. V současné době přitom mají posvěcení od EFSA pouze dvě, byť velmi významné společnosti, a to Nestlé a Danone, ostatní producenti na schválení teprve čekají.

To v praxi znamená, že na trhu mohou dočasně chybět produkty od některých výrobců, pokud tedy nedoprodávají ještě dřívější zásoby těchto specifických mlék. Ještě loni měla přitom certifikaci od EFSA pouze společnost Nestlé, a také proto prodloužil úřad schvalovací povinnost o rok – ta totiž měla platit již od loňského roku, a to na základě Nařízení 127/2016.





Název „hypoalergenní“ úředně neplatí

Pro spotřebitele je také důležité vědět, že výraz „hypoalergenní“ se oficiálně nesmí používat, neboť jde podle EFSA o nedoložené zdravotní tvrzení – navzdory tomu, že právě společnost Nestlé provedla v minulosti rozsáhlé testování, které mimo jiné dokládalo prokazatelný pokles dětské dermatitidy. Hypoalergenní mléka lze tak hledat především pod zkratkou „HA“, která je naštěstí mnoho let známá.

HA mléka se v ČR již nevyrábějí

Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka se v naší zemi bohužel už řadu let žádná specifická dětská HA mléka nevyrábějí, a ČR je tak stoprocentně závislá na dovozech těchto produktů ze zahraničí.

K výrobě těchto mlék jsou totiž nutné specifické technologie, linky na výrobu takových mlék by musely být plně vytíženy, a v ČR je na to velmi malý trh. Na specifická mléka jsou také mnohem přísnější mikrobiologické požadavky, které by ale pro naše mlékaře podle Kopáčka neznamenaly problém. ČR nicméně není zdaleka jedinou zemí, kde se specifická kojenecká nebo HA mléka nevyrábějí. „I jinde v Evropě ukončili menší výrobci činnost a trh se zkoncentroval do velkých globálních hráčů. Vidím to jako nevratný proces,“ konstatuje Jiří Kopáček.

Někdejší klasické tuzemské značky, jako třeba Sunar nebo Nutricia, přitom nezanikly, pouze se staly součástí velkých nadnárodních společností. Což není nic proti ničemu, neboť právě velké potravinářské společnosti disponují potřebným kapitálem, technologiemi i rozsáhlým výzkumem. To svým způsobem potvrzuje i postup EFSA, který schválil výše zmiňované hydrolyzáty zatím pouze globálně největším potravinářským společnostem. Nestlé a Danone jsou přitom společně se společnostmi Hipp či Kendamil nejvýznamnějšími výrobci i dodavateli HA mlék na tuzemský trh.