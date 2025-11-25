Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů i diabetické nohy

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů i diabetické nohy

Hana Válková
Dnes
Amniová membrána
Autor: Shutterstock
Lékařům stále častěji při hojení komplikovaných ran pomáhá speciální bionáplast. Vyvinuli ji čeští vědci. Přišli na to, jak zachovat a využít vlastnosti plodového obalu lidského embrya. Speciální léčbu hradí některým pacientům zdravotní pojišťovny.

Bércové vředy, proleženiny nebo syndrom diabetické nohy. Pokud se rány nehojí, pomoci s nimi může speciální bionáplast.

Ve skutečnosti jde vlastně o implantát - velmi malou část takzvaných amnionu, tedy tenké průhledné blány, jež obklopuje plod v matčině děloze. Amnion se už léta používá v očním lékařství a před několika lety vědci z brněnského Národního centra tkání a buněk přišli na to, jak amnion dárkyň zpracovat a uchovat, aby jej lékaři mohli využít také při hojení chronických ran.

Bionáplasti jsou vhodné pro pacienty s menšími ranami o velikosti do deseti centimetrů. Využíváme je u nehojících se ran, u nichž jsme vyčerpali dostupné metody vlhkého hojení, popisuje Vladimíra Rohlíkovásestra pro hojení ran ze Vsetínské nemocnice, kde je používají tři roky. Metodu nedávno přestavili veřejnosti na osvětové a preventivní akci u příležitosti Světového dne dekubitů.

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí. Zásadní je zjistit příčinu

Jak funguje bionáplast

Lékař ránu vyčistí, pak na ni s pomocí pinzety umístí průhlednou bionáplast, jež vypadá jako malý, velmi tenký obdélníček. Přes ni přiloží ještě krytí v podobě síťky s drobnými oky. Vše pak ještě překryje gázou a obváže.

Amnion má pro hojení ideální vlastnosti, protože obsahuje látky, které jej podporují. Jak dříve popsal Technický týdeník, jsou to třeba tzv. cytokiny, růstové faktory nebo kolagen a elastin. 

Oproti běžným náplastem se amnionový implantát z pokožky nesundává, protože se vstřebá. Ošetření s její pomocí je bezbolestné a časově nenáročné, takže si získává na oblibě. Zájem o bionáplasti se každým rokem zvyšuje. Zatímco v roce 2022 jsme provedli 23 aplikací, letos jich je již více než padesát, říká Vladimíra Rohlíková.

Pět náplastí zaplatí pojišťovna

Jak uvedla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková, pojišťovny hradí maximálně jednu aplikaci týdně. Na jednu ránu pak v součtu pět náplastí. Aby náplast z amniové membrány proplatily, rána musí být sterilní a bez známek přítomnosti infekce. Podmínkou také je, že na hojení třeba u bércových vředů nezabrala žádná z jiných metod. 

Bionáplasti z amniové membrány si v některých zdravotnických zařízeních mohou zaplatit i pacienti. Třeba v Bohumínské městské nemocnici stojí od 4 800 do 14 400 korun a na další tisícikorunu vyjde její aplikace.

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

