Psal povídky plné záhad, záhadná byla i jeho smrt. Dodnes není jasné, jak Edgar Allan Poe zemřel

Byl Edgar Allan Poe (1809–1849) zavražděn kvůli bohaté vdově, anebo měl nádor na mozku? A jaký vůbec byl život amerického představitele romantismu, o němž se dodnes učí děti ve škole? Možná jste sami četli Jámu a kyvadlo, Havrana či Černého kocoura a máte tato dílka v oblibě.

Sirotek z problematické rodiny

Autor slavných hororových povídek Edgar Allan Poe se narodil do rodiny kočovných herců, ale jeho rodiče ho příliš dlouho neopatrovali. Otec byl alkoholik a na rodinu se vykašlal, maminka zemřela ve čtyřiadvaceti letech na tuberkulózu a zanechala po sobě tři děti: Edgara, jeho mentálně postiženou sestru a bratra Williama, který později stejně jako otec propadl pití a předčasně zemřel.

A tak se už tříletý Edgar po smrti matky dostal do sirotčince, kde naštěstí dlouho nepobyl. Ujala se ho rodina Allanů, velkoobchodníků s tabákem. Tak přišel nejen k náhradním rodičům, ale také ke svému prostřednímu jménu. Edgar pak studoval ve Skotsku a v Londýně, kde načerpal spoustu inspirace pro své tajuplné povídky.

Geny se však projevily i tady. Edgar Allan Poe začal holdovat bohémskému životu a přehánět to s alkoholem. Byl přitom velice nadaný a vynikal v oblasti literatury, historie a jazyků. Zajímal se i o duchovno a mystiku. Nakonec se rozhodl literaturu i studovat a zároveň už začínal psát a publikovat své první literární výtvory, nejprve šlo o básně.





Po finanční stránce se mu však nedařilo, přidal se tedy k dělostřeleckému pluku v Bostonu a zároveň se i zapsal na vojenskou akademii. Jeho nezávislá povaha však zrovna nekorespondovala s přísnými vojenskými pravidly, a tak byl propuštěn. Rozhodně tím zklamal přinejmenším svého otčíma, který se domníval, že by z jeho adoptivního syna mohl být dobrý voják.

Alkohol, drogy a dluhy

Edgar Allan Poe ale očividně toužil po tom psát a stát se slavným spisovatelem. Po básních přišly povídky a pobyt u tety v Baltimoru. Konečně se také dostavily první úspěchy, začal pracovat jako redaktor.

V roce 1836 se oženil se svou mladičkou sestřenicí, třináctiletou Virginií Clemm, která však ve čtyřiadvaceti letech zemřela na dlouhou nemoc, zřejmě na tuberkulózu, stejně jako kdysi spisovatelova matka ve stejném věku. Podobných náhod bylo v životě slavného spisovatele víc.

Nejzáhadnější pak je jeho vlastní smrt.

Sám si nepomáhal přemírou alkoholu, dopřával si zřejmě i různé drogy, což zhoršovalo jeho psychický stav. I když se stával pomalu, ale jistě úspěšným pro svůj nesporný literární talent, jeho život prozatím neprovázely zrovna závratné příjmy. Navíc neuměl hospodařit s penězi, takže spíše živořil a měl dluhy. Velké úspěchy mu přitom už za života přinesly Jáma a kyvadlo nebo Zlatý brouk, což byly povídky, které byly i zdramatizovány. Více toho dokázat nestačil, zemřel předčasně – ve čtyřiceti a za podivných okolností.

Záhadná smrt Edgara Allana Poea

V říjnu roku 1849 byl nalezen na chodníku značně opilý a zřejmě i zdrogovaný. Údajně měl na sobě cizí šaty a byl v deliriu. Po převozu do nemocnice upadl do kómatu a po čtyřech dnech zemřel.

Zajímavostí je, že náhrobní kámen, který se pro Allana chystal, se za podivných okolností rozbil dříve, než mohl být umístěn na hrob, proto byl později objednán nový s epitafem, který připomíná jeho nejslavnější báseň Havran. Quoth the Raven, Nevermore. Poe si našel spoustu obdivovatelů, například až do roku 2009 mu každý rok někdo nosil na hrob tři růže a láhev koňaku.

Záhadnou smrt Edgara Allana Poea se napříč časem snažila rozluštit spousta historiků, vědců či jeho obdivovatelů. Pravdou je, že už nějakou dobu před smrtí na tom nebyl finančně dobře a měl velké dluhy.

Roky předtím žil v New Yorku, zemřel však v Baltimoru, kde bydlel kdysi dávno. Byl na tom však dlouhodobě duševně špatně, velmi těžce nesl smrt ženy, která zemřela dva roky před tím. Jeho přátelé potvrdili, že pár měsíců před smrtí měl halucinace. Byl přesvědčený o tom, že se ho někdo pokouší zabít. Šlo o paranoidní schizofrenii nebo progresivní paralýzu jako následek syfilidy? Nebo delirium a nežádoucí účinky dlouhodobého užívání drog a alkoholu? Nebo se ho skutečně někdo pokoušel připravit o život?

Zavražděn kvůli snoubence?

Na podzim roku 1849 se přitom jeho situace zlepšila. Dařilo se mu pracovně a finanční vyhlídky byly lepší než v minulosti. Navíc do jeho života vstoupila žena, protože obnovil vztah se svou bývalou snoubenkou Elmirou Shelton, v té době již bohatou vdovou. Dokonce přestal pít a absolvoval přednášky o alkoholové abstinenci.

Život nadějného autora tak mohl vypadat úplně jinak, tak proč najednou za takto neblahých okolností a v deliriu zemřel? Navíc důkazy pro to, že by například bral opium, vlastně žádné neexistovaly. Nikdo z jeho přátel nevěděl, proč byl v osudný den v Baltimoru a co se vlastně stalo. To, že měl Poe na sobě cizí oblečení, bylo také podivné. V blouznění v nemocnici, krátce předtím, než upadl do kómatu, volal či zmiňoval osobu jménem Reynolds.





I přes podivné okolnosti smrti Edgara Allana Poea neproběhla pitva a v tisku bylo uvedeno, že zemřel na překrvení mozku. Spekuluje se také o násilné smrti nebo o napadení, které mohlo připsět k tomu, že po několika dnech zemřel.

To by mohlo vysvětlovat jeho neupravený vzhled i cizí oblečení, které měl na sobě. Mohl být například přepaden, otázkou zůstává, proč by to kdo dělal. Otravu, o které se také spekulovalo, vyloučila analýza pramenů jeho vlasů provedená roku 2000.

Ale existují další teorie. Jedna z nich tvrdí, že bratři jeho milenky Elmiry chtěli zabránit, aby se za něj jejich sestra provdala, a nezískal tak její vysoký majetek. Měli ho proto například opít, což způsobilo jeho smrt.

Zemřel pouhých deset dní předtím, než se měli s Elmirou brát. Smrt se někdy přičítá možnému nádoru v mozku. Vyloučit nelze ani tuberkulózu, anebo dokonce vzteklinu podle příznaků, které Poe před smrtí měl.