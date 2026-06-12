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Chytrá linka za 1,3 miliardy vyrobí denně milion Fidorek

Kateřina Čepelíková
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Autor: Mondelēz International
Ta kulatá sladkost, kterou si stejně jako v minulosti i dnes koupíte jen za odměnu, není jen fenomén Česka. Kde všude ji milují a proč se jmenuje Fidorka, když její původní název byl Torteletes?

Malá, kulatá oplatka zalitá v čokoládě byla vždy něco víc než tatranka, trojhránek nebo sójový suk, běžné pochutiny dob minulých. Fidorka vždy patřila k těm svátečnějším oplatkám tzv. za odměnu. A i když už nám není náct, rádi si na ní pochutnáme i dnes, byť stojí i devítinásobek ceny, kterou za ni naši rodiče v osmdesátkách zaplatili. Jak vlastně kulatá oplatka k názvu i věhlasu přišla?

Historie Fidorky sahá do roku 1840

Fidorka svým jménem odkazuje na tradici pečení oplatek v Opavě, která byla již od roku 1840 spojena s rodem Fiedorů. Jde vlastně o zdrobnělinu příjmení – Fiedor – Fidor – Fidorka.

Galerie: Nová linka na Fidorku stála 1,3 miliardu

Kulaté oplatky v čokoládě se průmyslově vyráběly v továrně Fiedor od konce první republiky a v průběhu dalších desetiletí měly i různé názvy jako např. Torteletes, Fidor, Juno, Capri.

Mezi lidmi se kulatým oplatkám v čokoládě začalo říkat „fidorky“ přibližně od šedesátých let minulého století, ale až od roku 1993 jde o oficiální název, který je embosován do čokoládového povrchu každé oplatky. Dnes mají Fidorky šest příchutí: hořká s oříškovou náplní, mléčná s kokosem, bílá s čokoládovou náplní, mléčná s kakaovou náplní, mléčná s oříškovou náplní a hořká s čokoládovou náplní. 

Kulatá oplatka je celosvětový fenomén

A protože jsou kulaté oplatky oblíbené nejen v Česku, bylo třeba zvýšit výrobní kapacitu pro obdobný produkt vyráběný pod značkou Milka. Do Evropy i za její hranice se ho z největší evropské sušenkové továrny společnosti Mondelēz International ročně vyveze až o 11 tisíc tun více. 

Fidorka se po jedenácti letech mění a přidává novou příchuť Přečtěte si také:

Fidorka se po jedenácti letech mění a přidává novou příchuť

„Opavský vynález, kulatá oplatka s náplní zalitá v čokoládě se stala celosvětovým fenoménem,“ říká Emmanuel Chilaud, ředitel továrny. Milka Choco Wafer oblíbená po celé Evropě se od nás vyváží až do USA, Brazílie, Jižní Koreje, Spojených arabských emirátů, Austrálie nebo na Nový Zéland.

Nová výrobní plně automatizovaná linka s prvky umělé inteligence a zázemím pro zaměstnance vyšla na 1,3 miliardy korun.

Fidorka 3 umí vyrobit milion oplatek denně

Nově otevřená linka byla pojmenována Fidorka 3. Tento název si odhlasovali samotní zaměstnanci továrny z úcty k tradičnímu produktu, který se stal jedním ze symbolů Opavy. V plném provozu linka vyrobí denně až jeden milion kusů kulatých oplatek v čokoládě. 

Galerie: Fidorka má nové obaly

Díky nové investici opavský závod nabízí uplatnění pro smart operátory, kteří umí pracovat s novými technologiemi, či operátory seřizovače. „Místo u nás najdou techničtí nadšenci, kteří se nebojí zasáhnout, pokud se objeví problém. Potřebná je i znalost IT, kladný vztah k digitálním technologiím a ochota pracovat na směny,“ dodává Lucie Nováková, vedoucí personálního oddělení výrobního clusteru společnosti v Česku.

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Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

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