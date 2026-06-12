Chytrá linka za 1,3 miliardy vyrobí denně milion Fidorek

Malá, kulatá oplatka zalitá v čokoládě byla vždy něco víc než tatranka, trojhránek nebo sójový suk, běžné pochutiny dob minulých. Fidorka vždy patřila k těm svátečnějším oplatkám tzv. za odměnu. A i když už nám není náct, rádi si na ní pochutnáme i dnes, byť stojí i devítinásobek ceny, kterou za ni naši rodiče v osmdesátkách zaplatili. Jak vlastně kulatá oplatka k názvu i věhlasu přišla?
Historie Fidorky sahá do roku 1840
Fidorka svým jménem odkazuje na tradici pečení oplatek v Opavě, která byla již od roku 1840 spojena s rodem Fiedorů. Jde vlastně o zdrobnělinu příjmení – Fiedor – Fidor – Fidorka.
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Kulaté oplatky v čokoládě se průmyslově vyráběly v továrně Fiedor od konce první republiky a v průběhu dalších desetiletí měly i různé názvy jako např. Torteletes, Fidor, Juno, Capri.
Mezi lidmi se kulatým oplatkám v čokoládě začalo říkat „fidorky“ přibližně od šedesátých let minulého století, ale až od roku 1993 jde o oficiální název, který je embosován do čokoládového povrchu každé oplatky. Dnes mají Fidorky šest příchutí: hořká s oříškovou náplní, mléčná s kokosem, bílá s čokoládovou náplní, mléčná s kakaovou náplní, mléčná s oříškovou náplní a hořká s čokoládovou náplní.
Kulatá oplatka je celosvětový fenomén
A protože jsou kulaté oplatky oblíbené nejen v Česku, bylo třeba zvýšit výrobní kapacitu pro obdobný produkt vyráběný pod značkou Milka. Do Evropy i za její hranice se ho z největší evropské sušenkové továrny společnosti Mondelēz International ročně vyveze až o 11 tisíc tun více.
„Opavský vynález, kulatá oplatka s náplní zalitá v čokoládě se stala celosvětovým fenoménem,“ říká Emmanuel Chilaud, ředitel továrny. Milka Choco Wafer oblíbená po celé Evropě se od nás vyváží až do USA, Brazílie, Jižní Koreje, Spojených arabských emirátů, Austrálie nebo na Nový Zéland.
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Fidorka 3 umí vyrobit milion oplatek denně
Nově otevřená linka byla pojmenována Fidorka 3. Tento název si odhlasovali samotní zaměstnanci továrny z úcty k tradičnímu produktu, který se stal jedním ze symbolů Opavy. V plném provozu linka vyrobí denně až jeden milion kusů kulatých oplatek v čokoládě.
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Díky nové investici opavský závod nabízí uplatnění pro smart operátory, kteří umí pracovat s novými technologiemi, či operátory seřizovače. „Místo u nás najdou techničtí nadšenci, kteří se nebojí zasáhnout, pokud se objeví problém. Potřebná je i znalost IT, kladný vztah k digitálním technologiím a ochota pracovat na směny,“ dodává Lucie Nováková, vedoucí personálního oddělení výrobního clusteru společnosti v Česku.