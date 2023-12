Dotazník zkoumá potíže onkologických pacientů, má zabránit prodlevám v péči

„Zásadní roli v naději na uzdravení hraje u většiny zhoubných nádorů čas. Nemocné obvykle neohrožuje jen samotný nádor, ale především nádorové buňky, které se vydávají krevní nebo lymfatickou cestou do celého těla. Léčba je musí nejenom doběhnout, ale i předehnat. Jinak se pacienti neuzdraví,“ vysvětluje profesorka Petra Tesařová, přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK.

Dotazník zjistí, co pacienti potřebují

Změnit by se to mohlo díky speciálnímu dotazníku, který vytvořil ve spolupráci s lékaři spolek Hlas onkologických pacientů. Dotazník vyplněný přímo onkologickými pacienty odhalí, co je nejvíc trápí.

„V jednotlivých regionech se péče hodně liší. Snažíme se proto zmapovat, kde jsou největší slabiny systému, a přispět tak k jejich řešení,“ říká Petra Adámková, předsedkyně Výboru HOP.





Dotazník pro onkologické pacienty můžete vyplnit zde

Otázky na vše kolem léčby

Vyplnění dotazníku, který pacienti najdou na webových stránkách spolku, zabere asi 30 minut. Otázky jsou rozděleny do několika okruhů a týkají se například toho, jaké potíže nemocné prvotně přivedly k lékaři, za jak dlouho se dozvěděli, že mají podezřelý nález, a jestli byly informace, které dostávali, srozumitelné.

„Dotazník je obsáhlý a komplexní. Pacienti v něm odpovídají i na to, jak rychle po stanovení diagnózy našli onkologa a jak daleko k němu musí dojíždět. Snažíme se také zjistit, jestli jsou pro ně návštěvy u specialisty stresující,“ popisuje Petra Adámková.

Dotazník podle ní ukáže, jaké problémy by se měly akutně řešit, a pomůže také s lepším nastavením zdravotní péče po celé České republice.

Cesty pacienta usnadňují orientaci v léčbě

Hlas onkologických pacientů usnadňuje nemocným boj s rakovinou i jinými způsoby. Letos pro ně začal připravovat jednoduché návody – mapy, kterým říká Cesta pacienta. Lidé s rakovinou se z nich dozví o symptomech či rizikových faktorech své nemoci a možnostech diagnostiky a léčby.

Najdou v nich obecná doporučení pro prevenci nebo odkazy na pacientské organizace, kam se mohou obrátit pro informace.

„Návody jsme zatím zpracovali pro pacienty s rakovinou děložního hrdla, prostaty, prsu, děložní sliznice, s uveálním melanomem a karcinomem střev a konečníku. V současné době připravujeme mapy i pro další diagnózy, jako je například rakovina plic nebo ledvin,“ upřesňuje Petra Adámková.

Na přípravě návodů se kromě HOP podílí také lékaři a spolupracovat na nich bude také Česká onkologická společnost. Jedním z odborných garantů Cesty pacienta s karcinomem prsu je právě profesorka Petra Tesařová.





Pomoc i pro lékaře

„Na informaci, že má v těle zhoubný nádor, není připravený nikdo z nás. Pokud se ale k této nepříznivé zprávě přidá podrobné vysvětlení, jak se mohou pacienti uzdravit, co je čeká a co mohou pro vyléčení udělat sami, rozptýlí se jejich úzkost a bezradnost, urychlí zahájení léčby a zlepší její přijetí,“ vysvětluje doktorka Tesařová.

Návody jsou podle ní velkým přínosem nejenom pro pacienty, ale i pro ošetřující onkology.

„Cesty pacienta pomohou nemocným utřídit si myšlenky a lépe pochopit celý léčebný postup. V kvantu informací, které dostávají v emotivně velmi obtížné situaci, se totiž jinak lehce ztratí,“ doplňuje doktorka Olga Dubová z Fakultní nemocnice Bulovka, odborná garantka Cesty pacienta s karcinomem děložní sliznice.

„Vzhledem k tomu, že cesty obsahují i symptomy jednotlivých onemocnění a obecná doporučení pro prevenci, měly by být užitečným zdrojem informací nejen pro onkologické pacienty, ale také pro veřejnost. Určitě je ocení i rodiny nemocných – díky nim totiž lépe pochopí, čím vším jejich příbuzní prochází,“ uzavírá Petra Adámková.