Nesahejte na netopýry. V Česku se po letech vyskytla vzteklina

O výskytu vztekliny u netopýra večerního ve čtvrtek informovala Státní veterinární správa. Nákazu u zvířete potvrdily laboratorní testy.

Dezorientovaného savce našli před týdnem lidé nedaleko tramvajové zastávky v ostravské Nádražní ulici. Při odchytu jednoho člověka kousl. Podle médií šlo o pracovníka odchytové služby. Netopýr byl následně usmrcen a předán veterinární správě.

„V souvislosti s výskytem vztekliny u netopýra bychom chtěli veřejnost upozornit, aby lidé na poraněná, uhynulá či podezřele se chovající zvířata nesahali. V případě potřeby je možné kontaktovat příslušnou krajskou veterinární správu, městskou policii nebo místní myslivecké sdružení,“ uvedl ústřední ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád.





Lidé by proto měli dát pozor na netopýry, kteří působí dezorientovaně. Zvýšené opatrnosti by měly dbát osoby, které s netopýry přijdou do blízkého kontaktu, například přírodovědci či speleologové.

Při propuknutí choroby se příznaky onemocnění u netopýra mohou projevovat neschopností letu, nevyhledáváním úkrytu a vydáváním atypických zvuků. Zdravý netopýr se člověku vyhne a nemá problém si najít cestu, přestože je tma.

Pozor na dovezené kočky

Protože onemocnění u netopýra způsobuje specifická varianta viru, veterinární správa nepředpokládá, že nově potvrzený případ představuje vysoké riziko jak pro člověka, tak pro domácí mazlíčky či volně žijící živočichy. To v případě šíření vztekliny bývají hlavně lišky.

Riziko nakažení člověka netopýří vzteklinou je nízké a v Česku nikdy podobný případ potvrzen nebyl.

Poslední výskyt vztekliny u netopýra veterináři zaznamenali v roce 2015. Nákaza vzteklinou u lišky, kdy jde o jiný kmen viru než u netopýrů, byla v tuzemsku naposledy zaznamenaná v roce 2002. Česká republika proto podle veterinární správy ani po aktuálním případu nepřijde o statut země bez výskytu této nemoci, který má již dvacet let. Přesto i nadále platí povinnost očkovat proti vzteklině psy.

Chováte domácí zvířata, jako jsou psi nebo kočky? Ano

Ne

Nicméně úřad přesto nabádá ve vztahu zejména k chovaným kočkám k obezřetnosti. Rostoucí urbanizace může zvýšit potenciál nakažení jiných šelem, které netopýry loví, například koček. Z preventivních důvodů je tedy nutné řešit každé kousnutí od zvířete. Z domácích zvířat přetrvává nejvyšší riziko u dovezených psů a koček neznámého původu, uvádí úřad v tiskové zprávě.

Vzteklina je jedno z nejstarších onemocnění člověka, je vyvoláno retrovirem, který napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje zánět mozkové tkáně. Po propuknutí onemocnění je vzteklina neléčitelná a končí smrtí. Jedinou prevencí je očkování – to se aplikuje i po setkání s nemocným zvířetem.