Domácí lékárnička v žádném případě nepatří do koupelny a léky by se neměly dávat ani do ledničky

Složení domácí lékárničky je individuální. Existují základní léky a zdravotnické prostředky, které se vyplatí mít vždy. Česká lékárnická komora proto zveřejnila grafiku, která ukazuje, co do lékárničky patří a jak to má být uloženo, aby byla přehledná.

Nepatří do ní jen léky

Do domácí lékárničky nepatří jen léky. Své místo tam najdou třeba již zmiňované náplasti různých velikostí (a to s polštářkem i bez něj) vč. těch, jež jsou voděodolné nebo díky hydrogelu umožňují vlhké hojení rány. Své místo v ní mají stále ještě také sterilní obvazy.

Součástí by měl být také funkční lékařský teploměr, nůžky, pinzeta a pomůcka na odstraňování klíšťat. Pacienti s vysokým krevním tlakem by měli zvážit pořízení tlakoměru, pacienti s chronickými dýchacími potížemi pořízení oxymetru. Přístroje ale lékárníci doporučují pacientům nakupovat až po doporučení zdravotníka.

Tipy a fígle Rozdělte si léky v lékárničce do skupin podle zdravotních potíží . Zvlášť seskupte např. léky na bolest a teplotu, léky na zažívací obtíže, léky na alergii a podobně.

Přípravky a prostředky na ošetření ran (dezinfekce, náplasti, obvazy, nůžky, pinzeta aj.) dejte do jednoho uzavíratelného sáčku . V případě nutnosti je budete moci rychle přenést k poraněnému.

Léky pro děti a léky pro dospělé v lékárničce přehledně oddělte . Malé děti totiž často nesmí užívat medikamenty určené dospělým, protože ty mají mnohem vyšší obsah účinné látky.

Skladujte léky v původních papírových obalech vč. příbalových letáků. Je to přehlednější a informace o správném užívání se mohou vždy hodit.

Umístěte lékárničku mimo dosah dětí i domácích mazlíčků. Naopak dospělí členové domácnosti by určitě měli vědět, kde lékárnička je a co v ní najdou, pro případ, že budou potřebovat něco z jejího obsahu.

Jaký zvolit obal

Domácí lékárničku nemusíte uchovávat ve skříňce na zdi, ale ani drahém a sofistikovaném plastovém kufříku. Podle lékárníků stačí dostatečně velká krabice. „Ideální je ta plochá s víkem o výšce asi 20 cm, tak aby v ní léky byly umístěné přehledně v jedné vrstvě,“ uvádí tisková zpráva ČLnK.

A proč je lepší léky v krabici dávat do jedné vrstvy a ne na sebe? Kvůli přehlednosti. Navíc je praktické, aby názvy léků byly umístěné směrem nahoru, čímž se zaručí dobrá orientace v lékárničce i ve chvílích, kdy spěcháme nebo se o nás pokouší panika, protože se třeba krvavě zranil člen domácnosti.

Je dobré myslet i na to, že tekuté lékové formy, jakými jsou třeba sirupy nebo desinfekce, je důležité skladovat vertikálně, aby se zamezilo jejich vylití.





Lékárnici také nabádají k tomu, aby lidé doma léky zbytečně nehromadili, protože je to zbytečné a později to vede k jejich vyhazování bez užitku. Léky pro akutní potřebu je proto vhodné mít v množství jednoho, maximálně dvou balení. Léky užívané chronicky alespoň na dobu jednoho měsíce, ale ne více než na čtyři měsíce.

Pozor na prošlé léky

Co naopak do lékárničky nepatří? Určitě ne antibiotika, pokud vám je nepředepsal lékař. Nepatří do ní ani prošlé léky. Podle lékárníků je ideální dvakrát ročně (před dovolenou a vánočními svátky) lékárničku projít a vyřadit ty, které jsou expirované nebo delší dobu otevřené. Např. u očních kapek nebo sirupů na kašel a horečku se totiž použitelnost krátí po otevření například na čtyři týdny nebo šest měsíců. Datum otevření je proto vždy dobré si na krabičku poznamenat a po uplynutí lhůty uvedené na obale či v příbalovém letáku prošlý lék odevzdat do lékárny.

Zkracovat dobu expirace může také nevhodné skladování. Rozšířeným mýtem je, že použitelnost léčiv automaticky prodlužuje uchovávání v ledničce. Ve skutečnosti se ale takto mají uchovávat pouze ty léky, u kterých je uchování v chladu předepsáno na obalu. U ostatních léků může skladování za nižší teploty naopak kvalitu léků zhoršit.

Pokud tedy v domácí lékárničce objevíte zakalený sirup či oční kapky, tablety s jakoukoliv viditelnou změnou na povrchu, odevzdejte je do lékárny bez ohledu na datum expirace.

V ložnici nebo na chodbě

Právě s podmínkami skladování souvisí doporučení neumísťovat domácí lékárničku do kuchyně či koupelny. Lékům totiž nesvědčí vlhko a některým ani vyšší teploty.

Podle ČLnK by lékárnička měla být ideálně na chladném, suchém místě, bez přímého slunečního záření. Ideální je například skříň v ložnici nebo na chodbě.

Myslet na to bychom měli i při přepravování léčiv na cestách. Není dobré je vystavovat přímému slunečnímu svitu např. za oknem auta nebo nechávat na rozpálené palubní desce. Vyplatit se nemusí ani dávat je do blízkosti tekutin, jež se do léků mohou vylít. Naopak u některých osobních aut lze využít chladicí zónu, cestovní lednici nebo termotašku v případě, že léky potřebují pro své skladování skutečně zimu.